Facebook-f Youtube Instagram Discord

Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024

Nach der MSFS 2020 Version, die seit 2 Jahren erhältlich ist, hat Kiss Simulation jetzt eine MSFS 2024 Version des Sarajevo Internation Airport veröffentlicht. Käufer der vorherigen Version können sich über ein kostenloses Update freuen.

Bekannt wurde der Flughafen Sarajevo vor allem durch den berühmten Anflug auf den Flughafen während des Bosnienkriegs. Aufgrund seiner Lage in einem Tal, umgeben von bis zu 3.000 Meter hohen Bergen, ist der internationale Flughafen für seinen anspruchsvollen Anflug berüchtigt. Piloten, die diesen Flughafen anfliegen, benötigen präzise Anflüge, und die Beherrschung des Flugzeugs, insbesondere bei Durchstartmanövern, ist unerlässlich. Der 1969 eröffnete Flughafen zählte 2022 1,3 Millionen Passagiere.

Merkmale:

  • Realistische Start- und Landebahnlänge und -profil
  • Angepasste Start- und Landebahnhöhe
  • Realistischer ILS-Anflugwinkel von 3,2°
  • Zusätzliche Flughafenobjekte für verbesserte visuelle Orientierung, z. B. RVR-Ausrüstung und ILS-Antenne
  • Benutzerdefinierte, animierte Start- und Landebahn-Schutzlichter
  • Neues Terminalgebäude als Erweiterung des bestehenden
  • Darstellung des Vorfeldlayouts von 2025
  • Benutzerdefinierte Bodenfahrzeuge, darunter Tankwagen, Treppenwagen und GPU
  • Benutzerdefinierter Pushback-Wagen passend zur Goldhofer AST-3
  • Aktualisierte Rollbahn gemäß realem Layout
  • Benutzerdefinierte Rollbahn- und Startbahn-Verwitterung gemäß realer Verwitterung
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Nummer (10)5 lebt!
HelikopterMiltech SimulationsMSFS2020MSFS2024
Nummer (10)5 lebt!
Nach vielen Ankündigungen und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen im ersten Halbjahr 2025 wurde es ab August sehr still um die ...
/ / Keine Kommentare zu Nummer (10)5 lebt!
Abha International Airport V2 erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETTuwaiq Designs
Abha International Airport V2 erhältlich
Tuwaiq Designs hat die Version 2 des Abha International Airport in Saudi Arabien für MSFS ...
/ / Keine Kommentare zu Abha International Airport V2 erhältlich
ACO Design Studio geht fremd
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
ACO Design Studio geht fremd
ACO Design Studio war bisher ausschließlich für taiwanesische Flughäfen bekannt. Die neueste Entwicklung führt nach ...
/ / Keine Kommentare zu ACO Design Studio geht fremd
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
HardwareRezensionWingflex
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
Es ist erstaunlich, wie ein Stück Hardware, das Jahre gebraucht hat, um den Massenmarkt zu ...
/ / 14 Kommentare zu A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear 2024.1.4 ist da: Stabilität, Bugfixes und Feinschliff für ein reibungsloseres Flugerlebnis – jetzt updaten ...
/ / Keine Kommentare zu FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
FREEWARERezension
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
London-Gatwick (EGKK) als Top-Freeware für MSFS 2020/2024: detailreich, performant und realitätsnah – inkl. GSX-Profil, Erweiterungen ...
/ / Keine Kommentare zu Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
MSFS2020MSFS2024
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur ...
/ / Keine Kommentare zu DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x