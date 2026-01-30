Facebook-f Youtube Instagram Discord

Neuigkeiten zur BlueBird 757

BlueBird Simulations hat auf YouTube ein relativ kurzes Updatevideo über die Boeing 757 Veröffentlicht.

Kurz zusammengefasst:

  • Die Veröffentlichung ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Der genaue Releasetermin wird im nächsten Video bekanntgegeben.
  • Der Flieger soll um die 80 US-Dollar kosten und wird über JustFlight und auf der eigenen Webseite veröffentlicht.
  • Die Passagierversion kommt für MSFS 2020 und wird MSFS 2024 kompatibel sein. Eine native MSFS 2024 Version soll später kostenlos folgen.
  • Ob die 757 Expansion auch für MSFS 2020 oder nur MSFS 2024 erscheinen wird, ist noch nicht entschieden.
  • Die 767 wird definitiv nur für MSFS 2024 entwickelt.
