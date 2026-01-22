France VFR veröffentlicht Korsika-Flughafenpaket für MSFS

Nachdem der vierte korsische Flughafen Bastia Poretta kürzlich veröffentlicht wurde, ist jetzt ein Paket mit vier korsischen Flughäfen für MSFS 2020 und 2024 von France VFR erhältlich, mit dem man rund 10 Euro gegenüber den Einzelpreisen sparen kann.
Das CORSICA Airports Pack ist ein Add-on für den Microsoft® Flight Simulator® und enthält vier detaillierte Flughäfen auf Korsika:
LFKC – Calvi Sainte-Catherine
LFKJ – Ajaccio Napoléon Bonaparte
LFKF – Figari Sud Corse
LFKB – Bastia Poretta
Die Airports France-Reihe (inklusive dieser vier korsischen Flughäfen) für den Microsoft® Flight Simulator® bietet nach Fertigstellung rund 30 der bekanntesten und/oder meistfrequentierten französischen Flughäfen.
Unser Ziel ist es, für alle Produkte dieser Reihe gemischte IFR/VFR-Plattformen anzubieten, die einen optimalen Kompromiss zwischen Homogenität, Grafikqualität und Realismus gewährleisten. Gleichzeitig bieten wir attraktive Preise durch Pakete, die mehrere Flughäfen bündeln.
- Bodentexturen mit einer Auflösung von 0,25 m/Pixel und 0,5 m/Pixel, basierend auf überarbeiteten Luftbildern des IGN für jeden Flughafen.
- Hochauflösende Bodentexturen und detaillierte Markierungen auf jedem Bahnsteig.
- Fotorealistische 3D-Gebäude, jeweils spezifisch für jeden Bahnsteig.
- Überarbeitete Vegetation auf jedem Bahnsteig und in der Umgebung.
- Überarbeitete realistische Nachtbeleuchtung auf jedem Bahnsteig.
- Überarbeitete Start- und Landebahnprofile (Neigungen) auf jedem Bahnsteig.
- Animierte Fluggastbrücken.
- Zahlreiche Charakteranimationen.
- Kompatibel mit unserer VFR FRANCE-Produktreihe.
- Georeferenzierte Daten für maximale Kompatibilität mit zukünftigen Add-ons, die im selben Gebiet installiert werden.
- Der Entwicklungsprozess entspricht zu 100 % den SDK-Spezifikationen (System Development Kit) und gewährleistet so maximale Kompatibilität mit neuen Versionen.
- SIA-, VAC-, IAC-, APT- und ARRDEP-Karten sind enthalten.