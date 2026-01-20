X-Plane 12.4.0 Beta 3 ist jetzt online!

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:
Dieses Update beinhaltet einige Stabilitätsverbesserungen, darunter auch eine verbesserte Fehlerbehandlung für Plugins.
Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2026
Flugzeuge
- Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Fahrwerks-Kontrollleuchten bei Flugzeugen mit festem Spornrad nicht korrekt funktionierten (XPD-17687).
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Flugplanroute auf EFIS-Karten nicht richtig dargestellt wurde (XPD-17691).
Airbus A330-300
- Verschiedene kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
- Ein Problem wurde behoben, bei dem der „Managed Dot“ auf der Höhenanzeige beim Erreichen der Reiseflughöhe nicht verschwand (XPD-17391).
Grafik
- Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Himmel nicht korrekt dargestellt wurde (XPD-17690).
Benutzeroberfläche & Steuerung
- Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn ein Flugzeug auf der Karte mit gesetzten Radkeilen verschoben wurde (XPD-17680).
- Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kameraposition nicht korrekt in die entsprechenden Datarefs übernommen wurde (XPD-17694).
VR
- Ein Problem wurde behoben, bei dem das Radialmenü gelegentlich hängen blieb (XPD-17686).
SDK
- Verbesserte Fehlerbehandlung bei unerwartetem Plugin-Verhalten.
- Verbesserte Stabilität des SDK bei Plugin-Fehlern (XPD-17697 & XPD-17689).