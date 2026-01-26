Facebook-f Youtube Instagram Discord

Nummer (10)5 lebt!

Nach vielen Ankündigungen und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen im ersten Halbjahr 2025 wurde es ab August sehr still um die MBB Bo105 von Project Stratosphere. Der wohl allein arbeitende indische Entwickler musste einsehen, das ein schönes 3D-Modell alleine nicht reicht um im MSFS abzuheben. Nach anfänglichem Gemecker, das Hubschrauber mit zwei Turbinen gar nicht unterstützt würden, war er dann doch so smart sich Hilfe von anderen Entwicklern zu holen.

Nach einem halben Jahr Schweigen im Walde wurde am letzten Freitag eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der letzten Monate endlich gelüftet: Project Stratosphere hat sich mit Miltech Simulations zusammengetan und das hat dem Projekt noch mal einen richtigen Schub gegeben.

  • Gebaut wird die MBB Bo105 CBS5
  • Statt einem MSFS 2024 kompatiblen MSFS 2020 Hubschrauber, wird es jeweils eine native Version für beide Simulatoren geben.
  • Es gibt diverse Modelle als Polizeihubschrauber, Rettungshubschrauber, Militär, Offshore mit Emergency Floats sowie zivile und eine Aerobatikvariante.
  • Gezeigt wurden unter anderem ADAC, Deutsche Polizei und Panzerabwehrhubschrauber der Bundeswehr
  • Besonders der Walk Around Modus im MSFS 2024 erhält zusätzliche Funktionen, wie ein dynamisches Beladungssystem und die Möglichkeit den Hubschrauber wieder schlafen zu schicken, in dem man die Abdeckungen wieder anbringen kann.
  • Wie schon vorher bekanntgegeben kommen die Sounds von Echo 19
  • Die Veröffentlichung soll noch im ersten Quartal 2026 sein.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Abha International Airport V2 erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETTuwaiq Designs
Abha International Airport V2 erhältlich
Tuwaiq Designs hat die Version 2 des Abha International Airport in Saudi Arabien für MSFS 2020/2024 herausgebracht. Auch hier erhalten ...
/ / Keine Kommentare zu Abha International Airport V2 erhältlich
ACO Design Studio geht fremd
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
ACO Design Studio geht fremd
ACO Design Studio war bisher ausschließlich für taiwanesische Flughäfen bekannt. Die neueste Entwicklung führt nach ...
/ / Keine Kommentare zu ACO Design Studio geht fremd
Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
MSFS2024SIMMARKET
Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
Nach der MSFS 2020 Version, die seit 2 Jahren erhältlich ist, hat Kiss Simulation jetzt ...
/ / Keine Kommentare zu Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
HardwareRezensionWingflex
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
Es ist erstaunlich, wie ein Stück Hardware, das Jahre gebraucht hat, um den Massenmarkt zu ...
/ / 14 Kommentare zu A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear 2024.1.4 ist da: Stabilität, Bugfixes und Feinschliff für ein reibungsloseres Flugerlebnis – jetzt updaten ...
/ / Keine Kommentare zu FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
FREEWARERezension
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
London-Gatwick (EGKK) als Top-Freeware für MSFS 2020/2024: detailreich, performant und realitätsnah – inkl. GSX-Profil, Erweiterungen ...
/ / Keine Kommentare zu Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
MSFS2020MSFS2024
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur ...
/ / Keine Kommentare zu DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x