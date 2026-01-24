A320 WingFlex OverHead: ich will nicht mehr ohne!

Es ist erstaunlich, wie ein Stück Hardware, das Jahre gebraucht hat, um den Massenmarkt zu erreichen, sich im Handumdrehen als absolut unverzichtbar erweist! Vorab: Die Immersion bei der Flugvorbereitung und beim System-Management hebt die Simulation auf ein völlig neues Level. Für echte Airbus-Enthusiasten ist dieses Panel das fehlende Puzzleteil im Setup.

Es ist inzwischen bekannt das mich die WingFlex Produkte ziemlich begeistern, in der Vergangenheit habe ich bereits eniges dazu geschrieben: WingFlex Cube Combo + Console, Wingflex A320 MCDU und Wingflex A320 Combo (FCU & EFIS R+L).

Das Gerät wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt und getestet habe ich es im MSFS2024 mit der Fenix 320.

Heute im Fokus: das WingFlex A320 Overhead Panel. Ein Kunststoffblock mit den Maßen von etwa 35 x 40 cm zum Preis von 599,00 USD. Dieser Block ist vollgepackt mit Schaltern, Druck- und Drehknöpfen sowie Licht – unglaublich viel Licht!

Erster Eindruck und Montage

Mein erster Eindruck beim Auspacken war jedoch etwas ernüchternd: Alles fühlte sich ein wenig instabil an, fast schon zerbrechlich – besonders die Switches im unteren Bereich für die Innen- und Außenbeleuchtung. In der Praxis stellte sich dies jedoch schnell als unerheblich heraus.

Was die Aufstellung betrifft, gibt es zwei unkomplizierte Möglichkeiten:

Tisch-Modus: Direkt auf dem Schreibtisch dank des integrierten, ausziehbaren Gestells auf der Rückseite. VESA-Halterung: Über vier genormte Schraubpunkte lässt sich das Panel sicher an einem Monitorarm o. Ä. befestigen.

Ich habe mich für die VESA-Option entschieden. Erstens fehlte mir der Platz auf dem Schreibtisch, zweitens war ohnehin ein dualer Monitorarm vorhanden und drittens fühlt sich diese Positionierung am realistischsten an. Die Verbindung zum PC sowie die Stromversorgung erfolgen simpel über das mitgelieferte 5V-Netzteil und ein USB-Kabel (USB-A auf USB-Typ-B).

Funktionsumfang und Software

Das Panel beinhaltet alle Bedienelemente, die im täglichen Flugbetrieb tatsächlich benötigt werden. Um den Platz optimal zu nutzen, befinden sich einige Elemente nicht exakt an der Originalposition – so liegen die „Calls“-Druckknöpfe (Kabinen-Pings) beispielsweise auf der rechten Seite. Daran gewöhnt man sich jedoch sehr schnell.

Ein Highlight ist die Dome-Beleuchtung, die an beiden Seiten des Panels unübersehbar ist. Sie wird korrekt über den Dome-Schalter bedient und lässt sich in zwei Stufen (Dim und Brt) regeln. Das eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Zimmerbeleuchtung während der Flugvorbereitungen.

Ein zweites Beleuchtungs-Highlight – oder vielleicht eher ein cleveres Gimmick – ist die Darstellung der Außenbeleuchtung Elemente auf der Rückseite des Panels. Das sorgt für etwas Showeffekt besonders zu den Abendstunden.

In der zugehörigen WinBridge-Begleit-App lässt sich die Lichtintensität flexibel regulieren oder die Beleuchtung bei Bedarf komplett abschalten.

Zudem kann dort festgelegt werden, ob der Schalter für die Scheibenwischer lediglich den linken oder beide Wischer gleichzeitig ansteuert.

Ein weiteres interessantes Detail ist der auf der rechten Seite befindliche RAIN RPLNT-Druckknopf. Im realen Flugbetrieb sprüht dieser – bei Maschinen, die mit einem solchen System ausgestattet sind – eine Chemikalie von außen auf die Scheiben, die das Regenwasser abperlen lässt. In der WinBridge Software lässt sich dieser Knopf jedoch mit einer alternativen Funktion belegen. Welche Optionen hier aktuell zur Verfügung stehen, könnt ihr auf dem Bild sehen.

Der Drehregler für die Hintergrundbeleuchtung (OVHD INTG LT) aller Elemente ist wie beim Original voll funktionsfähig und synchronisiert sich direkt mit dem Flugsimulator. Im folgenden Clip seht ihr, wie nah am Original die Startsequenz funktioniert; sogar die Fire-Tests lassen sich absolut realitätsnah durchführen.

Am Ende fügt sich alles zu einem extrem immersiven Gesamtergebnis zusammen, das ich nicht mehr missen möchte! Die Tage der mühsamen Mausklickerei sind endgültig vorbei. Zusammen mit der restlichen Hardware (MCDU, EFIS, RMP, AP, ECAM) reduziert sich die Arbeit mit der Maus auf ein absolutes Minimum.

Fazit: Ein Game-Changer für das Home-Cockpit?

Das WingFlex A320 Overhead Panel ist ein Paradebeispiel dafür, dass man Hardware nicht nur nach dem ersten haptischen Eindruck beurteilen sollte. Ja, beim Auspacken mag das geringe Gewicht und das „plastiklastige“ Gefühl der Schalter kurz Skepsis hervorrufen – doch sobald das Panel montiert ist und die ersten Lichter im Cockpit erwachen, ist diese Skepsis wie weggeblasen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 599,00 USD ist das Panel definitiv eine Investition. Vergleicht man es jedoch mit professionellen Repliken, die oft das Doppelte oder Dreifache kosten, besetzt WingFlex hier eine extrem spannende Marktlücke. Man bekommt ein funktional fast vollständiges Overhead, das ohne komplizierte Konfiguration sofort einsatzbereit ist.

Immersion und Workflow

Der größte Gewinn ist zweifellos die Immersion. Das A320-Feeling entsteht nicht durch das Betrachten eines Bildschirms, sondern durch den Griff über den Kopf. Die Synergie zwischen der Hardware und der WinBridge-Software ist beeindruckend:

Realitätsnähe: Die Startsequenzen und Fire-Tests fühlen sich „echt“ an.

Die Startsequenzen und Fire-Tests fühlen sich „echt“ an. Flexibilität: Dass Funktionen wie der Rain Replent-Button sinnvoll umbelegt werden können, zeigt, dass hier von Simmern für Simmer entwickelt wurde.

Dass Funktionen wie der Rain Replent-Button sinnvoll umbelegt werden können, zeigt, dass hier von Simmern für Simmer entwickelt wurde. Ergonomie: Die Befreiung von der Maus ist der entscheidende Schritt weg vom „Computerspiel“ hin zur Flugsimulation.

Für wen ist es geeignet?

Wer nur gelegentlich eine Runde dreht, wird den Preis scheuen. Doch für ambitionierte A320-Piloten, die Wert auf einen flüssigen Workflow (MCDU, EFIS und nun das Overhead) legen, ist dieses Panel das fehlende Puzzleteil. Die kleinen Abweichungen vom Original-Layout fallen im Eifer des Gefechts kaum ins Gewicht und sind ein fairer Kompromiss für die kompakte Bauweise.

Mein abschließendes Urteil: Trotz des anfangs etwas „flimsigen“ Gefühls überzeugt das WingFlex Overhead in der täglichen Praxis auf ganzer Linie. Es ist robust genug für den harten Simulations-Alltag und hebt das Flugerlebnis auf ein völlig neues Level. Wer einmal das Licht im dunklen Zimmer über den echten Dome-Switch eingeschaltet hat, wird – genau wie ich – nie wieder zur Maus greifen wollen.

Ein absolutes Must-have für jeden Airbus-Enthusiasten!

Auf einen Blick: Pro & Contra

Pro Contra Enormer Immersions-Boost: Endlich kein Mausklicken mehr über dem Kopf. Haptik zu Beginn: Wirkt beim ersten Anfassen etwas „plastikhaft“. Plug & Play: Einfacher Anschluss via USB und 5V-Netzteil. Layout-Abweichungen: Manche Knöpfe (z. B. Calls) sitzen nicht originalgetreu. Clevere Features: Dome-Light als Zimmerlicht und Fire-Tests sind voll funktionsfähig. Preis: Mit 599 USD eine beachtliche Investition für das Home-Cockpit. Vielseitige Montage: VESA-kompatibel oder einfach zum Aufstellen auf den Tisch. WinBridge-Software: Erlaubt nützliche Umbelegungen (z. B. Rain-Rplnt-Button).

Bezugsquelle (offizielle Hersteller-Website): https://wingflex.com/index.php?id=2394