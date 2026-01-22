Facebook-f Youtube Instagram Discord

Gaya Simulations kündigt Korfu für MSFS an

Gaya Simulations hat auf Facebook mit blumigen Worten und ersten Bildern den Korfu International Airport für MSFS 2020 & 2024 angekündigt:

Es hat eine Weile gedauert, aber manche Aussichten sind das Warten wert.

Verbringen Sie einen warmen Winter mit einem Trip an die Ionische Küste

Wir sind zurück und präsentieren Corfu International (LGKR) für MSFS 2024 & 2020.

Basierend auf unseren Kernprinzipien – visuelle Qualität, Performance, Genauigkeit und Immersion – ist dies die mediterrane Auszeit, auf die Ihr Simulator gewartet hat. Wir haben viel zu erzählen und viele Updates in Planung, die wir nach und nach enthüllen werden.

Bis dahin: Die Sonne scheint auf die Küste und die Insel ruft.

Weitere Infos folgen in Kürze.

