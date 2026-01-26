Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024

Nach der MSFS 2020 Version, die seit 2 Jahren erhältlich ist, hat Kiss Simulation jetzt eine MSFS 2024 Version des Sarajevo Internation Airport veröffentlicht. Käufer der vorherigen Version können sich über ein kostenloses Update freuen.

Bekannt wurde der Flughafen Sarajevo vor allem durch den berühmten Anflug auf den Flughafen während des Bosnienkriegs. Aufgrund seiner Lage in einem Tal, umgeben von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen, ist der internationale Flughafen für seinen anspruchsvollen Anflug berüchtigt. Piloten, die diesen Flughafen anfliegen, benötigen präzise Anflüge, und die Beherrschung des Flugzeugs, insbesondere bei Durchstartmanövern, ist unerlässlich. Der 1969 eröffnete Flughafen zählte 2022 1,3 Millionen Passagiere.

Merkmale: