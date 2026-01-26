Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024

Nach der MSFS 2020 Version, die seit 2 Jahren erhältlich ist, hat Kiss Simulation jetzt eine MSFS 2024 Version des Sarajevo Internation Airport veröffentlicht. Käufer der vorherigen Version können sich über ein kostenloses Update freuen.
Bekannt wurde der Flughafen Sarajevo vor allem durch den berühmten Anflug auf den Flughafen während des Bosnienkriegs. Aufgrund seiner Lage in einem Tal, umgeben von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen, ist der internationale Flughafen für seinen anspruchsvollen Anflug berüchtigt. Piloten, die diesen Flughafen anfliegen, benötigen präzise Anflüge, und die Beherrschung des Flugzeugs, insbesondere bei Durchstartmanövern, ist unerlässlich. Der 1969 eröffnete Flughafen zählte 2022 1,3 Millionen Passagiere.
Merkmale:
- Realistische Start- und Landebahnlänge und -profil
- Angepasste Start- und Landebahnhöhe
- Realistischer ILS-Anflugwinkel von 3,2°
- Zusätzliche Flughafenobjekte für verbesserte visuelle Orientierung, z. B. RVR-Ausrüstung und ILS-Antenne
- Benutzerdefinierte, animierte Start- und Landebahn-Schutzlichter
- Neues Terminalgebäude als Erweiterung des bestehenden
- Darstellung des Vorfeldlayouts von 2025
- Benutzerdefinierte Bodenfahrzeuge, darunter Tankwagen, Treppenwagen und GPU
- Benutzerdefinierter Pushback-Wagen passend zur Goldhofer AST-3
- Aktualisierte Rollbahn gemäß realem Layout
- Benutzerdefinierte Rollbahn- und Startbahn-Verwitterung gemäß realer Verwitterung