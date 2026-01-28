Facebook-f Youtube Instagram Discord

MK Studios Rome auf Version 2.0.1 aktualisiert

MK Studios hat auf Discord die Veröffentlichung des Updates 2.0.1 für LIRF ROME FIUMICINO V2 MSFS24 bekanntgegeben. Außerdem gibt es erste Bilder des nächsten Projekts.

Gute Neuigkeiten! Das Update für Rom v2.0.1 ist jetzt im Handel und im Microsoft Marketplace verfügbar (nur für MSFS 2024).

Wir haben uns entschieden, diese Szenerie aus Gründen der Optimierung und Überarbeitung nicht für FS2020 auf Xbox zu veröffentlichen. Falls Sie sie bereits über den Marketplace erworben haben, können Sie sie jedoch von FS2020 auf FS2024 aktualisieren.

Änderungen:

  • Korrekturen der Rollwegmarkierungen
  • Lange Fluggastbrücke hinzugefügt
  • Verbesserte Nachtbeleuchtung
  • Geländekorrekturen (2024)
  • Überarbeitete Bodenbeschaffenheit (2024)

In der Zwischenzeit freuen wir uns, Ihnen etwas aus unserem neuesten Produkt präsentieren zu können, dessen Veröffentlichung für Februar geplant ist: Key West mit dem neuen, fertiggestellten Terminal!

