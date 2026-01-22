France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS

Nachdem der vierte korsische Flughafen Bastia Poretta kürzlich veröffentlicht wurde, ist jetzt ein Paket mit vier korsischen Flughäfen für MSFS 2020 und 2024 von France VFR erhältlich, mit dem man rund 10 Euro gegenüber den Einzelpreisen sparen kann.

Das CORSICA Airports Pack ist ein Add-on für den Microsoft® Flight Simulator® und enthält vier detaillierte Flughäfen auf Korsika:

LFKC – Calvi Sainte-Catherine

LFKJ – Ajaccio Napoléon Bonaparte

LFKF – Figari Sud Corse

LFKB – Bastia Poretta

Die Airports France-Reihe (inklusive dieser vier korsischen Flughäfen) für den Microsoft® Flight Simulator® bietet nach Fertigstellung rund 30 der bekanntesten und/oder meistfrequentierten französischen Flughäfen.

Unser Ziel ist es, für alle Produkte dieser Reihe gemischte IFR/VFR-Plattformen anzubieten, die einen optimalen Kompromiss zwischen Homogenität, Grafikqualität und Realismus gewährleisten. Gleichzeitig bieten wir attraktive Preise durch Pakete, die mehrere Flughäfen bündeln.