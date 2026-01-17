Facebook-f Youtube Instagram Discord

ini A340: Jetzt auch für VIPs und im ini Store

IniBuilds hat mit einem Update auf Version 1.0.7 bei vielen Bereichen Neuerungen erbracht. Dazu zählen maßgeblich die neue und kostenlose VIP-Version, der Release im iniBuilds Store und weitere Verbesserungen bei Systemen und Texturen.

Besonders bei der VIP-Version hat sich iniBuilds nicht lumpen lassen und präsentiert folgende Features:

  • Mehrfarbige Ambient-Kabinenbeleuchtung mit 9 wählbaren Farbthemen, variabler Lichtintensität sowie einem kabinenweiten Party-Modus.
  • Ein großzügiges Doppelbett sowie zwei Business-Class-Ruhesitze direkt hinter dem Cockpit zur Crew-Erholung.
  • Eine weitläufige Master-Schlafzimmersuite mit großem, privatem Ensuite-Bad und exklusiver Captain’s Lounge.
  • Eine elegante Wohnlounge zur Gästebewirtung, verbunden mit einem eigenen Gästebad, ausgestattet mit animierten und interaktiven Elementen.
  • Eine private Business-Konferenzsuite für hochrangige und vertrauliche Besprechungen mit durchgehend animierten, interaktiven Funktionen.
  • Zwei voll ausgestattete Galleys, ausgelegt für echtes Fünf-Sterne-Dining in Reiseflughöhe.
  • Eine VIP-First-Class-Kabine mit 10 privaten Suiten.
  • Eine Business-Class-Kabine mit 12 offenen Cocoon-Sitzen.
  • Eine hintere Lounge mit 16 Sitzplätzen für informelle Meetings, À-la-carte-Dining und entspanntes Beisammensein.
  • Insgesamt vier Waschräume: zwei im vorderen und zwei im hinteren Kabinenbereich.
  • Eine unerschöpfliche Auswahl an dauerhaft frischen Früchten und floralen Arrangements.
  • Vollständig modellierte und animierte Armaturen, Duschen und Toiletten.
  • Animierte und interaktive Klapptische an allen dafür vorgesehenen Sitzen.
  • Animierte, interaktive und verstellbare Lounge-Sitze an allen entsprechenden Sitzplätzen.
  • Animierte und interaktive Trennwände und Türen im gesamten Kabinenbereich.

Des Weiteren kann das Add-On nun auch im iniBuilds Store zum Preis von ~52 Euro erworben werden.

Marketplacekunden können mit Hilfe diesem Formular einen Order Transfer zum iniManager durchführen.

