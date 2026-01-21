Flughafen-Review | Globall Art Vancouver XP12

Am 22. Juli 1931 wurde der Vancouver Civic Airport und Sea Plane Harbour offiziell auf Sea Island, Richmond, British Columbia, eröffnet. Der kommerzielle Lufttransportdienst begann im Jahr 1934. Der Flughafen verfügte über eine einzige Start- und Landebahn mit einem Kontrollturm, zwei Hangars, einem kleinen Verwaltungsgebäude aus Holz und einem Wasserflugzeughafen. Heute ist er nach dem Passagieraufkommen der zweitgeschäftigste Flughafen Kanadas und wird nur vom Toronto Pearson Airport übertroffen.

Er ist auch einer der wenigen internationalen Flughäfen, die über ein voll funktionsfähiges Seeflugzeug-/Wasserflugzeug-Terminal verfügen. Das Harbour Air Seaplane Terminal und Seair Seaplanes befinden sich in der Nähe des südlichen Flughafenterminals und dienen als Drehkreuze für Wasserflugzeugdienste, die Vancouver mit verschiedenen Zielen verbinden, darunter Inseln und abgelegene Gebiete innerhalb von British Columbia.

Die Fluggeschichte in British Columbia begann am 25. März 1910, als Charles K. Hamilton in seinem Curtiss-Push-Doppeldecker über Lulu Island flog – wobei er die Rennstrecke Minoru Park als sein Aerodrom nutzte, wo 3500 Zuschauer dem ersten Flugzeugflug westlich von Winnipeg beiwohnten. Als Teil seiner Vorführung trat er gegen das Rennpferd Prince Brutus an. Das Pferd erhielt ein Handicap von 3/8 Meilen und startete vor Hamilton. Flugvorführungen und Geschichte wurden im Minoru Park weiterhin geschrieben.

Ein kleiner Hangar wurde um 1919 im Park errichtet, und mindestens fünf Flugzeuge waren dort stationiert. Der Aero Club of British Columbia organisierte eine Ausbildungsschule in Minoru, zog aber zur Milligan Farm in Terra Nova an der Nordwestecke von Lulu Island um.

Der Anstoß für einen größeren und zweckgebundenen Flughafen kam 1927, als Charles Lindbergh sich weigerte, während seiner Nordamerika-Tour in Vancouver zu landen, weil „es kein Feld gab, das zum Landen geeignet war“. Im Jahr 1928 pachtete die Stadt Vancouver Land nördlich der Rennstrecke Lansdowne Park, und der zweite lizenzierte Flughafen von British Columbia wurde im Mai 1929 als Lansdowne Field eröffnet. Er wurde im Allgemeinen als Vancouver Airport auf dem Landsdowne Field bezeichnet. Während seines vorübergehenden Betriebs wurde er zum Zentrum der Luftfahrt im Lower Mainland. Die Luftfahrtaktivitäten auf Lansdowne wurden eingestellt, als der Vancouver Civic Airport 1931 auf Sea Island eröffnet wurde.

Der neue Flughafen fiel bald unter die Autorität der Bundesregierung, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Er wurde RCAF Station Sea Island genannt und war ein Verteidigungszonenstützpunkt für die Royal Canadian Air Force. Während er unter Bundeskontrolle stand, wurde angrenzendes Land für die Erweiterung des Flughafens erworben, und eine Flut von Bauaktivitäten kam in Gang. Die Kontrolle über den Flughafen wurde 1947 an Vancouver zurückgegeben. Der Name des Flughafens wurde 1948 in Vancouver International Airport geändert.

Ein Feuer zerstörte die ursprüngliche Einrichtung, und ein neues Terminal wurde 1950 eröffnet. Die Erweiterungsarbeiten wurden in den 1950er Jahren fortgesetzt, und der Hangar, der heute als BCIT Hangar, Gebäude T-131, bekannt ist, wurde der erste Hangar für Flugzeuge der Jet-Ära am Flughafen. Das Gebäude existiert noch heute und ist ein nationales Kulturerbe. Der Flughafen expandierte im Laufe der Jahre weiter, bis er alle Farmen und Wohngebiete auf Sea Island enteignet hatte, mit Ausnahme von Burkeville, das das einzige Wohngebiet auf Sea Island bleibt.

Abgesehen von Burkeville sind der Aerospace-Campus des British Columbia Institute of Technology und das Sea Island Conservation Area die einzigen bedeutenden Merkmale außerhalb des Flughafens, die auf Sea Island verblieben sind.

Installation und Dokumentation

Das CYVR-Paket von Globall Art ist bei Aerosoft über deren Software Aerosoft One erhältlich, die die Installation für Sie übernimmt – und es in Ihrem Custom Scenery-Ordner oder im Aerosoft One-Bibliotheksordner platziert. Sie treffen die Wahl bei der Installation. Sie können das Paket auch zur manuellen Installation bei simMarket oder im X-Plane.org Store herunterladen.

Die Paketinstallation erstellt zwei Ordner: CA-CYVR-A-Vancouver Intl Airport und CA-CYVR-B-Mesh . Es ist keine Dokumentation für diese Flughafenszenerie im Paket enthalten, wenn sie über Aerosoft One installiert wird, und ich kann nicht überprüfen, ob eine solche bei den beiden anderen genannten Quellen existiert. Es gibt ein Handbuch, das über die Schaltfläche „Manuals“ in Aerosoft One verfügbar ist.

Die Installation richtet auch das Ground Traffic-Plugin innerhalb des Flughafenordners ein. Es gibt auch Unterstützung für SAM 3, von dem weiterhin berichtet wird, dass es unter XP12 nicht funktioniert. OpenSAM ist die Alternative und wird nach Möglichkeit mit diesem Paket getestet.

Der Flughafen

Das Rollfeld – Landebahnen, Rollwege und Vorfelder

Der Vancouver International Airport verfügt über drei Asphalt-Beton-Landebahnen und ein Netz von Rollwegen, die diese verbinden. Die ausgewiesenen Landebahnen sind 08R/26L mit 12.188 Fuß, 08L/26R mit 9941 Fuß und 13/31 mit 7300 Fuß. Innerhalb des Szeneriepakets entsprechen diese Längen 12.156 Fuß, 9911 Fuß bzw. 7304 Fuß. Die verwendeten Kurse sind 84° / 264° für die längeren Bahnen und 126° / 306° für 13/31. Diese Zahlen weichen leicht von den neuesten Karteninformationen ab.

Die beiden Hauptlandebahnen verfügen an beiden Enden über Anflugbefeuerungssysteme der Kategorie II/III, während 13/31 an beiden Enden über eine omnidirektionale Anflugbefeuerung verfügt. Alle Landebahnen sind mit PAPI-Befeuerung für Flugzeuge mit einer Augen-zu-Rad-Höhe von bis zu 45 Fuß ausgestattet. Eine Untersuchung der modellierten Befeuerung zeigt, dass die gesamte Anflugbefeuerung vorhanden ist, aber während der Tagesstunden ist die Anflugbefeuerung auf der 08 nicht so gut sichtbar wie auf der 26. Die 08 ist ein Wasseranflug, während die 26 ein Landanflug ist, sodass dies möglicherweise Auswirkungen auf die Befeuerung hat.

Die Oberflächenbehandlungen sind ausgezeichnet. Die Texturdetails von Beton und Asphalt sind realistisch und behalten diesen Realismus auch in niedrigen Höhen bei, bevor sie direkt am Boden leicht verschwimmen. Die Texturen werden sowohl in durchgehenden Abschnitten als auch in Patchwork-Anwendungen verwendet, was den tatsächlichen Zustand der Landebahnen am CYVR widerspiegelt. Die gemalten Markierungen sind klar, scharf und scheinen ihre realen Gegenstücke nachzuahmen. Jede Textur, die für die Darstellung der Landebahn verwendet wird, reagiert angemessen auf wechselnde Wetterbedingungen.

Die unzähligen Rollwege sind alle modelliert und weisen die gleiche Verwendung von Texturen auf wie die Landebahnen. Die Rollwege richten sich gut an den Landebahnen und untereinander aus und schließen lückenlos an. Die Texturübergänge sind in einigen Fällen optisch nicht ansprechend, und die gemalten Markierungen sind an einigen Stellen falsch ausgerichtet. Die gemalten Markierungen sind klar und bieten eine genaue Orientierung für das Navigieren auf dem Flughafen. Der virtuelle Pilot sollte kein allzu großes Problem haben, seinen Weg zu finden, vorausgesetzt, er kann sich an die wahrscheinlich komplexen Anweisungen erinnern, die er von der Bodenkontrolle erhält.

Die primären Vorfelder für den Flugverkehr sind Apron VI um das Hauptterminal und Apron I am Südterminal. Die Vorfelder II, IV und VIII werden für Frachtoperationen genutzt. Apron IV und V werden für das Abstellen von Flugzeugen und Frachtoperationen genutzt. Die Vorfelder VII und IX sind private Frachtvorfelder. FedEx und Purolator haben jeweils ihr eigenes Vorfeld.

Die Vorfelder I und VI sind weitläufige Bereiche, die die Textur- und Malarbeiten fortsetzen, die auf den Landebahnen und Rollwegen zu finden sind. Angesichts der größeren Fläche überrascht es nicht, dass die Oberflächen abgenutzt und geflickt sind, und die Entwickler haben diese Realität recht gut widergespiegelt. Die gemalten Markierungen verlaufen makellos von einer Textur zur anderen und verlieren nicht ihre Ausrichtung.

Die Parknotizen an den Gates sind klar und leserlich. Die Menge an Objekten, die auf den Vorfeldern verstreut sind, scheint für einen Flughafen dieser Größe angemessen zu sein, und der Bodenverkehr ist ausreichend, damit sich der Flughafen nicht untergenutzt oder, schlimmer noch, verlassen anfühlt.

Terminals

Einführung Terminals

Der Flughafen Vancouver ist im Wesentlichen in drei Abschnitte unterteilt. Der Bereich des Hauptterminals befindet sich im Norden, östlich und südlich davon befinden sich Hangar- und Frachtbetriebe einschließlich des Cargo Village, das über eine Million Quadratfuß Lager- und Gebäudefläche verfügt, und südlich der Landebahn 08R/26L befindet sich Airport South.

Hauptterminal

Das Hauptterminal wurde nördlich der Hauptlandebahn am 10. September 1968 eröffnet. Es sollte inländische und internationale Flüge abwickeln. Die vierstöckige Struktur war für die Abfertigung von Millionen von Passagieren ausgelegt und enthielt Fluggastbrücken, die zu dieser Zeit als fortschrittliches Merkmal galten. In den 1970er Jahren wurde eine US-Grenzvorabfertigungsanlage hinzugefügt. Das Gebäude wurde in den frühen bis mittleren 90er Jahren kontinuierlich umfassend renoviert, inländische Einrichtungen wurden 2005 renoviert, der Domestic A-B Connector wurde 2015 eröffnet, und Pier D sah Erweiterungsarbeiten von 2017 bis 2022.

Das Hauptterminal hat fünf Piers und das Fairmont Vancouver Airport In-Terminal Hotel in einer recht komplexen, vierstöckigen Struktur. Inlandsflüge werden an den Piers A, B und C abgefertigt. Pier A beherbergt die Gates A6-A12, Pier B hat die Gates B13-B27 und Pier C hat die Gates C29-C52 für insgesamt 45 Gates zur Abfertigung von Inlandsflugzeugen.

Internationale Flüge werden an Pier D mit 31 Gates abgewickelt: D48-D78. Einige dieser Gates sind Remote-Stand-Gates. Pier E wickelt die US-Transborder-Gates ab. Diese Gates sind E71-E88 und E90-E96.

Die Darstellung des Terminals im Szeneriepaket ist eine detaillierte und professionell modellierte Struktur. Das Terminal ist sehr kleinteilig, und jeder Abschnitt hat unterschiedliche Texturen und Oberflächen, die alle von einem Segment zum nächsten ausgerichtet sein müssen. Es gibt auch viele Segmente mit völlig unterschiedlichen Oberflächen, die miteinander verbunden sind, und diese Verbindungen sind ebenfalls sauber ausgeführt.

Die Entwickler haben jedes unabhängige Modul harmonisch mit nahtlosen Übergängen und präzisen Ausrichtungen verschmolzen. Die Glastexturen wechseln von Tagesversionen zu Nachtversionen und besitzen eine realistische Reflexionseigenschaft. Die Nicht-Glas-Texturen wurden korrekt modelliert, um auf das wechselnde Umgebungslicht zu reagieren.

Für das Dach entschieden sich die Entwickler für eine fotorealistische Textur, was riskant sein kann. In diesem Fall wurde sie mit Geschick angewendet, und die unzähligen Dachaufbauten wurden sorgfältig an der Textur ausgerichtet, sodass Peinlichkeiten vermieden werden, die bei der Verwendung einer fotorealistischen Textur auftreten können.

Die Gates für jeden Pier sind detailliert und vermitteln ein Gefühl von Realismus beim Taxien, um Passagiere aussteigen zu lassen. Hardstands (Außenparkpositionen) finden sich sowohl für Inlandsflüge als auch für US-Transborder-Flüge in der Nähe ihrer jeweiligen Piers. Die Hardstands für die Transborder-Reisenden nehmen einen ziemlich weitläufigen Bereich direkt östlich von Pier E ein.

Es scheint, als wären sie mit wenig Ausrüstung ausgestattet, bis ein Vergleich mit einer Ansicht des Bereichs aus Google Earth bestätigt, dass die Menge der Ausrüstung an diesen Positionen stark variieren kann. Zwei Details, die fehlen und eigentlich vorhanden sein sollten, sind animierte Busse, da diese entfernten Gates von ihnen bedient werden, und, da die SAM-Elemente in Gebrauch sind, Marshaller.

CYVR nutzt das SAM-Plugin. Die Verwendung des Plugins ermöglicht es dem Terminal, über betriebsbereite Gates und ein funktionierendes visuelles Docking-Leitsystem (VGDS) zu verfügen. Die Entwickler verwenden dieses Plugin weiterhin, obwohl gut dokumentiert ist, dass das Plugin nicht mehr weiterentwickelt wird und mit X-Plane 12 inkompatibel ist. Dass die Gates durch das Plugin gesteuert werden, verhindert, dass Gates verwendet werden können, die durch die von Laminar in X-Plane eingebauten Gate-Operationen betrieben werden könnten.

Die einzige undokumentierte Option für Piloten, die funktionierende Gates und VGDS wollen, ist die Verwendung des openSAM-Plugins (hier verfügbar: openSAM). Der Betrieb der Gates und des VGDS wurde getestet und mit dem Plugin als funktionierend bestätigt. Das VGDS an Gate 15 befindet sich innerhalb der Wand des Terminals, daher sollten Sie dieses Gate vielleicht meiden.

Der Turm

Der Flugsicherungsturm wurde 1996 im Rahmen der Modernisierung der Flugsicherungseinrichtungen am Flughafen gebaut. Er ist etwa neunzehn Stockwerke hoch, was ihn zum zweithöchsten Kontrollturm in Kanada macht. Sein Design umfasst Merkmale, die ihn widerstandsfähig gegen erhebliche Erdbebenaktivitäten machen.

Im Einklang mit dem Rest des Hauptterminals ist die Struktur gut modelliert, und Textur sowie Oberflächenbehandlungen sind genau gerendert mit Eigenschaften, die mit dem Umgebungslicht interagieren oder, im Falle der Glasflächen, dieses Licht reflektieren.

Das Innere des Turms ist der einzige modellierte Innenbereich eines Gebäudes, und es ist einer der besten Turm-Innenräume, die ich je gesehen habe. Er ist detailliert mit realistisch aussehenden Arbeitsbereichen mit Bildschirmen ausgestattet, die Inhalte aus einem X-Plane-bezogenen Paket anzeigen, das fast relevant erscheint.

Air Canada

Das andere dominante Merkmal im Abschnitt des Hauptterminals ist die Wartungs- und Betriebsanlage von Air Canada. Das Gebäude wurde in den frühen 1970er Jahren von der damals Trans-Canada Airlines genannten Gesellschaft errichtet. Außer diesem Gebäude bietet der Bereich Parkplätze, und zwar viele davon.

Das Gebäude ist wiederum mit angemessenen Materialien und Details modelliert, mit Ausnahme der fehlenden Tür am Haupteingang des Gebäudes. Das Dach ist wiederum mit fotorealistischen Texturen gerendert, aber die Details sind nicht so gut ausgearbeitet wie auf dem Dach des Hauptterminals.

Gegenüber dem Haupteingang befindet sich eine Gruppe von Gebäuden, die das CAE Inc. Vancouver Training Centre beherbergen. Diese Gebäude sind genau gerendert und sind auch ein Beispiel dafür, wie die Verwendung fotorealistischer Dachtexturen einen weniger wünschenswerten Effekt haben kann. Andere erwähnenswerte Strukturen hier sind die MTU-Wartungsanlage und die Sea Island Centre Bahnstation. Sorgfalt wurde darauf verwendet, jede Struktur so nah wie möglich am Original zu reproduzieren, wobei auf die Modulplatzierung, extrudierte Formen und natürlich das Texturdesign und die Materialeigenschaften geachtet wurde.

Airport South

Südlich der Start- und Landebahn 08R/26L befindet sich ein großes Gebiet, das entlang der Ufer des Fraser River verläuft und heute als Airport South bezeichnet wird. Airport South war der Vancouver Civic Airport, der 1931 eröffnet wurde und bis zur Eröffnung des Hauptterminals 1968 als Zentrum des Flugbetriebs fungierte. Airport South ist heute das Zentrum für Regional- und Charterflüge sowie für die allgemeine Luftfahrt, Hubschrauber- und Wasserflugzeugoperationen.

Südterminal

Das heutige Südterminal ist das, was vom neuen Terminalgebäude übrig geblieben ist, das 1950 gebaut und eröffnet wurde, nachdem ein Feuer am 20. Februar 1949 das ursprüngliche Terminal, das Verwaltungsgebäude und den Turm vollständig zerstört hatte.

Während der Flughafen weiter baute, renovierte und sich entwickelte, wurden der bestehende Kontrollturm und die Boarding-Bereiche links vom Gebäude abgerissen. An ihrer Stelle ist Platz für Parkplätze für Flughafenfahrzeuge und eine Aussichtsplattform. (Ich konnte ein Foto auf airporthistory.org finden, das um 1966 datiert ist und Airport South vor dem Bau des Hauptterminals zeigt.)

Die Entwickler haben gute Arbeit geleistet, um das, was vom Südterminal von 1950 und seiner Umgebung übrig geblieben ist, nachzubilden. Das Terminalgebäude selbst ist eine Mischung aus Steinverkleidung, Glas und Trägerkonstruktion. Wie bei jeder anderen baulichen Darstellung wird die Verwendung von Textur- und Materialeigenschaften auf realistische Weise angewendet, um eine überzeugende Vision des Gebäudes zu vermitteln. Die Dachtextur ist wieder fotorealistisch mit korrekt platzierten Vorrichtungen. Die Aussichtsplattform wurde nachgebaut, aber anscheinend war der Lärm genug, um einige Leute direkt aus ihrer Kleidung zu jagen!

Verstreut über Airport South finden sich mehrere andere Gebäude, die Regional- und GA-Aktivitäten sowie andere Unterfangen unterstützen. Schlendern Sie durch das Gebiet und Sie werden Detail um Detail und Beispiele für geschickte 3D-Modellierung sehen. Die Triebwerkstestanlage wurde gegenüber dem Vorfeld des Terminals modelliert. Hier befindet sich der als Bundeskulturerbe eingestufte BCIT-Hangar, Gebäude T131, der auch modelliert wurde. Die Struktur des Gebäudes ist genau, aber das grüne Dach ist eine künstlerische Interpretation. Andere Gebäude, die fortgeschrittene Modellierungsfähigkeiten zeigen, sind die Vector Aerospace Anlage und das Landmark Aviation Gebäude.

Heliport und Seaport

Helijet und Andere

Während Helijet einen Heliport am östlichsten Teil von Airport South betreibt, wird der Drehflügler-Pilot auch keine Schwierigkeiten haben, einen Landeplatz um den Landmark Aviation Komplex herum zu finden. Wenn Sie nicht für Helijet fliegen wollen und lieber bei einem exklusiven FBO landen möchten, finden Sie zwei Pads auf dem Vorfeld von Million Air. Natürlich ist der Hafen von Vancouver nicht weit entfernt und bietet sich für einen kurzen Überführungsflug an, falls das alles ist, wofür Sie Zeit haben.

Wenn Sie an einem dieser Bereiche landen (außer dem Hafen von Vancouver), werden Sie vom Sinn für Realität, der Sie umgibt, nicht enttäuscht sein, da jeder Bereich über reichlich geschickte Modellierung und viele Details verfügt, in die man eintauchen kann.

CAM9 – Vancouver International Seaplane Base

Der Vancouver International Airport ist einer der ganz wenigen Flughäfen, die innerhalb ihrer Einrichtungen über eine voll funktionsfähige Wasserflugzeug-/Seeflugzeugbasis und ein Terminal verfügen. CAM9 ist von Nav Canada als Einreiseflughafen klassifiziert und wird von der Canada Border Services Agency betreut. Eigentum und Gesamtmanagement der Basis liegen bei der Vancouver International Airport Authority. Harbour Air und Seair haben vertragliche Vereinbarungen mit der Behörde, um ihren Betrieb von zwei Docks an der Basis aus zu leiten.

Was in diesem sehr detaillierten Modell des Flughafens Vancouver sehr enttäuschend ist, ist das Fehlen eines wasserbasierten Startpunkts bei CAM9. Dies ist ein schweres Versäumnis seitens der Entwickler, besonders wenn die minderwertige Gateway-Szenerie einen solchen enthält. Erschwerend kommt hinzu, dass die Entwickler einen Startpunkt auf den landseitigen Vorfeldern für Amphibienpiloten haben, aber dieser Startpunkt ermöglicht keinen Zugang zur Wasserrampe – was die Amphibienflugzeuge zwingt, zum Start zu den Landebahnen des CYVR zu taxien.

Für den Wasserflugzeugpiloten, der hier landen und zu den sehr einladenden Docks und Terminals taxien möchte, sei gewarnt, dass das Andocken nicht einfach sein wird, da für die Docks das „Hardness“-Attribut nicht gesetzt ist, sodass man direkt durch sie hindurchfährt.

Davon abgesehen weist der Bereich das gleiche Niveau der Modellierung auf wie der Rest.

Cargo Village

Dieser Bereich ist ein Bienenkorb voller Aktivitäten, wie es sich für ein Frachtzentrum gehört. Es gibt Hunderte von Containern, Dutzende von Lastwagenanhängern und eine große Vielfalt an Frachtbewegungsgeräten. Der Detailgrad ist beispielhaft. Unnötig zu erwähnen, dass alle Gebäudeattribute, die zuvor an anderer Stelle erwähnt wurden, in voller Stärke auf die Vielzahl der in diesem Bereich reproduzierten Strukturen zutreffen. Es ist ein unterstützender Bereich für den Flughafen, der wenig mit Flugzeugbewegungen zu tun hat, aber das Modell hätte stark gelitten, wäre das Village nicht so gerendert worden, wie es ist.

Verschiedene erwähnenswerte Punkte

Es gibt ein paar Dinge, die nicht in die Hauptabschnitte des Flughafens passen und in der Globall Arts-Version von CYVR enthalten sind.

Der erste bemerkenswerte Punkt ist die Einbeziehung des Ground Traffic-Plugins. Dieses Plugin lädt mit dem Flughafen, und Sie werden es als aktiv in der Plugin-Verwaltung sehen, mit minimalen Kosten für die Bildrate (fps). Es scheint, dass das Plugin für ein paar Baumaschinen verantwortlich ist, die hauptsächlich nördlich der Landebahnen zu finden sind. Wenn das Vorhandensein des Plugins ein Problem darstellt, kann es aus dem Szenerieordner entfernt werden, und es wird beim Laden des Flughafens keinen Fehler erzeugen.

Das nächste auf der Liste sind andere Gebäude und Strukturen, die nicht Teil des Flughafens sind, aber die Szenerie stark bereichern. Machen Sie einen „Spaziergang“ vor dem Terminal und beachten Sie die Verkehrsleitschilder mit ihren Blinklichtern. Reisen Sie zum östlichen Ende von Sea Island und Sie werden den BCIT Aerospace Campus und das McArthur Glen Designer Outlet zusammen mit anderen benutzerdefinierten Modellgebäuden sehen.

Reisen Sie nun vom Outlet nach Westen entlang des Fraser River und Sie finden das Treibstoffdepot mit detaillierten Tanks und unterstützenden Strukturen. Ein kurzes Stück nordwestlich von dort befindet sich der McDonald Beach Park, der eine maßgeschneiderte, wenn auch einfache Struktur verdient hat, und der nahe gelegene Funkturm und das Gebäude sind ebenfalls enthalten.

Der letzte Punkt für diesen Abschnitt ist die verwendete Satellitenbildsprache. Die gesamte Sea Island wurde mit dieser Bildsprache zu einem exzellenten Effekt gerendert. Natürlich kommt die Verwendung von Bildern für den Boden mit dem üblichen Vorbehalt, dass sie nicht auf Jahreszeiten reagieren.

Sie wird vom Simulator mit Schnee bedeckt, wenn das das aktuelle Wetter ist, aber die Farben und die „eingebrannten“ Bäume werden sich nicht ändern. Die in der Szenerie verwendete Vegetation spiegelt die aktuelle Jahreszeit wider.

Zusammenfassung

Globall Arts Darstellung des Vancouver International Airport ist eine ehrgeizige, umfangreiche und erfolgreiche Präsentation des komplexen Sea Island Aerodroms und der Umgebung. Die Modelle sind detailliert und komplex mit sehr wenigen winzigen Fehlern, die meist mit der Bedachung zu tun haben. Die Verwendung von Satellitenbildern ist beispielhaft in der Art und Weise, wie die Entwickler sie verwendet haben, um den Hintergrund auszufüllen und ihn gleichzeitig mit Modellen zu ergänzen. Dies ist am besten in den weitläufigen Parkbereichen zu sehen, wo genug 3D-Fahrzeuge platziert sind, um dem Bereich Tiefe zu verleihen, während der verbleibende Bereich mit flachen Bildern parkender Fahrzeuge ausgefüllt ist. Diese Art der Herangehensweise ist im gesamten Projekt zu sehen.

Ein Bereich weicht von der ansonsten in dem Szeneriepaket zu sehenden Neigung zur Exzellenz ab, und das ist, wie wir gesehen haben, CAM9 – die Vancouver International Seaplane Base. Es ist zu hoffen, dass der Entwickler die Wasserflugzeugbasis noch einmal überarbeitet, um sie für Liebhaber von Wasserflugzeugen nutzbar zu machen, indem er einen Startpunkt an den Docks jedes Terminals hinzufügt und das Tor für den Zugang zum Wasser über das Vorfeld für Amphibienpiloten öffnet. Wenn Ihr Ziel jedoch der normale Flugbetrieb ist, bietet diese Szenerie eine hervorragende Erfahrung.

Eine letzte Beobachtung ist, dass das Einblenden von geparkten Flugzeugen fast ein Muss ist, um diesem Flughafen ein Gefühl von Leben und Vollständigkeit zu verleihen. Darüber hinaus sind die Rollwegrouten und Start- und Landebahnparameter des Flughafens sehr genau eingestellt, was ihn für den KI-Verkehr sehr gut nutzbar macht. CYVR ist ein geschäftiger Flughafen, und wenn Sie Traffic Global (empfohlen) oder einen anderen KI-Flugzeuggenerator verwenden können, erwacht dieser Flughafen erst richtig zum Leben.

Abgesehen von CAM9 ist der Vancouver International Airport ein hervorragendes Modell und definitiv einen Blick wert, wenn Sie sich häufig im pazifischen Nordwesten aufhalten.

Sie können den Globall Art Vancouver International Airport bei X-Plane.Org, Aerosoft oder simMarket kaufen.

Bis zum nächsten Mal, alles Gute und „Blue Skies“!

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, falls Sie weitere Fragen zu diesem Eindruck haben. Sie können mich per E-Mail unter Angelique.van.Campen@gmail.com oder Angelique@X-Plained.com erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,

Paul Beckwith

Add-on: Payware Globall Art Vancouver X-Plane 12 **Herausgeber Entwickler:** Beschreibung: Hochrealistische Darstellung des Vancouver International Airport Software-Quelle / Größe: Download / Ungefähr 5,04 GB (entpackt) Rezensiert von: Paul Beckwith Veröffentlicht: 16. Januar 2026 Hardware-Spezifikationen: – Ryzen 9 9000X3D

– 32 GB DDR5 4800MHz RAM

– Nvidia GeForce RTX 5080 16 GB GDDR6X

– Turtle Beach Velocity One Flightdeck

– Logitech G Rudder Pedals Software-Spezifikationen: – Windows 11 Pro

– X-Plane 12.x (64 Bit)

Übersetzt vom Original und hier wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung von X-Plained.