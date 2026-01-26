Nummer (10)5 lebt!

Nach vielen Ankündigungen und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen im ersten Halbjahr 2025 wurde es ab August sehr still um die MBB Bo105 von Project Stratosphere. Der wohl allein arbeitende indische Entwickler musste einsehen, das ein schönes 3D-Modell alleine nicht reicht um im MSFS abzuheben. Nach anfänglichem Gemecker, das Hubschrauber mit zwei Turbinen gar nicht unterstützt würden, war er dann doch so smart sich Hilfe von anderen Entwicklern zu holen.

Nach einem halben Jahr Schweigen im Walde wurde am letzten Freitag eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der letzten Monate endlich gelüftet: Project Stratosphere hat sich mit Miltech Simulations zusammengetan und das hat dem Projekt noch mal einen richtigen Schub gegeben.