Flug auf die Insel Napoleons: Corsica Airports Pack MSFS

Mitte Januar 2026 hat France VFR (www.francevfr.com) die korsischen Flughäfen Ajaccio Napoléon Bonaparte (IATA- und ICAO-Codes: AJA/LFKJ), Bastia Poretta (BIA/LFKB), Calvi Sainte-Catherine (CLY/LFKC) und Figari Sud Corse (FSC/LFKF) als „Corsica Airports Pack für MSFS“ für den MSFS 2020 und MSFS 2024 herausgegeben. Die Szenerien waren zuvor als „Einzelkinder“ erhältlich. Fliegen wir auf die Insel Napoleons.

Realität

Korsika ist eine rund 8.800 km² große, zu Frankreich gehörende Insel im Mittelmeer, nur zwölf Kilometer nördlich der italienischen Insel Sardinien. Die grüne, fast überall bewaldete Insel – sie wird „Île de Beauté“ (Insel der Schönheit) genannt – ist in der Nordhälfte gebirgig und ragt zum Teil mehr als 2.500 Meter über den Meeresspiegel hinaus; die höchste Erhebung ist der Monte Cinto mit 2.706 Metern. Der Süden zeigt sich eher abgeflacht.

Rund 360.000 Menschen leben in der Präfektur Ajaccio vor allem von der Landwirtschaft, der Herstellung von Lebensmitteln, dem Weinbau und von Dienstleistungen. Eine weitere, wenn auch untergeordnete Einnahmequelle ist der Tourismus. In der Regel kommen „Festlandfranzosen“ hierher; rund 40 Prozent von ihnen unterhalten Zweitwohnungen auf der Insel. Die Bevölkerung lehnt ausufernden Fremdenverkehr als schädlich für die Inselkultur ab.

Der französische Kaiser und Feldherr Napoléon Bonaparte wurde am 15. August 1769 in Ajaccio geboren. Er starb nach wechselvollem Leben und vielen militärischen sowie politischen Erfolgen und Niederlagen am 5. Mai 1821 auf der Insel St. Helena. Die Engländer hatten ihn nach der von ihm verlorenen Schlacht von Waterloo 1815 dorthin verbannt.

Die Menschen auf Korsika gelten als stolz, manchen sogar als verschlossen und eigenbrödlerisch. Berühmt ist hingegen deren Gastfreundschaft: Der Kontakt und die Bewirtung von Freunden ist sehr wichtig. Im Asterix-Band 20, „Asterix auf Korsika“, wird darauf hingewiesen, als die Frau des Gastwirtes Panschnix, Reseda, Asterix und Obelix „nicht von dem Zeug für die Gäste“ auftischen soll, sondern etwas Besseres …

Korsika verfügt über ein 250 Kilometer langes Schienennetz in Meterspurbreite von Bastia nach Ajaccio und von Ponte-Leccia nach Calvi. Die Straßen sind unterschiedlich ausgebaut. Ausreichend breit und in gutem Zustand sind gewöhnlich nur die zwischen den großen Städten Ajaccio, Bastia, Calvi, Corte, Porto-Vecchio, Propriano und Figari verlaufenden Fernstraßen. Es gibt drei Fährhäfen mit Verbindungen nach Frankreich, Italien und Sardinien. Die Häfen von Ajaccio und Bastia werden zudem von Kreuzfahrtschiffen angesteuert.

Flughäfen

Alle vier zivilen Flughäfen auf Korsika werden von der Établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, der Industrie- und Handelskammer der Insel, betrieben.

Ajaccio Napoléon Bonaparte LFKJ

Der Flughafen (ajaccio-aeroport.cci.corsica) liegt etwa fünf Kilometer östlich der Innenstadt direkt am Meer. Er wird regelmäßig mit Bussen angefahren.

Die einzige Asphaltbahn 02/20, die ohne Anflugbefeuerung auskommen muss, misst 2.300 mal 45 Meter. Vor Jahren wurde die einstige 09/27 mit ihren rund 1.500 Metern Länge zurückgebaut. Übrig ist nur ein kleines Teilstück, welches zwischen den Taxiways DELTA 1 und DELTA 2 als Taxiway HOTEL dient.

Die Bahn 02 hat ein CAT I-ILS erhalten, beide Bahnen können per RNP-Verfahren angeflogen werden. Eine Besonderheit sind die beiden Visual Manoeuvering with prescribed Tracks-Anflüge (VPT) auf die 20, die (nord)östlich am Platz vorbeiführen – siehe die Karten weiter unten.

Sie sind in der Realität (YouTube-Link) wie in den beiden Simulatoren wahre Insel-Landschafts-Hingucker: YouTube-Link.

Zur Verfügung stehen zehn Parkplätze ohne Jetways für Passagiermaschinen und fünf ausgewiesene Plätze für die allgemeine Luftfahrt. Acht Airlines bieten Verbindungen zu 27 französischen und zehn Zielen in weiteren sieben Ländern an. Am Platz befindet sich der Sitz der Fluggesellschaft Air Corsica (www.aircorsica.com), die hauptsächlich von den vier Inselflughäfen Flüge nach Frankreich anbietet.

Zahlen 2024:

Passagiere: 1.605.212

1.605.212 Fracht: 2.313.568 kg

2.313.568 kg Post: 4.322.274 kg

4.322.274 kg Flugbewegungen: 12.024

Informationen:

Bastia Poretta LFKB

Zwanzig Kilometer südlich der Stadt Bastia im Norden Korsikas befindet sich der Flughafen Poretta (bastia-aeroport.cci.corsica) südlich der flachen Lagune „Étang de Biguglia“.

Die Asphaltbahn 16/34 ist 2.300 Meter lang und 45 Meter breit. Auch sie verfügt über keine Anflugbefeuerung. Die 34 hat ein CAT I-ILS. Beide Bahnen können per RNP-Verfahren erreicht werden. Zudem gibt es Hilfe durch das 0,6 nautische Meilen (NM) vor der Schwelle der 16 stehende konventionelle Drehfunkfeuer BASTIA BTA (114,15 MHz). Die 16 kann von Süden anfliegend ebenfalls mit einem VPT-Anflug erreicht werden, der östlich über das Mittelmeer führt.

Auf dem „Commercial Apron“ wurden elf Parkpositionen für Passagiermaschinen und 33 für die General Aviation eingerichtet. Einige davon können je nach Größe der geparkten Flugzeuge nicht gleichzeitig genutzt werden. Zehn Airlines bieten Verbindungen zu 21 französischen und 18 Zielen in weiteren zwölf Ländern an.

Zahlen 2025:

Passagiere: 1.532.265

1.532.265 Fracht: 8.847.433 kg

8.847.433 kg Flugbewegungen: 84.849

Informationen:

Calvi Sainte-Catherine LFKC

Der Platz (calvi-aeroport.cci.corsica), der sich fünf Kilometer südöstlich der Stadt Calvi im Nordwesten Korsikas befindet, wurde auf die Heilige Katharina von Alexandrien getauft, die Schutzpatronin der Schulen und philosophischen Fakultäten.

Die Beton-Runway 18/36 ist 2.310 Meter lang und 45 Meter breit. Wiederum wurden keine Anflugbefeuerungen verbaut. Sainte-Catherine ist nach Kartenlage ein „Einbahnstraßen-Flughafen“: Wegen der sich direkt südlich des Platzes auf bis zu knapp 1.000 Meter aufragenden Anhöhen erfolgen Landungen gewöhnlich nach Süden, Starts ausnahmslos nach Norden. Die Bahn 18 hat dazu einen Localizer- sowie RNP-Anflüge erhalten. Zudem können Flugzeuge der Anflugkategorien A, B und C die 36 mit einem „Circle to Land“ westlich der Piste anfliegen. Nördlich des Platzes steht das NDB CALVI CV (375 kHz) gut 150 Meter östlich der Küste. Es ist Ausgangspunkt der unteren Luftstraßen A32 und Y16.

Auf dem Apron vor dem Terminal gibt es neun Parkpositionen. Für die Geschäftsluftfahrt wurden acht Standplätze ausgewiesen, für die allgemeine Luftfahrt fünf. Sieben Airlines bieten Verbindungen zu 14 französischen und zehn Zielen in zwölf weiteren Ländern an.

Zahlen 2025:

Passagiere: 399.349

399.349 Fracht: 4.376 kg

4.376 kg Flugbewegungen: 12.298

Informationen:

Figari Sud Corse LFKF

Der Airport von Figari (figari-aeroport.cci.corsica) liegt drei Kilometer nordwestlich der Kleinstadt im Süden Korsikas.

Die Asphaltbahn 05/23 misst 2.480 mal 45 Meter. Die 05 wurde mit einem Lead-in Lighting System (LDIN) als Anflugbefeuerung und die 23 mit einem LOCALIZER-Anflug (nur Landkurs- ohne Gleitweg-Indikation) ohne Anflugbefeuerung ausgestattet. Dieser hat wegen der nördlich und nordöstlich der Bahn auf bis zu 1.400 Meter aufragenden Hügel einen Offset von 1,7 Grad nach Süden erhalten; die Landekurs-Antenne befindet sich daher einige Meter links hinter der 05. Das konventionelle VOR/DME FIGARI FGI (116,70 MHz) steht außerhalb des Flughafen-Perimeters rund 800 Meter nördlich der Schwelle der 05.

Beide Bahnen können mit dessen Hilfe und mit RNP-Verfahren angeflogen werden. Selbstverständlich sind Sichtanflüge möglich. Auf dem „Commercial Apron“ gibt es zehn Parkpositionen ohne Jetways. Für die allgemeine Luftfahrt stehen 16 Parkplätze bereit und für Hubschrauber vier. Zehn Airlines bieten Verbindungen zu 28 französischen und 12 Airports in weiteren sieben Ländern an.

Zahlen 2024:

Passagiere: 877.070

877.070 Flugbewegungen: 12.298

Informationen:

Simulation

Allen korsischen Airports von France VFR ist gemein, dass sie nahtlos in ihre Umgebungen in beiden unterstützten Flugsimulatoren eingepasst wurden. Alle Airports spiegeln den aktuellen Ausbaustand mit plausibler Texturierung und Beleuchtung wider. Für alle Airports werden die kompletten Kartensätze des Service de l’Information Aéronautique (SIA) (www.sia.aviation-civile.gouv.fr) mitgeliefert. Bezüglich stets aktueller Karten siehe unten.

Auf allen Airports wird auf die Möblierung der Terminals verzichtet. Deren Interieur ist von den Cockpits davor geparkter Flugzeuge aus, wenn überhaupt, nur schwer auszumachen. Zum Ausgleich wurden die Land- und Luftseiten hochdetailliert dargestellt. In Ajaccio und Bastia Poretta sind Löschflugzeuge des Typs Canadair CL-415 zu sehen, die hier auch real stationiert sind.

Die Bodenmarkierungen, Beschilderungen sowie die Hardware der landgestützten Navigationshilfen stimmen mit ihren realen Vorbildern überein. Es gibt animierte Personen, Fahrzeuge und Fahnen. In Ajaccio wurden die Runway Guard Lights (auch „Wig Wags“ genannt) an den Zurollwegen zur Runway korrekt platziert. Alle Airports sind – wie aufgrund ihrer geringeren Größe auch bei Verwendung von AI-Verkehr (getestet mit FSLTL) zu erwarten – sehr performant.

Der Download „wiegt“ gut ein GByte – installiert werden rund 2,8 GByte Speicherplatz benötigt.

Verfügbarkeit

Für rund 30 Euro (rund zehn Euro günstiger als der Einzelkauf der Airports) ist das Paket bei SIMMARKET erhältlich:

Hinweis

Die Flughäfen Ajaccio und Sainte-Catherine sind auch im Paket „Airport France Pack 4“ von France VFR enthalten.

Ergänzung

Bei flightsim.to haben Freeware-Designer Liveries für die A320-Modelle diverser Hersteller im MSFS 2020 und MSFS 2024 eingestellt. Sie sind unter dem Suchstichwort „A320 Air Corsica“ zu finden.

Fazit oder „nicht von dem Zeug für die Gäste!“

Sehr gut gemacht, France VFR!

Einzig Kleinigkeiten, wie falsch herum geparkte Löschfahrzeuge in Ajaccio, ein unretuschierter weißer Flugzeugschatten auf dem Flughafen von Sainte-Catherine und ein PAPI an der 05 von Sud Corse, welches es laut aktuellen Karten nicht gibt, trüben das gute Gesamtbild ein ganz klein wenig … France VFR hat sich die Korrekturen für das nächste Update vorgemerkt.

Die einzelnen Airports und damit das Paket sind wahrlich „nicht von dem Zeug für Gäste!“ – sie sind für Freunde der immersiven Flugsimulation gedacht, hergestellt von einem der prominentesten und aktivsten Labels aus und für Frankreich – von France VFR.

Die Goldmedaille von FS Reviews für dieses Paket!

Bert Groner

FS Reviews

Januar 2026

