Nummer (10)5 lebt!

Nach vielen Ankündigungen und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen im ersten Halbjahr 2025 wurde es ab August sehr still um die MBB Bo105 von Project Stratosphere. Der wohl allein arbeitende indische Entwickler musste einsehen, das ein schönes 3D-Modell alleine nicht reicht um im MSFS abzuheben. Nach anfänglichem Gemecker, das Hubschrauber mit zwei Turbinen gar nicht unterstützt würden, war er dann doch so smart sich Hilfe von anderen Entwicklern zu holen.
Nach einem halben Jahr Schweigen im Walde wurde am letzten Freitag eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der letzten Monate endlich gelüftet: Project Stratosphere hat sich mit Miltech Simulations zusammengetan und das hat dem Projekt noch mal einen richtigen Schub gegeben.
- Gebaut wird die MBB Bo105 CBS5
- Statt einem MSFS 2024 kompatiblen MSFS 2020 Hubschrauber, wird es jeweils eine native Version für beide Simulatoren geben.
- Es gibt diverse Modelle als Polizeihubschrauber, Rettungshubschrauber, Militär, Offshore mit Emergency Floats sowie zivile und eine Aerobatikvariante.
- Gezeigt wurden unter anderem ADAC, Deutsche Polizei und Panzerabwehrhubschrauber der Bundeswehr
- Besonders der Walk Around Modus im MSFS 2024 erhält zusätzliche Funktionen, wie ein dynamisches Beladungssystem und die Möglichkeit den Hubschrauber wieder schlafen zu schicken, in dem man die Abdeckungen wieder anbringen kann.
- Wie schon vorher bekanntgegeben kommen die Sounds von Echo 19
- Die Veröffentlichung soll noch im ersten Quartal 2026 sein.