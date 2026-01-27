Facebook-f Youtube Instagram Discord

Northrop T-38A Talon als Famous Flyer 13 veröffentlicht

Die Northrop T-38 Talon ist ab sofort als Famous Flyer 13 im Marketplace des Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar. Mit dem Release hält einer der bekanntesten militärischen Jet-Trainer Einzug in den MSFS2024.

Die T-38 wurde Ende der 1950er-Jahre von Northrop für die US-Air-Force entwickelt und diente ab 1961 über Jahrzehnte als Standardausbildungsflugzeug für Militärpiloten. Insgesamt wurden bis 1972 knapp 1.200 Exemplare gebaut. Neben der US-Air-Force nutzten auch die US-Navy, die NASA sowie mehrere internationale Luftstreitkräfte die Talon. In modernisierter Form als T-38C ist sie noch heute in den USA, Deutschland und der Türkei im Einsatz.

Angetrieben von zwei General-Electric-J85-Triebwerken erreicht die T-38 Geschwindigkeiten bis Mach 1,3, eine Dienstgipfelhöhe von 55.000 Fuß und eine sehr hohe Steigrate. Diese Leistungsdaten machten sie zu einem idealen Übergangsflugzeug vom Grundlagentraining zu modernen Überschallkampfflugzeugen.

Jetzt erhältlich im in-game Marketplace für 22,19€ zum Kauf oder auch zum Leihen und Testen.

