Viva Las Vegas

Fly Tampa hat die lange erwartete MSFS 2024 Version für den Harry Reid International Airport in Las Vegas veröffentlicht. Kunden der vorherigen Version erhalten das Update für 5.95 Euro.

Neue Elemente in Version 3 MSFS24

  • Flugplatzhöhen korrigiert, um realen Daten zu entsprechen
  • ILS-Anflugprobleme mit Navigationshilfen behoben
  • Laserszenerie von Las Vegas aktualisiert
  • KLAS-Rollweglayout und -struktur überarbeitet
  • Rollweg C hinzugefügt
  • Topgolf Las Vegas hinzugefügt
  • Formel-1-Streckenlayout hinzugefügt
  • Beleuchtung und visuelle Effekte verbessert
  • Zahlreiche Bibliotheken ersetzt
  • Objekte Verbesserte Performance und LOD-Struktur
