Grand Teton Nationalpark V3

Eigentlich ist es schon die sechste Version rund um den Jenny Lake. Baysim Scenery ist einer der wenigen Entwickler, der sich auf ein Produkt beschränkt und dieses immer wieder erweitert.

Der Grand-Teton-Nationalpark ist ein US-amerikanischer Nationalpark im Nordwesten Wyomings. Mit einer Fläche von rund 125.000 Hektar umfasst der Park die wichtigsten Gipfel der 64 Kilometer langen Teton Range. Er zählt zu den zehn meistbesuchten Nationalparks der USA mit durchschnittlich 2,75 Millionen Besuchern pro Jahr. Der Jenny Lake ist einer der beliebtesten Orte im Grand-Teton-Nationalpark. Am Fuße der Teton Range gelegen, bildet der See das Herzstück des Parks. Vom Ostufer aus bietet sich Besuchern ein herrlicher Blick auf den Teewinot Mountain, den Mount St. John und den Cascade Canyon. Es gibt viele Möglichkeiten, den Jenny Lake zu erkunden: Wandern, eine Bootsfahrt unternehmen, am Ufer verweilen oder das Besucherzentrum besuchen. Parken Sie am Jenny Lake, um alle Bereiche des Gebiets bequem zu erreichen.

Einige der in V3 enthaltenen Änderungen sind:

  • Zusätzliche Wassermasken entlang des Snake River hinzugefügt (V3)
  • Neu modelliertes Besucherzentrum am Jenny Lake, Parktoilette usw. (V3)
  • Rangerstation am Jenny Lake (V3)
  • Detailliertes Modell des Rockefeller Preserve und seines Parkplatzes (V3)
  • Kapelle der Verklärung mit verbesserter Bodentextur (V3)
  • Zugang zum Moose River für Floßboote und Parkplatz für Bootsanhänger mit Hinweisschild zum Moose River (V3)
  • Signal Mountain Trail mit verbesserter Bodentextur (V3)
  • Aussichtspunkt Jackson Point und Kompatibilität mit WU4 (V3)
  • Gipfel des Signal Mountain, Kompatibilität mit WU4 (V3)
  • Zugang zum Deadmans Bar Rd River, Parkplatz für Bootsanhänger und lesbare Informationstafel zum Deadmans Bar River, diverse Müllbehälter im Park und modernisierte Besuchertoilette (V3)
  • Detailliertes Modell des Parkplatzes am Snake River Overlook mit aktualisierter Informationstafel (lesbar), Bodentexturen, Steinmauern, Mülleimern usw. (V3)
  • Neu 3D-modelliert Aussichtspunkt Glacier View mit allen Informationstafeln (alle lesbar), Bodenstrukturen, Besuchern usw. (V3)
