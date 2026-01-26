Abha International Airport V2 erhältlich

Tuwaiq Designs hat die Version 2 des Abha International Airport in Saudi Arabien für MSFS 2020/2024 herausgebracht. Auch hier erhalten Besitzer der vorherigen Version ein kostenloses Update.

Entdecken Sie die Schönheit des südlichen Hochlands von Saudi-Arabien mit der komplett überarbeiteten Version 2 des internationalen Flughafens Abha. Diese von Grund auf neu gestaltete Version bietet einen Quantensprung in Realismus, Genauigkeit und Immersion und fängt den einzigartigen Charakter Abhas wie nie zuvor ein.

Eingebettet in die imposante Berglandschaft von Abha, besticht diese vollständige Überarbeitung durch ein neues Maß an Detailgenauigkeit in jedem Winkel des Flughafens – von den Abfertigungsanlagen bis hin zum Landbereich.

Neuerungen in Version 2:

Komplett überarbeiteter Flughafen: Jede Struktur, Oberfläche und jedes Objekt wurde von Grund auf neu modelliert – mit höherer Detailtreue und verbesserter Genauigkeit.

Jede Struktur, Oberfläche und jedes Objekt wurde von Grund auf neu modelliert – mit höherer Detailtreue und verbesserter Genauigkeit. Verbessertes Terminal & Einrichtungen: Neu detailliertes Terminal, Kontrollturm und Flughafengebäude mit verfeinerter Architektur und modernisierter Innenausstattung.

Neu detailliertes Terminal, Kontrollturm und Flughafengebäude mit verfeinerter Architektur und modernisierter Innenausstattung. Verbesserte Bodentexturen: Brandneue, hochauflösende Texturen für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfeld mit realistischen Markierungen, Verwitterungsspuren und Oberflächenvariationen.

Brandneue, hochauflösende Texturen für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfeld mit realistischen Markierungen, Verwitterungsspuren und Oberflächenvariationen. Fortschrittliche Nachtbeleuchtung: Komplett überarbeitetes Beleuchtungssystem mit realistischer Start- und Landebahn-, Rollweg-, Vorfeld- und Terminalbeleuchtung für beeindruckende Nachtflüge.

Komplett überarbeitetes Beleuchtungssystem mit realistischer Start- und Landebahn-, Rollweg-, Vorfeld- und Terminalbeleuchtung für beeindruckende Nachtflüge. Detaillierter Landseitenbereich: Neu modellierte Parkflächen, Straßen und Zufahrtsinfrastruktur, jetzt mit animierten und statischen Fahrzeugen für eine lebendige Flughafenumgebung.

Neu modellierte Parkflächen, Straßen und Zufahrtsinfrastruktur, jetzt mit animierten und statischen Fahrzeugen für eine lebendige Flughafenumgebung. Mehr Menschen und Flughafenleben: Passagiere, Mitarbeiter und weitere Charaktere sind im gesamten Terminal- und Landseitenbereich platziert und erwecken den Flughafen zum Leben.

Passagiere, Mitarbeiter und weitere Charaktere sind im gesamten Terminal- und Landseitenbereich platziert und erwecken den Flughafen zum Leben. Optimierte Performance: Verbesserte Asset-Effizienz und LODs für flüssige Performance ohne Einbußen bei der Grafikqualität.

Hauptmerkmale: