Aerosoft wöchentliches Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro

Aerosoft hat auf Discord ein weiteres Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht. Diese sollen jetzt wöchentlich immer Freitags erscheinen. Auf den Bildern ist auch ein wenig von der kommenden Stuttgart Szenerie zu sehen.

Hallo zusammen!

Da wir die Neuigkeiten letzten Freitag verpasst haben, hier die Zusammenfassung der letzten Woche. Ab sofort veröffentlichen wir jeden Freitag ein Update!

Zuerst einmal habe ich einige Screenshots des A340-600 im MSFS2024 hinzugefügt. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass sich das Flugzeug aus gutem Grund noch in der Entwicklung befindet. Wie bereits vor Weihnachten angekündigt, werden wir vor den Feiertagen entscheiden, ob es fertig ist. Wir haben diesen Zeitraum genutzt und uns entschieden, dem Flugzeug noch etwas Feinschliff zu geben. Das bedeutet, dass es keine weitere Verzögerung geben wird (und ja, es gibt bereits eine Verzögerung. Wir wissen das und sind genauso unzufrieden wie ihr. Aber wir haben beschlossen, dass es besser ist, zu warten und ein besseres Produkt zu erhalten). Wir integrieren nun die Fehlerbehebungen, die üblicherweise mit den ersten Hotfixes einhergehen. Das sollte letztendlich zu einem besseren Produkt für euch führen. Wie bereits erwähnt, werden wir das Veröffentlichungsdatum etwa eine Woche vorher (nicht heute) zusammen mit dem Preis am Veröffentlichungstag bekannt geben.

Bitte habt Geduld und fragt nicht nach. Um es euch besser zu verdeutlichen: Wir sprechen eher von Wochen als von Monaten bis zur Veröffentlichung. Ich möchte die Entwickler in dieser intensiven Endphase der Entwicklung nicht zu sehr unter Druck setzen, daher kann ich zum Zeitrahmen nicht mehr sagen.

Ich habe detailliertere Screenshots hinzugefügt, damit ihr die Modellierung und Details wie Schmutz und Staub, die ihr an diesen Flugzeugen häufig sehen werdet, besser erkennen könnt.

Habt eine schöne Woche! Es wird ein gutes erstes Quartal, und ja, es geht um die kommende Stuttgart-Szenerie von Jo, Lukas und ihrem fantastischen Team. Sie geht Ende dieser Woche endlich in die Beta-Phase. 😉

Wir hören uns am Freitag.

