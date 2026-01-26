Facebook-f Youtube Instagram Discord

Abha International Airport V2 erhältlich

Tuwaiq Designs hat die Version 2 des Abha International Airport in Saudi Arabien für MSFS 2020/2024 herausgebracht. Auch hier erhalten Besitzer der vorherigen Version ein kostenloses Update.

Entdecken Sie die Schönheit des südlichen Hochlands von Saudi-Arabien mit der komplett überarbeiteten Version 2 des internationalen Flughafens Abha. Diese von Grund auf neu gestaltete Version bietet einen Quantensprung in Realismus, Genauigkeit und Immersion und fängt den einzigartigen Charakter Abhas wie nie zuvor ein.

Eingebettet in die imposante Berglandschaft von Abha, besticht diese vollständige Überarbeitung durch ein neues Maß an Detailgenauigkeit in jedem Winkel des Flughafens – von den Abfertigungsanlagen bis hin zum Landbereich.

Neuerungen in Version 2:

  • Komplett überarbeiteter Flughafen: Jede Struktur, Oberfläche und jedes Objekt wurde von Grund auf neu modelliert – mit höherer Detailtreue und verbesserter Genauigkeit.
  • Verbessertes Terminal & Einrichtungen: Neu detailliertes Terminal, Kontrollturm und Flughafengebäude mit verfeinerter Architektur und modernisierter Innenausstattung.
  • Verbesserte Bodentexturen: Brandneue, hochauflösende Texturen für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfeld mit realistischen Markierungen, Verwitterungsspuren und Oberflächenvariationen.
  • Fortschrittliche Nachtbeleuchtung: Komplett überarbeitetes Beleuchtungssystem mit realistischer Start- und Landebahn-, Rollweg-, Vorfeld- und Terminalbeleuchtung für beeindruckende Nachtflüge.
  • Detaillierter Landseitenbereich: Neu modellierte Parkflächen, Straßen und Zufahrtsinfrastruktur, jetzt mit animierten und statischen Fahrzeugen für eine lebendige Flughafenumgebung.
  • Mehr Menschen und Flughafenleben: Passagiere, Mitarbeiter und weitere Charaktere sind im gesamten Terminal- und Landseitenbereich platziert und erwecken den Flughafen zum Leben.
  • Optimierte Performance: Verbesserte Asset-Effizienz und LODs für flüssige Performance ohne Einbußen bei der Grafikqualität.

Hauptmerkmale:

  • Hochpräzise Flughafenmodellierung mit akkuratem Layout und Proportionen
  • PBR-Materialien für realistische Reflexionen und Oberflächenverhalten
  • Detaillierte Terminal-Innen- und Außenstrukturen
  • Realistischer Flughafenplan, Bodenmarkierungen und Beleuchtung
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Nummer (10)5 lebt!
HelikopterMiltech SimulationsMSFS2020MSFS2024
Nummer (10)5 lebt!
Nach vielen Ankündigungen und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen im ersten Halbjahr 2025 wurde es ab August sehr still um die ...
/ / Keine Kommentare zu Nummer (10)5 lebt!
ACO Design Studio geht fremd
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
ACO Design Studio geht fremd
ACO Design Studio war bisher ausschließlich für taiwanesische Flughäfen bekannt. Die neueste Entwicklung führt nach ...
/ / Keine Kommentare zu ACO Design Studio geht fremd
Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
MSFS2024SIMMARKET
Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
Nach der MSFS 2020 Version, die seit 2 Jahren erhältlich ist, hat Kiss Simulation jetzt ...
/ / Keine Kommentare zu Kiss Simulation veröffentlicht Sarajevo für MSFS 2024
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
HardwareRezensionWingflex
A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
Es ist erstaunlich, wie ein Stück Hardware, das Jahre gebraucht hat, um den Massenmarkt zu ...
/ / 14 Kommentare zu A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear 2024.1.4 ist da: Stabilität, Bugfixes und Feinschliff für ein reibungsloseres Flugerlebnis – jetzt updaten ...
/ / Keine Kommentare zu FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
FREEWARERezension
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
London-Gatwick (EGKK) als Top-Freeware für MSFS 2020/2024: detailreich, performant und realitätsnah – inkl. GSX-Profil, Erweiterungen ...
/ / Keine Kommentare zu Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
MSFS2020MSFS2024
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur ...
/ / Keine Kommentare zu DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x