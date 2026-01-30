Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ab auf die Insel(n)

Nach Reunion letzte Woche geht es jetzt mit FSDG im MSFS 2020 und 2024 auf die Kapverdischen Inseln.

Der internationale Flughafen Amílcar Cabral (GVAC) liegt auf der Insel Sal und ist das wichtigste internationale Drehkreuz von Kap Verde im Atlantik. Der Flughafen verfügt eine Start- und Landebahn, die auch für schweren Langstreckenverkehr ausgelegt ist, doch starke Passatwinde und häufige Seitenwinde machen die Anflüge anspruchsvoll.

Die flache, karge Landschaft und der offene Ozean begünstigen Turbulenzen und Windscherungen im Endanflug. Meist herrschen gute Sichtbedingungen bei intensiver Sonneneinstrahlung, was zwar ideale Aussichten bietet, aber volle Konzentration bei der Landung erfordert.

Bem-vindos a Sal – willkommen auf Sal!

Features:

  • Sehr realistische Darstellung des Amílcar Cabral International Airport, Sal, Kapverden (GVAC)
  • Aktualisiertes Groundlayout
  • Sehr detaillierte Modelle mit 3D Interieur
  • MSFS-Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen und mehr)
  • Optimiert für großartige Leistung und visuelle Qualität
  • Kompatibel mit allen bekannten Add-ons einschließlich GSX

Der Flughafen Roland Garros (FMEE) bedient die französische Insel La Réunion im Indischen Ozean, zwischen Madagaskar und Mauritius gelegen. Er befindet sich direkt an der Nordküste der Insel, während das bergige Inselinnere unmittelbar ansteigt und die Anflüge gleichermaßen spektakulär wie anspruchsvoll macht. Die über 3.000 m lange Start- und Landebahn ist auch für Großraumflugzeuge geeignet, doch schnell wechselnde Wetterbedingungen, Passatwinde und gelegentliche Turbulenzen erfordern eine sorgfältige Flugplanung. Ein modernisiertes und erweitertes Passagierterminal, das vor einigen Jahren eröffnet wurde, unterstreicht die wachsende Bedeutung des Flughafens als internationales Drehkreuz der Region. Besonders bei Tageslicht bieten die Anflüge entlang der Küste beeindruckende Ausblicke auf vulkanische Landschaften und den tiefblauen Ozean.

Bienvenue à La Réunion – guten Flug und viel Spaß beim Anflug!

Features:

  • Sehr realistische Darestellung des Roland Garros International Airport, Reunion (FMEE)
  • Aktualisiertes Groundlayout und neues Zusatz-Terminal mit 3D Inneneinrichtung
  • MSFS-Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen und mehr)
  • Optimiert für großartige Leistung und visuelle Qualität
  • Kompatibel mit allen bekannten Add-ons einschließlich GSX
