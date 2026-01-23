Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)

Seit 2020 arbeitet „mkvy“ an seinem Meisterwerk: dem Airport London-Gatwick als Freeware für den MSFS 2020. Seit Oktober 2024 ist die Szenerie auch mit dem MSFS 2024 kompatibel. Seit dem Release am 6. Januar 2021 sind acht Updates erschienen. Die aktuelle Versionsnummer lautet 25.5.21. Schauen wir uns diese – so viel sei vorweggenommen – ausgezeichnete Freeware an.

Realität

Der Airport London Gatwick ([gatwickairport.com](https://www.gatwickairport.com)) trägt die IATA-/ICAO-Codes LGW und EGKK. Er erstreckt sich über gut 670 Hektar, liegt rund 40 Kilometer südlich von London im Nordosten der Grafschaft Sussex und blickt auf eine lange Historie zurück.

In den späten 1920er-Jahren entstand am Ort des heutigen Airports ein erstes Airfield. Das erste Terminal „The Beehive“ (Bienenkorb) folgte 1935; es liegt heute außerhalb des Airport-Perimeters südlich der 26L. Erste Linienflüge starteten 1936. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Platz durch die Royal Air Force (RAF) als RAF Gatwick genutzt.

Nach dem Krieg wurde Gatwick ausgebaut und 1956 wiedereröffnet. In den 1960ern wurden British United Airways und Dan-Air zu prägenden Airlines am Platz. Der Airport wuchs kontinuierlich. Von 1978 bis 2013 gab es transatlantische Flüge in die USA. Erst 2021 nahm JetBlue erneut Flüge über den „Großen Teich“ nach New York JFK und Boston auf.

Zur Verfügung stehen die Asphaltbahnen 08L/26R mit 2.561 × 45 Metern sowie 08R/26L mit 3.317 × 45 Metern und die zwei Terminals North und South, verbunden durch die automatisierten „Gatwick Airport Terminal Shuttle“-Züge.

Am South Terminal verfügt die Pier 1 über fünf Parkpositionen (davon fünf mit Jetways), die Pier 2 über 18 (18) und die Pier 8 über acht (8). Abgesetzt gibt es zwei zusätzliche Parkplätze. Am North Terminal bieten Pier 4 zehn Parkpositionen (9), Pier 5 neunzehn (14) und Pier 6 neun (9). Davon abgesetzt wurden im Süden weitere 13 eingerichtet. Auf dem Frachtareal stehen 19 Parkplätze zur Verfügung, im Werftbereich sechs.

Direkt östlich des South Terminal liegt die Bahnstation der Thameslink ([thameslinkrailway.com](https://www.thameslinkrailway.com)), bedient durch vier Linien von und nach London sowie weiter nach Horsham und Brighton. Hinzu kommt der „Gatwick Express“, der im 15-Minuten-Takt nonstop zur Londoner Victoria Station fährt. Straßenseitig ist der Airport über die Schnellstraße M23 angebunden. Vor Ort befindet sich zudem ein Fernbusbahnhof mit über 20 Zielen.

Bahnausstattung

Bahn ILS RNP Anflugbefeuerungen Aufsetzzonenbefeuerung REIL PAPI 08L CAT IIIb ja HIALS Unterflur kurz nein ja links 08R nein ja CALVERT High ja nein rechts 26L CAT IIIb ja CALVERT High ja nein links 26R nein ja HIALS Unterflur kurz nein ja links

Die 08L/26R ist als Start- und Landebahn nur in Betrieb, wenn die 08R/26L nicht verwendet werden kann. Bei Bedarf dient sie als zusätzlicher Taxiway von und zur 08R.

Aufgrund der chronischen Überfüllung des Londoner Luftraums durch die vier großen Airports Gatwick, Heathrow, Luton und Stansted sowie den Innenstadtflughafen London City können ILS-Anflüge auf 08R und 26L von Süden und Südosten aus nur über das Drehfunkfeuer Mayfield (MAY, 117,90 MHz) und die Wegpunkte TIMBA und WILLO erfolgen. Die veröffentlichten GPS-basierten RNP-Verfahren führen dagegen direkt zu den Bahnen. Eine ähnliche Anflugsituation ist für den Airport Luton definiert; Anflüge erfolgen dort ausschließlich von Norden und Osten.

Betrieben wird der Airport von der Gatwick Airport Limited (GAL), die zu 50,1 Prozent Vinci Airports gehört, welche wiederum unter anderem BlackRock, der Qatar Holding und Vanguard gehören. GAL hat für 2024 die folgenden Zahlen an die britische Civil Aviation Authority (CAA) gemeldet:

Passagiere: 43.249.282

Frachttonnage: 103.961

Luftposttonnage: 2.310

Flugbewegungen: 265.358

Laut Vayama bedienen aktuell von Gatwick aus gut 50 Airlines über 200 Ziele in 90 Ländern der Welt.

Informationen

Simulation

„mkvy“ hat seine Freeware bei flightsim.to eingestellt: [de.flightsim.to/file/5784/gatwick-egkk-ultra-star-edition-phase-1-0](https://de.flightsim.to/file/5784/gatwick-egkk-ultra-star-edition-phase-1-0). Die Szenerie wurde mit Stand Mitte Januar 496.600 Mal heruntergeladen.

Der Airport weist saubere Übergänge in die Umgebungen von MSFS 2020 und MSFS 2024 auf. Luftseitig sind beide Pisten, alle Rollwege, Vorfelder, das Trainingsgelände der Flughafenfeuerwehr nördlich der 08L und sämtliche Gebäude korrekt platziert. Plausible, „gebrauchte“ Texturen und stimmige Beleuchtung sorgen für Atmosphäre. Landseitig wurde der sechsgleisige Bahnhof Gatwick Airport umgesetzt, der laufend mit animierten Zügen angefahren wird. Auch „The Beehive“, das erste Terminal, ist in vereinfachter Form enthalten.

Der Detailreichtum ist sehr groß: Die Passagierbrücke vom North Terminal zum Pier 6 über den Rollweg LIMA ist vorhanden, unzählige Bodenmarkierungen und (beleuchtete) Schilder inklusive Warnlichtern sind gesetzt. Am Boden finden sich zahlreiche Objekte wie Warnkegel, Fahrzeuge, Gepäckwagen, Schneepflüge, Busse, Lader, Treppen, Schlepper und Stromversorgungen für Flugzeuge. Die Jetways sind animiert und docken nicht nur am eigenen Flugzeug, sondern auch am AI-Verkehr an; getestet mit FS Live Traffic Liveries (FSLTL).

Die Terminals sind innen nur dort möbliert, wo das Interieur von davor geparkten Flugzeugen aus sichtbar ist.

Die unterflur angelegten kurzen Anflugbefeuerungen der 08L/26R wurden nicht aktiviert, was der Realität entspricht. Auf die Anflugbefeuerungen der 08L/26R angesprochen, musste „mkvy“ feststellen, dass das aktuelle SDK keinen Zugriff mehr auf das Designprojekt erlaubt. Es kann daher sein, dass die hier vorgestellte Version die letzte ist.

Profil für GSX Pro

„Krake802“ hat kostenlos ein sehr gut funktionierendes Profil für GSX Pro von FSDreamTeam (FSDT) bereitgestellt: [de.flightsim.to/file/53219/gsx-profile-egkk-gatwick-mkvy](https://de.flightsim.to/file/53219/gsx-profile-egkk-gatwick-mkvy). Es unterstützt die Visual Docking Guidance Systems (VDGS) von FSDT oder wahlweise die von Nool [vdgs.nool.ee]

Performance

Die Leistungsfähigkeit des Airports ist sehr gut – auch bei Verwendung von „Dickschiffen“ wie der 777-Serie von PMDG, der A350 von iniBuilds oder dem Freeware-A380 von FlyByWire.

Erweiterung

„Andreas.Glowacki“ hat bei flightsim.to eine Überarbeitung sowie Verdichtung der Airport-Umgebung veröffentlicht:

Bitte beachten: Der Designer weist auf Freeware-Bibliotheken hin, die für die korrekte Funktion seiner Szenerie erforderlich sind.

Fazit

„mkvy“ hat eine ausgezeichnete Airport-Szenerie für MSFS 2020 und MSFS 2024 geschaffen, die die Goldmedaille von FS Reviews verdient und erhält.

Bert Groner

Januar 2026

Flugnavigationskarten

Freeware

National Air Traffic Services (NATS)

nats-uk.ead-it.com/cms-nats/opencms/en/Publications/AIP > (Aktueller AIRAC) Online Version > PART 3 – AERODROMES (AD) + AD 2 AERODROMES > Auswahl Airport > AD 2.24 EGxx CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Payware