Facebook-f Youtube Instagram Discord

DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an

Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur Zeit sind nur die Terminals zu sehen.

Hallo zusammen,

ich möchte euch einen Einblick in den aktuellen Stand meiner kommenden kostenpflichtigen Version des Flughafens Indira Gandhi (VIDP) für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 geben.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines hochpräzisen und performanten VIDP, der die Atmosphäre Delhis authentisch einfängt.

Es gab bereits einige Versuche, den VIDP zu implementieren, aber mein Ziel ist es, endlich eine vollständig ausgereifte und langfristig unterstützte Version zu liefern, die von Grund auf nach den modernen MSFS-Standards entwickelt wurde.

Umfang

  • Detaillierte Modellierung des Flug- und Landbereichs
  • Hochwertige Bodentexturen und -markierungen
  • Realistische Nachtbeleuchtung (basierend auf realen Referenzen)
  • Optimiert für die Leistung auf Systemen der Mittelklasse
  • Innenausstattung für Terminal 3
  • Aktuelles Layout
  • Kompatibel mit MSFS 2020 und MSFS 2024

Über mich – Einige von Ihnen kennen vielleicht meine vorherige Arbeit: VAPO – Pune International Airport (Freeware). Dies war meine erste größere Veröffentlichung und erhielt großen Zuspruch aus der Community, was mich dazu motivierte, ein deutlich größeres und ambitionierteres Projekt wie VIDP in Angriff zu nehmen.

Ich füge einige frühe Screenshots der Terminals 1 und 3 bei. Bitte beachten Sie, dass sich alles noch in der Entwicklung befindet und Verbesserungen vorgenommen werden.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear
FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
FlightGear 2024.1.4 ist da: Stabilität, Bugfixes und Feinschliff für ein reibungsloseres Flugerlebnis – jetzt updaten und entspannter abheben! ...
/ / Keine Kommentare zu FlightGear veröffentlicht Version 2024.1.4: Stabilitäts-Update mit gezielten Verbesserungen
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
FREEWARERezension
Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
London-Gatwick (EGKK) als Top-Freeware für MSFS 2020/2024: detailreich, performant und realitätsnah – inkl. GSX-Profil, Erweiterungen ...
/ / Keine Kommentare zu Review | Ausgezeichnete Freeware: London-Gatwick (EGKK)
Updates für Tornado und Eurofighter
IndiafoxtechoMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Updates für Tornado und Eurofighter
INDIAFOXTECHO VISUAL SIMULATIONS hat Updates für zwei MSFS Kampfflugzeuge veröffentlicht. TORNADO - MSFS EXTERNES MODELL ...
/ / Keine Kommentare zu Updates für Tornado und Eurofighter
MSFS Weekly Briefing 22 Januar 2026
MicrosoftMSFS2020MSFS2024
MSFS Weekly Briefing 22 Januar 2026
Wird jede Woche kürzer: Wir haben diese Woche zwei kleinere Updates veröffentlicht. Das erste ist ...
/ / Keine Kommentare zu MSFS Weekly Briefing 22 Januar 2026
France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
France VFRMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
Nachdem der vierte korsische Flughafen Bastia Poretta kürzlich veröffentlicht wurde, ist jetzt ein Paket mit ...
/ / Keine Kommentare zu France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS
Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
AerosoftMSFS2024TOLISS INC
Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Aerosoft hat auf Discord ein weiteres Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht ...
/ / Keine Kommentare zu Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
MSFS2020MSFS2024
Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
Gaya Simulations hat auf Facebook mit blumigen Worten und ersten Bildern den Korfu International Airport ...
/ / 7 Kommentare zu Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x