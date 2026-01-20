Facebook-f Youtube Instagram Discord

Fast aufs Dach der Welt im MSFS

Nach Mt Everest Airports Vol. 1 Lukla MSFS24/20 mit dem gefährlichsten Flughafen der Welt der auch als Tor zum Mount Everest gilt und Mt Everest Airports Vol. 2 MSFS24/20 mit dem dem Mount Everest am nächsten gelegenen Flughafen Phaplu, ist jetzt Mt Everest Airports Vol. 3 MSFS24/20 erschienen, mit dem man über Syangboche bis ins letzte Basecamp reisen kann.

Teil 3 der Mount-Everest-Reihe bringt Sie bis zum Dach der Welt!

Diese Szenerie umfasst Syangboche, einen Flugplatz oberhalb der malerischen Touristenstadt Namche Bazaar und die letzte Landebahn vor dem Mount Everest. Die größte Herausforderung ist seine Höhe von 3.780 m (12.402 ft); Er ist einigen der extremsten und unberechenbarsten Wetterbedingungen der Welt ausgesetzt, mit starken Winden, Nebel und Schneefall.

Von hier an dominieren Hubschrauber den Luftverkehr. Sie fliegen das Tal hinauf zum Mount Everest und zurück, bringen Fracht zu den Camps, Touristen zu Fotopunkten in der Nähe des höchsten Berges der Welt und retten Bergsteiger aus Camps und kleinen Dörfern auf dem Weg dorthin.

Features:

  • Detailliertes 3D-Geländemodell der Landebahn von Syangboche und Umgebung
  • Basislager des Mount Everest mit extrem hochauflösenden Daten für den Khumbu-Gletscher einschließlich der Khumbu-Eisfälle – perfekt selbst für die abenteuerlustigsten Hubschrauberpiloten!
  • Verbesserter Gipfel des Mount Everest
  • Sehr detaillierter Hubschrauberlandeplatz in Namche
  • 18 weitere Hubschrauberlandeplätze
  • Dörfer in den Tälern rund um das Gebiet mit Hängebrücken usw.
  • Modernste Umgebung mit Menschen, Tieren und mehr
  • Verbesserte Höhendaten
  • Ausführliches Handbuch
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
FSDG - Kinshasa für X-Plane 12 erschienen
AerosoftFSDGX-PLANE
FSDG – Kinshasa für X-Plane 12 erschienen
Der internationale Flughafen N’Djili (FZAA) bedient Kinshasa, die pulsierende Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, und liegt nahe dem mächtigen Kongo-Fluss ...
/ / Keine Kommentare zu FSDG – Kinshasa für X-Plane 12 erschienen
X-Plane 12.4.0 Beta 3 ist jetzt online!
X-PLANE
X-Plane 12.4.0 Beta 3 ist jetzt online!
X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook: Dieses Update beinhaltet einige Stabilitätsverbesserungen, darunter auch eine ...
/ / Keine Kommentare zu X-Plane 12.4.0 Beta 3 ist jetzt online!
Flug in die Ewige Stadt: Rome Fiumicino v2
MK STUDIOSMSFS2020MSFS2024Rezension
Flug in die Ewige Stadt: Rome Fiumicino v2
Gut zehn Jahre ist es her, dass MK Studios (MKS) im Auftrag von Aerosoft den ...
/ / Keine Kommentare zu Flug in die Ewige Stadt: Rome Fiumicino v2
Grand Teton Nationalpark V3
MSFS2024SIMMARKET
Grand Teton Nationalpark V3
Eigentlich ist es schon die sechste Version rund um den Jenny Lake. Baysim Scenery ist ...
/ / Keine Kommentare zu Grand Teton Nationalpark V3
Viva Las Vegas
FLYTAMPAMSFS2024SIMMARKET
Viva Las Vegas
Fly Tampa hat die lange erwartete MSFS 2024 Version für den Harry Reid International Airport ...
/ / 3 Kommentare zu Viva Las Vegas
ini A340: Jetzt auch für VIPs und im ini Store
INIBUILDS
ini A340: Jetzt auch für VIPs und im ini Store
IniBuilds hat mit einem Update auf Version 1.0.7 bei vielen Bereichen Neuerungen erbracht. Dazu zählen ...
/ / Keine Kommentare zu ini A340: Jetzt auch für VIPs und im ini Store
MSFS Glass: Eine neue Open-Source-Lösung für die externe Instrumentensteuerung
MSFS2020MSFS2024Tools
MSFS Glass: Eine neue Open-Source-Lösung für die externe Instrumentensteuerung
Für Simmer, die ihre Flugerfahrung durch externe Hardware oder zusätzliche Bildschirme erweitern möchten, gibt es ...
/ / Keine Kommentare zu MSFS Glass: Eine neue Open-Source-Lösung für die externe Instrumentensteuerung
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x