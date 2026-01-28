Caproni-Vizzola C-22J Ventura für MSFS 2024 erhältlich

Mario Noriega Designs hat nach den FSX/P3D und MSFS 2020 Versionen die Caproni-Vizzola C-22J Ventura jetzt auch als MSFS 2024 Version veröffentlicht. Vorbesitzer zahlen 5.95 Euro (FSX) oder gar nichts (MSFS).

Die Maschine:

Ein voll kunstflugtauglicher, sehr leichter Jet, vergleichbar mit der Bede BD-5J, jedoch schwerer und mit zwei statt einem TRS-18-Turbostrahltriebwerk ausgestattet. Bis zu Mach 0,47 und eine Reichweite von 650 NM bei einer Dienstgipfelhöhe von 25.000 ft. Die niedrige Überziehgeschwindigkeit (für einen Jet) macht das Flugzeug ideal für Kurzstart- und Landebahnen.

Zugelassen nur für VFR-Flüge, aber dennoch mit einer guten Avionik ausgestattet.

Dies ist ein „klassischer“ Jet mit Instrumenten und Funkgeräten im „Dampf“-Stil. Die Steuerung und die Systeme sind dennoch einfach zu bedienen.

Die Geschichte:

Die C-22J ist das letzte Flugzeug, das den legendären Namen Caproni trägt. Ursprünglich als „Caproncino“ bekannt, wurde sie später als „Ventura“ vermarktet. Ein sehr leichter Jet, der in den 1980er Jahren als militärisches Trainings-, Überwachungs- und Aufklärungsflugzeug entwickelt wurde. Angetrieben von zwei TRS-18-Turbojets mit Lufteinlass über einen NACA-Lufteinlass auf dem Rumpfrücken, erreichte das Flugzeug Mach 0,47 und war voll kunstflugtauglich. Die Flugzeugzelle basiert auf dem Segelflugzeug Caproni A-21 Calif. Nach der Fusion mit SIAI Marchetti wurde das Projekt zugunsten der SF-260 eingestellt.

Die Simulation – 3D-Modell:

Dieses Flugzeug verfügt über ein 3D-Cockpit mit realistischer Nachtbeleuchtung in Form eines gedimmten Flutlichts, hintergrundbeleuchteter Instrumente und leuchtender Digitalanzeigen.

Die Simulation – Realismus:

Dieses Flugzeug wurde mit der wertvollen Unterstützung von Ingenieur Carlo Ferrarin, dem Entwickler des Originalflugzeugs, optimiert. Einzigartige Dokumentationen wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt und umfassend für die Entwicklung dieses Produkts genutzt!

Wie beim Originalflugzeug sind die Systeme einfach und benutzerfreundlich. Die Triebwerke lassen sich per Knopfdruck starten. Die Systemmodellierung ermöglicht die präzise Einhaltung realer Checklisten, ähnlich wie im Flugsimulator. Eine Checkliste für die Simulation sowie ein vollständiges Flughandbuch sind enthalten.

Das Flugmodell wurde mit modernsten Luft- und Raumfahrttechniken optimiert und bietet ein äußerst realistisches Flugerlebnis. Das Flugzeug lässt sich sowohl bei Kunstflugvorführungen als auch im Reiseflug angenehm fliegen.

Highlights: