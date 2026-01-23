Facebook-f Youtube Instagram Discord

Updates für Tornado und Eurofighter

INDIAFOXTECHO VISUAL SIMULATIONS hat Updates für zwei MSFS Kampfflugzeuge veröffentlicht.

TORNADO – MSFS

EXTERNES MODELL

  • Zielbehältermodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
  • GBU-12-Bombenmodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
  • Storm Shadow-Modell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)
  • GBU-32-Bombenmodell hinzugefügt (für GR.4, IDS ASSTA und IDS MLU)

LACKIERUNGEN

  • Fehlende Aufkleber am rechten Heck für die Varianten IDS und GR1 behoben
  • GR.4 ZA412 Dambusters 70th Royal Air Force hinzugefügt
  • GR.4 ZA461 XV Royal Air Force hinzugefügt

WSO-MENÜ

  • Menü für die Bewaffnung mit GBU-32-, TGP-, GBU-12-Bomben und Storm Shadow angepasst

SONSTIGES

  • Option zur Auswahl zwischen Partikel- und Bandraucheffekt hinzugefügt oder Raucheffekt komplett deaktiviert (Option unter WSO-WARTUNG – OPTIONEN)
  • Option zum Aktivieren/Deaktivieren permanenter Variablen für die Waffenkonfiguration hinzugefügt (Option unter WSO-WARTUNG-OPTIONEN).
  • Zusätzliche Einstellungen und Präferenzen für permanente Variablen hinzugefügt.
  • Einige fehlerhafte Symbole im WSO-Menü korrigiert.
  • Optimierungen am Raucheffekt (Band-Typ): Größe, Sättigung und Alpha-Werte reduziert.

EF2000 TYPHOON MSFS24/20

EXTERNES MODELL

  • Geometrie und Texturen des Zielbehälters geändert
  • Normalenprobleme im LGB-Leitfaden behoben

AVIONIK

  • Fehler behoben, der dazu führte, dass das PA-Overlay in manchen Fällen nicht angezeigt wurde

LACKIERUNGEN

Mehrere Einsatzlackierungen für den Mehrspielermodus hinzugefügt:

  • Italienische Luftwaffe 4-48
  • Italienische Luftwaffe 37-04
  • Italienische Luftwaffe 51-23
  • Royal Air Force ZJ950
  • Royal Air Force ZK317
  • Royal Air Force ZK321

SONSTIGES

  • Der Drag-Case-Proxy-Befehl ist ohne WoW deaktiviert
  • Geringfügige Änderungen an der Drag-Case-Aktivierungslogik
  • Optimierungen am Raucheffekt: kleinere Größe, geringere Sättigung und niedrigere Alphawerte
