iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update

Das Update v1.0.9 für den A340 Airliner konzentriert sich auf Systemstabilität und Betriebsgenauigkeit und enthält umfangreiche Fehlerbehebungen in FMGS, Navigation, CPDLC/ACARS und der Flugplanungslogik. Zahlreiche Fehler in Sonderfällen, die Leistungsberechnungen, Wegpunktverwaltung, Autopilot und Anzeigen beeinträchtigten, wurden behoben, um die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb zu verbessern.
Dieses Update beinhaltet außerdem visuelle Verbesserungen an verschiedenen Lackierungen und Modellen sowie eine Audiokorrektur, die fehlende Ansagen wiederherstellt und das Timing und Verhalten der Sounds verbessert.
Dieses Update kann über den In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.
V1.0.9
SYSTEME
BEHOBEN: SayIntentions – Nach der Übergabe wurde die aktive ATC-Einheit nicht mehr im DCDU angezeigt.
BEHOBEN: SayIntentions – ATIS-Anforderung über CPDLC/ATC-Menü nicht möglich.
BEHOBEN: Fehlanflug wurde im MCDU grün angezeigt.
BEHOBEN: Problem mit Direct To.
BEHOBEN: FPLN A, DTO-Clips mit TO wpt NM-Text.
BEHOBEN: Fehler auf Seite 2 des ACARS-Flugprotokolls.
BEHOBEN: ACARS-Nachflugmeldung löste keine Firmenmeldung im EWD aus.
BEHOBEN: FADEC schaltete sich nicht wie erwartet aus.
BEHOBEN: ND-FIX-Bereichsringe wurden nicht zentriert auf dem ausgewählten Fixpunkt angezeigt.
BEHOBEN: Beyond ATC-Integration funktionierte nicht wie erwartet (CPDLC/METAR/ATIS).
BEHOBEN: Nein DISCON zu IAF bei Auswahl von STAR ohne VIA
BEHOBEN: WIND-Anforderung: Eingabeaufforderung RETURN fehlt
BEHOBEN: Triebwerk 1 steuert die Rückwärtsanzeige für alle vier Triebwerke
BEHOBEN: Eingabe von 0 °C Temperatur auf der PERF REQ-Seite nicht möglich
BEHOBEN: DEPART REQ-Felder werden nach INIT-Anforderung nicht automatisch ausgefüllt
BEHOBEN: SID nicht alphabetisch sortiert
BEHOBEN: Eingabe einer Navigationshilfe im NDB-R-Feld führt zu leerem Bildschirm nach kurzer Anzeige der Kennung
BEHOBEN: Probleme mit Wegpunkten entlang der Strecke
BEHOBEN: Probleme mit der Datenverbindungssystem-Implementierung
BEHOBEN: Eingabe eines benutzerdefinierten ETP1-Wegpunkts auf der FIX INFO-Seite nicht möglich
BEHOBEN: Kursfehler verschwindet auf der Mini-Kompassrose im PFD außerhalb des verwalteten HDG-Modus
BEHOBEN: DEGE3W INTCPT KLO R252 wird nicht angezeigt
BEHOBEN: Manuelles Hinzufügen einer Beschränkung über FL100 fügt automatisch 250 Knoten hinzu
BEHOBEN: Wegpunkt für Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10.000 Fuß zu früh eingefügt
BEHOBEN: Format und Berechnungsprobleme auf den Seiten INIT B und FUEL PRED
BEHOBEN: Firmenmeldung im FMC wurde auf der FMS-Seite des Ersten Offiziers nicht angezeigt
BEHOBEN: APU-Tür schloss auch ohne Stromversorgung
BEHOBEN: Falscher Kurs (HDG) wurde beibehalten, wenn auf TRUE eingestellt war
BEHOBEN: Kurszeiger im ND war falsch, wenn auf TRUE eingestellt war
BEHOBEN: Piloten-Wegpunkt konnte auf der Seite FIX INFO nicht eingegeben werden
BEHOBEN: Referenzschubanzeige schaltete unmittelbar nach dem Abheben auf Steigschub um
BEHOBEN: Firmenmeldung blieb nach dem Anzeigen aller Meldungen sichtbar
BEHOBEN: DDRMI-Kompasskarte zeigte bei Auswahl von TRUE nicht den Kurs an
BEHOBEN: Probleme mit der MCDU-Datenverbindungsstatusseite
ART
BEHOBEN: Fehlende Triebwerksaufkleber von Aerolíneas Argentinas
BEHOBEN: Fehlende Unterflügelregistrierung bei HiFly 9H-TQM
BEHOBEN: Fehlende Unterflügelregistrierung bei TAP CS-TOC
BEHOBEN: Schwarze Farbe des Treibstoffablassventils fehlte
BEHOBEN: Lufthansa-Lackierungsupdate
BEHOBEN: GPU-Kabel ragte durch das Verbindungskabel
BEHOBEN: VIP-Lackierung Iran EP-IGA-Aufkleber am rechten Winglet: Fehlerhafte Ausrichtung/falscher Winkel
BEHOBEN: Lichtdurchlässigkeit der Rückenlehne
BEHOBEN: Kleine Linie des HiFly TQZ unterhalb des rechten Höhenleitwerks
SOUNDS
BEHOBEN: Druckergeräusch in zwei Teile geteilt
BEHOBEN: Klappengeräusch beim ersten Ausfahren verzögert
BEHOBEN: „EVAC HORN OFF“ schaltet Cockpithorn nicht stumm
BEHOBEN: Fehlende RA-Ansagen (90 / 80 / 70 / 5)
BEHOBEN: Klappengeräusche beim Wechsel von Klappenstellung 0 auf 1 verzögert
BEHOBEN: Tonabweichung bei „Hundert über“ und „Minimum“
BEHOBEN: Doppelklick-Geräusch der ISIS-STD-QNH-Taste
BEHOBEN: Fehlender Ton des „Rauchen verboten“-Schildes
BEHOBEN: Geräusch beim Öffnen/Schließen der Cockpittür nur im Cockpit hörbar