ACO Design Studio geht fremd

ACO Design Studio war bisher ausschließlich für taiwanesische Flughäfen bekannt. Die neueste Entwicklung führt nach Japan:

Der Flughafen Naha (IATA: OKA; ICAO: ROAH) ist ein zivil-militärischer Flughafen in Naha, Präfektur Okinawa, Japan. Er verfügt über zwei Start- und Landebahnen: die ursprüngliche Bahn 18L/36R und die 2020 neu eröffnete Bahn 18R/36L. Naha ist der sechstgrößte Flughafen Japans und bietet Linienflüge nach Taiwan, Hongkong, Südkorea, Thailand, Singapur und China an. Der Luftwaffenstützpunkt Naha der japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte befindet sich ebenfalls auf dem Flughafengelände.

Der Airport ist als MSFS 2020 Version und MSFS 2024 Version erhältlich.