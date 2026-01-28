Facebook-f Youtube Instagram Discord

Neue Flughäfen für Südamerika

LUSHODEV hat Version 3 des SCAR – CHACALLUTA INT. AIRPORT MSFS24 in Chile veröffentlicht. Besitzer der V2 für MSFS 2020 können die neue Version kostenlos erhalten.

Der internationale Flughafen Chacalluta (Aeropuerto Internacional de Chacalluta Arica) (IATA: ARI, ICAO: SCAR) bedient die Stadt Arica, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der nordchilenischen Region Arica y Parinacota. Der Flughafen liegt 18,5 Kilometer nordwestlich der Stadt und 1 Kilometer südlich der Grenze zu Peru, neben dem Dorf Villa Frontera.

Dieses Projekt basiert auf dem neuen Terminaldesign, das sich derzeit in der Renovierungsphase befindet, und beinhaltet eine detaillierte Nachbildung der wichtigsten Flughafeneinrichtungen, darunter das Passagierterminal, der Kontrollturm, die Feuerwache (SSEI), die Gebäude des DGAC-Bereichs und die umliegende Infrastruktur. Die Szenerie bietet aktualisierte architektonische Details, neu gestaltete Terminalbereiche, individuell angepasste Fluggastbrücken, eine verbesserte Start- und Landebahnbeleuchtung sowie optimierte PBR-Texturen für Gebäude, Rollwege und die Start- und Landebahn, um ein realistischeres und immersiveres Erlebnis zu ermöglichen.

Neu in Version 3:

  • Jetzt vollständig kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2024.
  • Leistungsoptimierungen für einen flüssigeren Betrieb.
  • Verbesserte Außenmodellierung und optimierte Flughafenumgebung.
  • Das Terminal-Außendesign wurde aktualisiert und entspricht nun dem aktuellen Stand der Technik, da die Bauarbeiten fast abgeschlossen sind.
  • Die Start- und Landebahn wurde gemäß den neuesten Navigationskarten verlängert.
  • Die Start- und Landebahnbezeichnung wurde aktualisiert (vorher 02–20, jetzt 03–21).

Von DUDULIMAVASC gibt es den SSNB – NAVIRAÍ AIRPORT MSFS24 in Brasilien.

Der Flughafen Naviraí (SSNB) ist ein Regionalflughafen in Naviraí, Mato Grosso do Sul, Brasilien, der die allgemeine Luftfahrt und regionale Flüge in einer der wichtigsten Agrarregionen des Landes bedient.

Diese Szenerie wurde sorgfältig für den Microsoft Flight Simulator 2024 entwickelt und umfasst individuell gestaltete Gebäude, realistische Hangars, Vorfeld, Rollwege und Start- und Landebahnmarkierungen, die auf realen Vorbildern basieren. Die Flughafenumgebung beinhaltet detaillierte Vegetation, Umzäunung, Servicebereiche, statische Objekte und ist für einen reibungslosen Betrieb optimiert.

Der SSNB eignet sich ideal für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt, die Flugausbildung, regionale Flüge und Buschflüge und bietet ein immersives Erlebnis in der brasilianischen Landschaft.

Hauptmerkmale:

  • Präzise Darstellung des Flughafens Naviraí (SSNB)
  • Individuelle Terminal- und Hangarmodelle
  • Realistische Vorfeld-, Rollweg- und Start- und Landebahnmarkierungen
  • Detaillierte Bodentexturen und umgebende Vegetation
  • Statische Flugzeuge und Flughafen-Serviceobjekte
  • Optimierte Performance
  • Kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2024
