X-Plane 12.4.0 Beta 3 ist jetzt online!

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

Dieses Update beinhaltet einige Stabilitätsverbesserungen, darunter auch eine verbesserte Fehlerbehandlung für Plugins.

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2026

Flugzeuge

  • Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Fahrwerks-Kontrollleuchten bei Flugzeugen mit festem Spornrad nicht korrekt funktionierten (XPD-17687).
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Flugplanroute auf EFIS-Karten nicht richtig dargestellt wurde (XPD-17691).

Airbus A330-300

  • Verschiedene kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem der „Managed Dot“ auf der Höhenanzeige beim Erreichen der Reiseflughöhe nicht verschwand (XPD-17391).

Grafik

  • Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Himmel nicht korrekt dargestellt wurde (XPD-17690).

Benutzeroberfläche & Steuerung

  • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn ein Flugzeug auf der Karte mit gesetzten Radkeilen verschoben wurde (XPD-17680).
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kameraposition nicht korrekt in die entsprechenden Datarefs übernommen wurde (XPD-17694).

VR

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Radialmenü gelegentlich hängen blieb (XPD-17686).

SDK

  • Verbesserte Fehlerbehandlung bei unerwartetem Plugin-Verhalten.
  • Verbesserte Stabilität des SDK bei Plugin-Fehlern (XPD-17697 & XPD-17689).

