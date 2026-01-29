Microsoft Flight Simulator veröffentlicht City Update 13: California

City Update 13: California erweitert den Microsoft Flight Simulator um detaillierte Darstellungen von 18 Städten und Regionen in Kalifornien. Das Update nutzt TIN-Oberflächentexturierung für besonders realistische Stadtlandschaften und ist kostenlos für alle Besitzer des MSFS 2020 und 2024 im Marktplatz verfügbar.
Enthaltene Regionen und Städte
Sacramento
- Hauptstadt Kaliforniens im Central Valley
- Sehenswürdigkeiten: California State Capitol, Tower Bridge, The Ziggurat
San Francisco Bay Area
- Städte: San Rafael, Novato, Oakland, San Francisco, Fremont, San Jose
- Highlights:
- San Francisco: Golden Gate Bridge, Alcatraz, Transamerica Pyramid
- Oakland: Jack London Square, Lake Merritt
- San Jose: Zentrum des Silicon Valley, moderne Skyline und historische Gebäude
San Joaquin Valley
- Städte: Modesto, Fresno, Visalia
- Landwirtschaftlich bedeutende Region
- Nähe zu Yosemite sowie Sequoia & Kings Canyon National Parks
Zentralküste Kaliforniens
- Städte: Santa Maria, Santa Barbara
- Mediterranes Klima, Pazifikküste, Weinbau
- Santa Barbara bekannt als „American Riviera“
Greater Los Angeles
- Städte: Santa Clarita, Glendale, Los Angeles, Inglewood, Long Beach, Anaheim, Irvine
- Große kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt
- Sehenswürdigkeiten u. a.: Griffith Observatory, SoFi Stadium, Port of Long Beach, Disneyland
San Diego
- Küstenstadt mit mediterranem Klima
- Wichtiger Militär- und Wirtschaftsstandort
- Wahrzeichen: USS Midway Museum, Coronado Bridge
Hier noch ein Vorher-Nachher-Vergleich im MSFS 2024 von Cow Town
ich würde mich sehr freuen wenn es ein Update für Afrika geben würde zum Beispiel Kenia und Tansania mit den ganzen Safariparks wo starten und Landen kann als Busch Flieger