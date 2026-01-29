Facebook-f Youtube Instagram Discord

Marine Flightsim veröffentlicht FB-22 Strike Raptor für MSFS

Es ist Zeit, die FB-22 Strike Raptor von Marine Flightsim im Microsoft Flight Simulator 2020/2024 zu fliegen!

Entdecken Sie, was ein legendärer Tarnkappen-Jagdbomber der Vereinigten Staaten von Amerika hätte werden können und der in den 2010er-Jahren in Dienst gestellt worden wäre. Das Flugzeug basiert auf einem Studienmodell; die reale Version kam nie über die Entwurfsphase hinaus. Sie fliegen die Variante FB-22-2 mit Deltaflügeln und einem Pilotensitz. Es stehen 15 Lackierungen zur Verfügung, darunter die berühmte VX-4 Evaluator, SEA-Tarnlackierungen und die mehrfarbige Lackierung des 66. Aggressor-Geschwaders. Das Flugmodell ist intuitiv und benutzerfreundlich, und das Cockpit ist detailreich gestaltet. Es verfügt über eigene, angepasste Flugsysteme, die GPU-Interaktion, Kaltstart und das Öffnen des Bombenschachts ermöglichen. Sie können AIM-9- und AIM-120-Raketen sowie zwei Arten von JDAMs mitführen – allesamt optisch ansprechend.

