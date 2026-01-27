Facebook-f Youtube Instagram Discord

Digital Aeronautics kündigt Mi-2 Hoplite für MSFS an

Eher zufällig bin ich im MSFS Forum auf dieses neue Projekt von dem Entwickler Digital Aeronautics gestoßen. Die Facebook-Seite und das Teaser-Video gibt es schon seit einem Monat, aber bis jetzt wohl relativ unbemerkt (Ich bin Follower Nr. 2 auf Facebook). Sonderlich viele Informationen gibt es bisher nicht, außer das man den „realistischsten Hubschrauber, der jemals für MSFS entwickelt wurde!“ herauszubringen gedenkt. Allerdings erstmal nur für MSFS 2020.

