FSDG – Kinshasa für X-Plane 12 erschienen

Der internationale Flughafen N’Djili (FZAA) bedient Kinshasa, die pulsierende Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, und liegt nahe dem mächtigen Kongo-Fluss. Mit einer 4.700 m langen Start- und Landebahn ist der Flughafen auch für schweren internationalen Verkehr ausgelegt, doch Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und häufige tropische Gewitter machen jeden Anflug anspruchsvoll. Die Sichtbedingungen können sich rasch ändern, und über dem Stadtgebiet liegt nicht selten Dunst, der präzise IFR-Verfahren erforderlich macht. Der Anflug über das weite Flusstal bietet einen eindrucksvollen Kontrast zwischen dichtem Dschungelgrün und der ausgedehnten Metropole.



Bienvenue à Kinshasa!



Features:

Sehr realistische Darestellung des N’Djili International Airport, Kinshasa, DRC (FZAA)

Detaillierte Bodentexturen und Gebäudemodelle

Realistische und detaillierte Modellierung

Beinhaltet ortstypische statische Flugzeuge im Bereich der Hangars

X-Plane Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen und mehr)

Optimiert für großartige Leistung und visuelle Qualität