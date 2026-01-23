Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen

FlightGear hat die Version 2024.1.4 seines freien, quelloffenen Flugsimulators veröffentlicht. Das Update setzt den Kurs der 2024.1-Reihe fort: häufigere, kleinere Releases, spürbare Bugfixes und zielgerichtete Verbesserungen für ein stabileres Nutzererlebnis. Bestehende Installationen lassen sich einfach aktualisieren, neue Nutzer starten direkt mit der aktuellen stabilen Ausgabe.

Was ist neu?

  • Stabilität im Fokus: Viele Fehlerbehebungen in Kernkomponenten sorgen für weniger Abstürze und ein reibungsärmeres Erlebnis – besonders bei längeren IFR-Flügen und komplexen Szenarien .
  • Feinschliff statt Feuerwerk: Die 2024.1.4 konzentriert sich auf inkrementelle Verbesserungen gegenüber 2024.1.x, statt große Systemwechsel anzustoßen .
  • Glattere Updates: Der Release-Prozess wurde weiter gestrafft, sodass neue Versionen schneller verteilt und einfacher eingespielt werden können .

Changelog-Highlights

  • Korrekturen an Rendering-Details und Szenerie-Handling für konsistentere Darstellung.
  • Verfeinerungen in Systemlogik und Avionik ausgewählter Flugzeuge für zuverlässigere Prozeduren.
  • Verbesserte Robustheit bei Add-on-Nutzung und Content-Downloads.
  • Aktualisierte Dokumentation und Hinweise für die Community.

Die vollständige Liste der Änderungen findet sich im offiziellen Changelog zur 2024.1.4.

Download und Installation

  • Die aktuellste stabile Version 2024.1.4 steht für Windows, macOS und Linux bereit. Bestandsnutzer aktualisieren direkt, neue Nutzer installieren frisch – empfohlen wird, die Release-Hinweise zu beachten .

Ausblick

Mit dem verstetigten Rhythmus kleinerer Punkt-Releases setzt FlightGear auf Verlässlichkeit und schnellere Iterationen. Die Community kann damit schneller testen, rückmelden und Verbesserungen in die nächste Version tragen – ein klarer Gewinn für das Open-Source-Ökosystem .

Fazit

2024.1.4 ist ein pragmatisches Qualitäts-Update: weniger Glanz, mehr Substanz. Wer auf ein ruhigeres, berechenbareres Flugerlebnis Wert legt, sollte umsteigen – und der Community Feedback geben, damit 2024.1 weiter reift .

