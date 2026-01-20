Fast aufs Dach der Welt im MSFS

Nach Mt Everest Airports Vol. 1 Lukla MSFS24/20 mit dem gefährlichsten Flughafen der Welt der auch als Tor zum Mount Everest gilt und Mt Everest Airports Vol. 2 MSFS24/20 mit dem dem Mount Everest am nächsten gelegenen Flughafen Phaplu, ist jetzt Mt Everest Airports Vol. 3 MSFS24/20 erschienen, mit dem man über Syangboche bis ins letzte Basecamp reisen kann.

Teil 3 der Mount-Everest-Reihe bringt Sie bis zum Dach der Welt!

Diese Szenerie umfasst Syangboche, einen Flugplatz oberhalb der malerischen Touristenstadt Namche Bazaar und die letzte Landebahn vor dem Mount Everest. Die größte Herausforderung ist seine Höhe von 3.780 m (12.402 ft); Er ist einigen der extremsten und unberechenbarsten Wetterbedingungen der Welt ausgesetzt, mit starken Winden, Nebel und Schneefall.

Von hier an dominieren Hubschrauber den Luftverkehr. Sie fliegen das Tal hinauf zum Mount Everest und zurück, bringen Fracht zu den Camps, Touristen zu Fotopunkten in der Nähe des höchsten Berges der Welt und retten Bergsteiger aus Camps und kleinen Dörfern auf dem Weg dorthin.

Features: