DhruvSim kündigt VIDP – Indira Gandhi International Airport (New Delhi) an

Der Freewareentwickler DhruvSim hat im MSFS Forum sein erstes in Entwicklung befindliches Payware-Projekt vorgestellt. Zur Zeit sind nur die Terminals zu sehen.

Hallo zusammen,

ich möchte euch einen Einblick in den aktuellen Stand meiner kommenden kostenpflichtigen Version des Flughafens Indira Gandhi (VIDP) für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 geben.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines hochpräzisen und performanten VIDP, der die Atmosphäre Delhis authentisch einfängt.

Es gab bereits einige Versuche, den VIDP zu implementieren, aber mein Ziel ist es, endlich eine vollständig ausgereifte und langfristig unterstützte Version zu liefern, die von Grund auf nach den modernen MSFS-Standards entwickelt wurde.

Umfang

Detaillierte Modellierung des Flug- und Landbereichs

Hochwertige Bodentexturen und -markierungen

Realistische Nachtbeleuchtung (basierend auf realen Referenzen)

Optimiert für die Leistung auf Systemen der Mittelklasse

Innenausstattung für Terminal 3

Aktuelles Layout

Kompatibel mit MSFS 2020 und MSFS 2024

Über mich – Einige von Ihnen kennen vielleicht meine vorherige Arbeit: VAPO – Pune International Airport (Freeware). Dies war meine erste größere Veröffentlichung und erhielt großen Zuspruch aus der Community, was mich dazu motivierte, ein deutlich größeres und ambitionierteres Projekt wie VIDP in Angriff zu nehmen.

Ich füge einige frühe Screenshots der Terminals 1 und 3 bei. Bitte beachten Sie, dass sich alles noch in der Entwicklung befindet und Verbesserungen vorgenommen werden.