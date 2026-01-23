Facebook-f Youtube Instagram Discord

MSFS Weekly Briefing 22 Januar 2026

Wird jede Woche kürzer:

Wir haben diese Woche zwei kleinere Updates veröffentlicht. Das erste ist ein Stabilitätspatch für den Microsoft Flight Simulator 2024 (nur PS5), der einige Absturzprobleme behebt, die spezifisch für die PlayStation-Plattform sind. Das zweite ist das monatliche Navigationsdaten-Update (AIRAC-Zyklus 2601) für MSFS (2020) und MSFS 2024 auf allen Plattformen. Die vollständigen Details zu diesen Updates finden Sie unter den folgenden Links:

PlayStation 5 – Versionshinweise Build 1.6.36.0
AIRAC-Zyklus-2601-Update

Das vollständige Weekly Briefing kann man sich hier ansehen.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear 2024.1.4 ist da: Stabilität, Bugfixes und Feinschliff für ein reibungsloseres Flugerlebnis – jetzt updaten und entspannter abheben! ...
/ / Keine Kommentare zu FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
FREEWARERezension
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
London-Gatwick (EGKK) als Top-Freeware für MSFS 2020/2024: detailreich, performant und realitätsnah – inkl. GSX-Profil, Erweiterungen ...
/ / Keine Kommentare zu Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
MSFS2020MSFS2024
DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur ...
/ / Keine Kommentare zu DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an
Updates für Tornado und Eurofighter
IndiafoxtechoMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Updates für Tornado und Eurofighter
INDIAFOXTECHO VISUAL SIMULATIONS hat Updates für zwei MSFS Kampfflugzeuge veröffentlicht. TORNADO - MSFS EXTERNES MODELL ...
/ / Keine Kommentare zu Updates für Tornado und Eurofighter
France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
France VFRMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
Nachdem der vierte korsische Flughafen Bastia Poretta kürzlich veröffentlicht wurde, ist jetzt ein Paket mit ...
/ / Keine Kommentare zu France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
AerosoftMSFS2024TOLISS INC
Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Aerosoft hat auf Discord ein weiteres Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht ...
/ / Keine Kommentare zu Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
MSFS2020MSFS2024
Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
Gaya Simulations hat auf Facebook mit blumigen Worten und ersten Bildern den Korfu International Airport ...
/ / 7 Kommentare zu Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x