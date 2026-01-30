iniBuilds A340 Airliner V1.0.9 Update

Das Update v1.0.9 für den A340 Airliner konzentriert sich auf Systemstabilität und Betriebsgenauigkeit und enthält umfangreiche Fehlerbehebungen in FMGS, Navigation, CPDLC/ACARS und der Flugplanungslogik. Zahlreiche Fehler in Sonderfällen, die Leistungsberechnungen, Wegpunktverwaltung, Autopilot und Anzeigen beeinträchtigten, wurden behoben, um die Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb zu verbessern.

Dieses Update beinhaltet außerdem visuelle Verbesserungen an verschiedenen Lackierungen und Modellen sowie eine Audiokorrektur, die fehlende Ansagen wiederherstellt und das Timing und Verhalten der Sounds verbessert.

Dieses Update kann über den In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.

V1.0.9

SYSTEME

BEHOBEN: SayIntentions – Nach der Übergabe wurde die aktive ATC-Einheit nicht mehr im DCDU angezeigt.

BEHOBEN: SayIntentions – ATIS-Anforderung über CPDLC/ATC-Menü nicht möglich.

BEHOBEN: Fehlanflug wurde im MCDU grün angezeigt.

BEHOBEN: Problem mit Direct To.

BEHOBEN: FPLN A, DTO-Clips mit TO wpt NM-Text.

BEHOBEN: Fehler auf Seite 2 des ACARS-Flugprotokolls.

BEHOBEN: ACARS-Nachflugmeldung löste keine Firmenmeldung im EWD aus.

BEHOBEN: FADEC schaltete sich nicht wie erwartet aus.

BEHOBEN: ND-FIX-Bereichsringe wurden nicht zentriert auf dem ausgewählten Fixpunkt angezeigt.

BEHOBEN: Beyond ATC-Integration funktionierte nicht wie erwartet (CPDLC/METAR/ATIS).

BEHOBEN: Nein DISCON zu IAF bei Auswahl von STAR ohne VIA

BEHOBEN: WIND-Anforderung: Eingabeaufforderung RETURN fehlt

BEHOBEN: Triebwerk 1 steuert die Rückwärtsanzeige für alle vier Triebwerke

BEHOBEN: Eingabe von 0 °C Temperatur auf der PERF REQ-Seite nicht möglich

BEHOBEN: DEPART REQ-Felder werden nach INIT-Anforderung nicht automatisch ausgefüllt

BEHOBEN: SID nicht alphabetisch sortiert

BEHOBEN: Eingabe einer Navigationshilfe im NDB-R-Feld führt zu leerem Bildschirm nach kurzer Anzeige der Kennung

BEHOBEN: Probleme mit Wegpunkten entlang der Strecke

BEHOBEN: Probleme mit der Datenverbindungssystem-Implementierung

BEHOBEN: Eingabe eines benutzerdefinierten ETP1-Wegpunkts auf der FIX INFO-Seite nicht möglich

BEHOBEN: Kursfehler verschwindet auf der Mini-Kompassrose im PFD außerhalb des verwalteten HDG-Modus

BEHOBEN: DEGE3W INTCPT KLO R252 wird nicht angezeigt

BEHOBEN: Manuelles Hinzufügen einer Beschränkung über FL100 fügt automatisch 250 Knoten hinzu

BEHOBEN: Wegpunkt für Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10.000 Fuß zu früh eingefügt

BEHOBEN: Format und Berechnungsprobleme auf den Seiten INIT B und FUEL PRED

BEHOBEN: Firmenmeldung im FMC wurde auf der FMS-Seite des Ersten Offiziers nicht angezeigt

BEHOBEN: APU-Tür schloss auch ohne Stromversorgung

BEHOBEN: Falscher Kurs (HDG) wurde beibehalten, wenn auf TRUE eingestellt war

BEHOBEN: Kurszeiger im ND war falsch, wenn auf TRUE eingestellt war

BEHOBEN: Piloten-Wegpunkt konnte auf der Seite FIX INFO nicht eingegeben werden

BEHOBEN: Referenzschubanzeige schaltete unmittelbar nach dem Abheben auf Steigschub um

BEHOBEN: Firmenmeldung blieb nach dem Anzeigen aller Meldungen sichtbar

BEHOBEN: DDRMI-Kompasskarte zeigte bei Auswahl von TRUE nicht den Kurs an

BEHOBEN: Probleme mit der MCDU-Datenverbindungsstatusseite

ART

BEHOBEN: Fehlende Triebwerksaufkleber von Aerolíneas Argentinas

BEHOBEN: Fehlende Unterflügelregistrierung bei HiFly 9H-TQM

BEHOBEN: Fehlende Unterflügelregistrierung bei TAP CS-TOC

BEHOBEN: Schwarze Farbe des Treibstoffablassventils fehlte

BEHOBEN: Lufthansa-Lackierungsupdate

BEHOBEN: GPU-Kabel ragte durch das Verbindungskabel

BEHOBEN: VIP-Lackierung Iran EP-IGA-Aufkleber am rechten Winglet: Fehlerhafte Ausrichtung/falscher Winkel

BEHOBEN: Lichtdurchlässigkeit der Rückenlehne

BEHOBEN: Kleine Linie des HiFly TQZ unterhalb des rechten Höhenleitwerks

SOUNDS

BEHOBEN: Druckergeräusch in zwei Teile geteilt

BEHOBEN: Klappengeräusch beim ersten Ausfahren verzögert

BEHOBEN: „EVAC HORN OFF“ schaltet Cockpithorn nicht stumm

BEHOBEN: Fehlende RA-Ansagen (90 / 80 / 70 / 5)

BEHOBEN: Klappengeräusche beim Wechsel von Klappenstellung 0 auf 1 verzögert

BEHOBEN: Tonabweichung bei „Hundert über“ und „Minimum“

BEHOBEN: Doppelklick-Geräusch der ISIS-STD-QNH-Taste

BEHOBEN: Fehlender Ton des „Rauchen verboten“-Schildes

BEHOBEN: Geräusch beim Öffnen/Schließen der Cockpittür nur im Cockpit hörbar