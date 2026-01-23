Updates für Tornado und Eurofighter

INDIAFOXTECHO VISUAL SIMULATIONS hat Updates für zwei MSFS Kampfflugzeuge veröffentlicht.
EXTERNES MODELL
- Zielbehältermodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
- GBU-12-Bombenmodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
- Storm Shadow-Modell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
- GBU-32-Bombenmodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
LACKIERUNGEN
- Fehlende Aufkleber am rechten Heck für die Varianten IDS und GR1 behoben
- GR.4 ZA412 Dambusters 70th Royal Air Force hinzugefügt
- GR.4 ZA461 XV Royal Air Force hinzugefügt
WSO-MENÜ
- Menü für die Bewaffnung mit GBU-32-, TGP-, GBU-12-Bomben und Storm Shadow angepasst
SONSTIGES
- Option zur Auswahl zwischen Partikel- und Bandraucheffekt hinzugefügt oder Raucheffekt komplett deaktiviert (Option unter WSO-WARTUNG – OPTIONEN)
- Option zum Aktivieren/Deaktivieren permanenter Variablen für die Waffenkonfiguration hinzugefügt (Option unter WSO-WARTUNG-OPTIONEN).
- Zusätzliche Einstellungen und Präferenzen für permanente Variablen hinzugefügt.
- Einige fehlerhafte Symbole im WSO-Menü korrigiert.
- Optimierungen am Raucheffekt (Band-Typ): Größe, Sättigung und Alpha-Werte reduziert.
EXTERNES MODELL
- Geometrie und Texturen des Zielbehälters geändert
- Normalenprobleme im LGB-Leitfaden behoben
AVIONIK
- Fehler behoben, der dazu führte, dass das PA-Overlay in manchen Fällen nicht angezeigt wurde
LACKIERUNGEN
Mehrere Einsatzlackierungen für den Mehrspielermodus hinzugefügt:
- Italienische Luftwaffe 4-48
- Italienische Luftwaffe 37-04
- Italienische Luftwaffe 51-23
- Royal Air Force ZJ950
- Royal Air Force ZK317
- Royal Air Force ZK321
SONSTIGES
- Der Drag-Case-Proxy-Befehl ist ohne WoW deaktiviert
- Geringfügige Änderungen an der Drag-Case-Aktivierungslogik
- Optimierungen am Raucheffekt: kleinere Größe, geringere Sättigung und niedrigere Alphawerte