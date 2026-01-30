Hütten in neuseeländischen Nationalparks

Tussock Game Creations – ein neuer Anbieter spezialisiert auf Hütten im neuseeländischen Hinterland, Fotogrammetrie-Hütten für MSFS2024, insbesondere für Hubschraubereinsätze – hat seine ersten Produkte im simMarket veröffentlicht..

KAHURANGI NATIONAL PARK HUTS MSFS24 bietet für nur 7.74 Euro 100 Hütten/Biwaks und Landeplätze im gesamten Nelson/Richmond-Gebirge und im Kahurangi-Nationalpark sowie 20 Flugplätze im Agrar-/Buschfliegerstil.

TARARUA RANGES HUTS MSFS24 immerhin über 50 für 6.55 Euro.