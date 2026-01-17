MSFS Glass: Eine neue Open-Source-Lösung für die externe Instrumentensteuerung

Für Simmer, die ihre Flugerfahrung durch externe Hardware oder zusätzliche Bildschirme erweitern möchten, gibt es ein neues, vielversprechendes Tool auf flightsim.to: MSFS Glass. Entwickelt vom User fzsombor, bietet diese kostenlose Open-Source-App eine flexible Möglichkeit, Fluginstrumente auf fast jedem Gerät mit Webbrowser zu steuern.
Was ist MSFS Glass?
MSFS Glass ist eine Companion-App für den Microsoft Flight Simulator (kompatibel mit MSFS 2020 und MSFS 2024), die als lokale Serverinstanz auf dem Flugsimulations-PC läuft. Über die IP-Adresse des Rechners können Nutzer dann von Tablets, Smartphones oder anderen Laptops auf eine interaktive Weboberfläche zugreifen. Der Clou: Es ist keine Installation auf den mobilen Endgeräten erforderlich – ein moderner Browser genügt.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Das Tool ist weit mehr als eine reine Anzeige. Es ermöglicht eine bidirektionale Interaktion mit dem Simulator:
- Interaktive Moving Map: Verfolgen Sie Ihren Flug in Echtzeit auf einer detaillierten Karte.
- Vollständige Funk- und Navigationskontrolle: Einstellen von NAV 1/2, COM 1/2, Transponder-Codes und ADF-Frequenzen.
- Autopilot-Steuerung: Komfortables Setzen von Höhe, vertikaler Geschwindigkeit, Kurs (Heading) und Fluggeschwindigkeit direkt über das Touch-Display.
- Systemsteuerung: Verwaltung von Lichtschaltern, Fahrwerk, Klappen (Flaps), Trimmung und Enteisungssystemen.
- Flugzeugspezifische Layouts: Während das Tool allgemeine Funktionen für alle Flugzeuge bietet, gibt es bereits optimierte Oberflächen für bestimmte Maschinen, die häufig in den Standard-Karrieremodi genutzt werden.
Technische Umsetzung und Performance
Ein großer Vorteil von MSFS Glass gegenüber herkömmlichen „Pop-out“-Fenstern im MSFS ist die Performance. Da das Tool über SimConnect kommuniziert und die Darstellung im Browser erfolgt, bleibt die Bildrate (FPS) im Hauptsimulator nahezu unberührt.
Die Einrichtung ist denkbar einfach: Nach dem Download wird die Server-Anwendung gestartet, die daraufhin eine lokale IP-Adresse und einen Port generiert. Diese Adresse wird einfach in den Browser des gewünschten Geräts eingegeben. Da das Tool Open Source ist, steht es der Community frei, eigene Anpassungen vorzunehmen oder neue Flugzeugprofile zu erstellen.
Fazit
MSFS Glass schließt die Lücke zwischen teurer Hardware und der rein mausgesteuerten Bedienung im virtuellen Cockpit. Besonders für Nutzer, die während des Fluges nicht ständig die Ansicht wechseln möchten, um Funkfrequenzen zu rasten oder den Autopiloten zu bedienen, bietet dieses Tool einen enormen Mehrwert – und das völlig kostenlos.
Das Tool befindet sich aktuell in der Beta-Phase (Version 2.0.0), zeigt aber bereits jetzt eine beeindruckende Stabilität und Funktionsvielfalt. Interessierte können es ab sofort bei flightsim.to herunterladen