Flug in die Ewige Stadt: Rome Fiumicino v2

Gut zehn Jahre ist es her, dass MK Studios (MKS) im Auftrag von Aerosoft den Mega Airport Rom vorstellten. Berichtet wurde darüber im Jubelheft anlässlich von zehn Jahren FS MAGAZIN in der Ausgabe 1/2016 unter dem Titel „Simulatus Populusque Romanum“ (SPQR). Damals war der Airport kompatibel zum FS X, FSX:SE und Prepar3D (P3D) v1 bis v3. Aktuell ist diese Version 1.04 auch für den P3D v4 erhältlich. Am 8. Januar 2026 gab MKS die Umsetzungen für den MSFS 2020 und MSFS 2024 in Eigenregie heraus. Fliegen wir in die heilige Stadt, zu der bekanntlich alle Wege führen…

We’re less than 24 hours from release, so it’s worth taking a look back in time!

Rome was our second commercial project after Bologna. Development started in 2014 and it was released in October 2015. That’s over 10 years ago!

This was shortly after Lockheed Martin Prepar3D v3 had its premiere, the same year the Airbus A350 entered service and the Boeing 737 MAX was rolled out. It’s been a while, right?

If you take a look at the screenshots, you’ll notice how much has changed over time. The atmosphere, lighting, and level of detail have all evolved significantly. Moving away from a 32-bit infrastructure truly changed the world of flight simulation. And just as Microsoft Flight Simulator 2020 did, Microsoft Flight Simulator 2024 will continue to push things even further!

Realität

Rund drei Millionen Menschen leben in der Metropolitanstadt und italienischen Hauptstadt Rom www.cittametropolitanaroma.it, die zugleich Verwaltungssitz der Region Latium ist und im nördlichen Drittel des „Stiefels“ rund 20 Kilometer östlich des Mittelmeeres liegt. Rom umschließt den Vatikanstaat (gleichberechtigt Vatikanstadt genannt), den mit knapp einem halben Quadratkilometer kleinsten (Kirchen)Staat der Welt mit dem „Heiligen Stuhl“, der Führung der katholischen Kirche mit dem Papst an der Spitze, der als einziger auf der Welt Latein als Amtssprache hat.

Geld wird mit Finanzen und Dienstleistungen, dem Handwerk, dem Groß- und Einzelhandel sowie der Herstellung diverser Güter wie Textilien verdient. Nicht zu vergessen die italienische Filmindustrie, die in der „Cinecittà“ im Südosten Roms aktiv ist, und der Tourismus. 2024 kamen laut Vaticannews 22 Millionen nach Rom und übernachteten gut 51 Millionen Mal in der Stadt.

Rom ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt für die Bahn mit insgesamt sieben Bahnhöfen – der größte ist der Hauptbahnhof „Roma Termini“ – sowie die Schnellstraße Autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare – GRA), die um die Stadt herumführt und Anschlüsse zu diversen ins Land führenden Autobahnen bietet. Rom ist chronisch verstopft, und es kommt durch zu schnelles und rücksichtsloses Fahren immer wieder zu schweren Unfällen mit nicht selten tödlichen Ausgängen, weswegen es (derzeit nur) in der historischen Innenstadt seit Mitte Januar 2025 ein Tempolimit von 30 km/h gibt.

Flughafen Leonardo da Vinci

Die Geschichte des Airports www.adr.it/fiumicino mit den IATA- und ICAO-Codes FCN und LIRF geht bis in die 1930er-Jahre zurück. Zunächst war geplant, den Airport ab 1939 als Teil der anlässlich der Weltausstellung 1942 in Rom auf Befehl des „Duce“ Benito Mussolini zu errichtenden Stadteils „Universale di Roma“ zu bauen. Der Zweite Weltkrieg bereitete dem Vorhaben ein Ende. 1947 wurde entschieden, den Platz an der heutigen Stelle im Stadtteil Fiumicino zu errichten.

Bis zur Eröffnung gab es auf den Airports Rom Ciampino (eröffnet 1926) und Rom Urbe (eröffnet 1928 – damals Betrieb auch mit Wasserflugzeugen auf dem Fluss Tiber) Flugverkehr. Urbe konnte sich nicht als Linienflughafen durchsetzen und ist aktuell ein Platz der Privat- und Geschäftsluftfahrt. Ciampino, das in den 1950er-Jahren der Hauptflughafen von Rom wurde, hat sich zu einem Drehkreuz für Billig-Airlines wie Ryanair oder Wizz entwickelt.

Bis 1956 wurden in Fiumicino die Bahn 1 (heute 16R/34L) und die Bahn 2 (07/25) fertiggestellt. 1958 wurde das erste Terminal (heute Terminal 3) in Auftrag gegeben. Es sollte zu den Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom betriebsbereit sein. Das gelang nicht ganz. Die Fluggesellschaften, die zuvor vom Flughafen Ciampino aus operiert hatten, zogen erst Mitte Januar 1961 nach Fiumicino um.

Runwayausstattungen und Anflughilfen

Piste ILS RNP VOR/DME Anflugbefeuerung TDZ REIL PAPI 07 – ja ja HIALS – – links 16L CAT IIIb ja – CALVERT HIGH ja – links/rechts 16R CAT IIIb ja – CALVERT HIGH ja – links/rechts 25 CAT I ja ja HIALS – – links/rechts 34L CAT I ja ja HIALS – – links/rechts 34R CAT I ja – CALVERT HIGH ja – links/rechts

Simultanbetrieb ist möglich mit der 16L und 16R sowie der 34L und 34R.

Das Doppler-Drehfunkfeuer (DVOR/DME) OSTIA OST 114,90 MHz steht am Platz an der Kreuzung der 16L/34R mit der 07/25. Es hat Funktionen bei Ab- und Anflügen sowie als Knotenpunkt der unteren Luftstraßen L5, L44, M126 und Q160.

Erreicht werden kann der Airport über die Schnellstraße A91 und die Züge „Leonardo Express“, die in einem oberirdischen, dreigleisigen Kopfbahnhof direkt südöstlich von Terminal 3 halten. Nach dem Universalgenie Leonardo da Vinci (* 15. April 1452; † 2. Mai 1519) wurde der Platz benannt.

Aktuell sind die Terminals 1 mit 42 Parkpositionen (davon 37 mit Jetways), Terminal 3 mit 21 (davon 17 mit Jetways), der West Satellite mit 13 Parkpositionen mit Jetways und Terminal 5 mit 20 Parkpositionen ohne Jetways in Betrieb. Abgesetzt im Nordosten von Terminal 1 gibt es 28 Parkpositionen. Der Cargo-Bereich südlich des Thresholds der 25 weist fünf Standplätze auf. Sehr große Flugzeuge wie die A380 werden an den Parkpositionen 503, 505, 507, 606, 607, 608 und 609 abgefertigt, da hier jeweils zwei Jetways zur Verfügung stehen.

Betreiber Aeroporti di Roma hat für 2024 den Transport von 48.879.038 Passagieren und 271.580 Tonnen Luftfracht mit 308.783 Flügen an den italienischen Verband der Flughafenbetreiber Assaeroporti https://assaeroporti.com gemeldet. Derzeit sind 102 (!) Airlines am Airport aktiv. Der Betreiber verrät nicht, wie viele Ziele angeflogen werden: Die KI von Google meldet auf Anfrage, dass rund 240 Flugziele in gut 76 Ländern weltweit bedient werden.

Simulation oder „Die spinnen, die Polen“

Verfügbar ist die neue Airport-Szenerie hier:

Download und Installation verliefen ereignislos und schnell. 1,01 GByte entfalten sich bei der Einrichtung auf dem Speichermedium auf 1,77 GByte. Das ist erstaunlich sparsam für einen Airport dieser Größe.

Der Airport passt sich grenzenlos in die Umgebungen von MSFS 2020 und MSFS 2024 ein. Alle Anflugfeuerungen, das DVOR/DME und die terrestrischen Anflughilfen entsprechen dem realen Vorbild. Das gilt ebenso für die zahllosen Boden- und Rollwegmarkierungen sowie Schilder, wie stichprobenartige Vergleiche ergaben. Auch die Bebauung spiegelt die Situation auf den Luftbildern wider.

Auffällig ist der architektonische Stilmix, der den Flughafen dominiert: Wohn- und Bürocontainer stehen neben einfachen Hütten, alten sowie neuen Gebäuden. Die vier Piers der Terminals 1 und 3 sowie der West Satellite wurden allesamt unterschiedlich geplant und gebaut. Ein Alleinstellungsmerkmal des Flughafens ist der Bauhof am Frachtkomplex, auf dem die unterschiedlichen Materialien wie Sand und Kies vorgehalten werden und offensichtlich Beton hergestellt wird.

Die Parkpositionen wurden ordentlich mit Details am Boden ausgestattet, etwa Schleppstangen und Containern. Die Jetways sind wegen ihrer filigranen Darstellungen Extrablicke wert. Die Züge des People Movers und des „Leonardo Express“ sind – wie Fahrzeuge auf der Land- wie Luftseite – animiert. Die Fahnen ebenso, wenn auch etwas hakelig.

Der Tower wurde – typisch für Italien – in den Farben Rot und Weiß lackiert. Auch ihm wurden zahlreiche bauliche Details und ein sich drehendes weiß-weißes Airport-Beacon gegönnt.

Das Innere der Piers wurde von den Parkpositionen aus einsehbar (sparsam) möbliert. Die Zufahrten zu den Terminals sind mehrstöckig und ebenfalls eine Schau. Auffällig sind auf der Landseite die tunnelartig auf Stelzen gebauten Gehwege für Passagiere, die zwei Verwaltungsgebäude, den Bahnhof, die Terminals 1 und 3 sowie die Parkhäuser miteinander verbinden.

Der einzig erkennbare Fehler im Design ist, dass die aktuelle Baustelle an den Parkpositionen 506, 508 und 518 unterschlagen wird – die Parkpositionen sind nutzbar. Ich gehe davon aus, dass mein heftiges Augenzwinkern erkannt wird…

Profile für GSX Pro

„Deekz97“ hat auf dem Discord-Kanal von MKS die offiziellen Profile für GSX Pro hinterlegt: Verfügbar sind je eine Version für die VDGS von GSX Pro und Nool. Wenn die von GSX Pro genutzt werden sollen, muss der Ordner „noolaero VDGS LIRF“ im Ordner …\mkstudios-airport-lirf-rome\SimObjects\Landmarks gelöscht werden.

Die Profile sind zudem bei flightsim.to erhältlich: https://de.flightsim.to/file/102635/mkstudios-rome-fiumicino-v2-official-gsx-pro-profile.

Ergänzungen

Der bereits erwähnte „DeeKz97“ hat auf dem Discord-Kanal von MK Studios eine passende Bemalung für die Cobusse von GSX Pro auf dem Flughafen Fiumicino hinterlegt.

„Nimic“ hält bei flightsim.to eine Umsetzung des „Lido di Ostia“ für den MSFS 2020 vor, eine küstenahe Ansiedlung am Mittelmeerstrand, die gut bei Anflügen von Süden her zu sehen ist: https://de.flightsim.to/file/28688/lido-di-ostia-approach-to-fiumicino.

Beide kostenlosen Add-ons sollten unbedingt verwendet werden.

Fazit

„Die spinnen, die Polen“, genauer: die MK Studios. Erneut ist MKS ein hochdetaillierter, belebter Airport gelungen, der fehlerfrei und performant umgesetzt wurde.

Die Anschaffungsempfehlung und die Goldmedaille von FS Reviews dafür!

Bert Groner

