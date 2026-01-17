ini A340: Jetzt auch für VIPs und im ini Store

IniBuilds hat mit einem Update auf Version 1.0.7 bei vielen Bereichen Neuerungen erbracht. Dazu zählen maßgeblich die neue und kostenlose VIP-Version, der Release im iniBuilds Store und weitere Verbesserungen bei Systemen und Texturen.
Besonders bei der VIP-Version hat sich iniBuilds nicht lumpen lassen und präsentiert folgende Features:
- Mehrfarbige Ambient-Kabinenbeleuchtung mit 9 wählbaren Farbthemen, variabler Lichtintensität sowie einem kabinenweiten Party-Modus.
- Ein großzügiges Doppelbett sowie zwei Business-Class-Ruhesitze direkt hinter dem Cockpit zur Crew-Erholung.
- Eine weitläufige Master-Schlafzimmersuite mit großem, privatem Ensuite-Bad und exklusiver Captain’s Lounge.
- Eine elegante Wohnlounge zur Gästebewirtung, verbunden mit einem eigenen Gästebad, ausgestattet mit animierten und interaktiven Elementen.
- Eine private Business-Konferenzsuite für hochrangige und vertrauliche Besprechungen mit durchgehend animierten, interaktiven Funktionen.
- Zwei voll ausgestattete Galleys, ausgelegt für echtes Fünf-Sterne-Dining in Reiseflughöhe.
- Eine VIP-First-Class-Kabine mit 10 privaten Suiten.
- Eine Business-Class-Kabine mit 12 offenen Cocoon-Sitzen.
- Eine hintere Lounge mit 16 Sitzplätzen für informelle Meetings, À-la-carte-Dining und entspanntes Beisammensein.
- Insgesamt vier Waschräume: zwei im vorderen und zwei im hinteren Kabinenbereich.
- Eine unerschöpfliche Auswahl an dauerhaft frischen Früchten und floralen Arrangements.
- Vollständig modellierte und animierte Armaturen, Duschen und Toiletten.
- Animierte und interaktive Klapptische an allen dafür vorgesehenen Sitzen.
- Animierte, interaktive und verstellbare Lounge-Sitze an allen entsprechenden Sitzplätzen.
- Animierte und interaktive Trennwände und Türen im gesamten Kabinenbereich.
Des Weiteren kann das Add-On nun auch im iniBuilds Store zum Preis von ~52 Euro erworben werden.
Marketplacekunden können mit Hilfe diesem Formular einen Order Transfer zum iniManager durchführen.