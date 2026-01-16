Review: WingFlex Cube Combo + Console: angenehm überrascht!

Auf dem Markt für preiswerte Flugsimulations-Hardware herrscht ein intensiver Konkurrenzkampf. Immer mehr Hersteller widmen sich diesem Segment, produzieren in China und erweitern das weltweite Angebot massiv. Für den Kunden bedeutet das vor allem eines: eine riesige Auswahl!

WingFlex ist einer dieser Hersteller und ich hatte schon mal die ersten Produkte dieser Firma für den A320 getestet, die im Mass 1:1 gehaltene FCU & EFIS R&L Combo, die Wingflex A320 MCDU sowie verschiedene Artikeln zu deren weiteren Produkterscheinungen geschrieben.

Die Cube Komponenten sind nun eine kleinere Version der Original Instrumente, nur 80% gross, etwas was mich innerlich eigentlich gestört hat. Deswegen hatte ich sie hier einige Monate noch garnicht ausgepackt. Auch die Aussicht drei lose Instrumente auf den Tisch zu haben gefiel mir nicht.

Letzte Woche erhielt ich aber den neu lancierten CUBE STAND, eine Konsole die alle 3 Instrumente aufnimmt. Ich beschloss also endlich das alles zu montieren und betriebsbereit zustellen. Dans ging super einfach: Geräte auspacken, vorhanden USB-C Kabel innerhalb der Konsole verbinden und das ganze mit insgesamt 6 beliegenden Inbus Schrauben festmachen. Eine kleiner USB-Hub innerhalb der Konsole führt die drei USB-C kabel zusammen, so das nur einer herausgeführt wird.

Bei den drei Instrumenten geht es um:

A320 EFIS CUBE

Das ist die linke EFIS Einheit

Der WingFlex A320 EFIS Cube ist ein kompaktes, hintergrundbeleuchtetes Modul zur Steuerung der EFIS-Funktionen eines Airbus A320 in der Flugsimulation. Als Plug-and-Play-USB-Gerät ermöglicht es die physische Einstellung von Parametern wie Luftdruck, Navigationsmodi und Kartendetails. Das Modul dient als platzsparende Ergänzung für Home-Cockpits und ist mit gängigen Flugsimulatoren kompatibel.

A320 FCU CUBE

Die mittlere Einheit

Der WingFlex A320 FCU Cube ist ein kompaktes Steuermodul zur Bedienung der Autopilot-Funktionen eines Airbus A320 in der Flugsimulation. Das Gerät verfügt über physische Drehregler und LED-Anzeigen für Geschwindigkeit, Kurs, Höhe und Steigrate sowie eine integrierte Hintergrundbeleuchtung. Als USB-Plug-and-Play-Lösung lässt es sich platzsparend in Home-Cockpits integrieren und ist mit den gängigen Flugsimulatoren kompatibel.

A320 RMP COMBO CUBE

Das ist die rechte Einheit, die hier statt des rechten EFIS eingesetzt wird

Der WingFlex A320 RMP Combo Cube ist ein kompaktes Modul zur kombinierten Steuerung der Funkfrequenzen (COM/NAV) und des Transponders (XPDR) in der Airbus-Simulation. Das Gerät bietet physische Drehregler sowie digitale LED-Anzeigen zur Frequenzwahl und ist vollständig hintergrundbeleuchtet. Als USB-Plug-and-Play-Lösung ermöglicht es eine haptische Bedienung der Kommunikationssysteme und ist mit den gängigen Flugsimulatoren kompatibel.

Zusammenfügung

Oben beschrieb ich schon wie einfach die Vereinigung aller dieser Einheiten war, hier das Ergebnis:

Angenehme Überraschungen (einige!)

Die Grösse



Die um 20% reduzierte Grösse stellte sich zu meiner Überraschung als ein wahrer Segen ein! Es spart gegenüber der Originalgrösse soviel Platz auf der chronisch engen Schreibtischoberfläche! In der Länge sind es ca 11 eingesparte Zentimenter.

Die Stabilität

Auch steht die Konsole auf ihrer großen Basis sehr stabil, sodass sie beim Bedienen der Drehknöpfe oder insbesondere beim Drücken der Tasten und Schalter nicht verrutscht.

Das Aussehen

Die Konsole verleiht der gesamten Einheit durch den abgerundeten Abschluss ein einheitliches Erscheinungsbild. Dadurch wirkt sie auf dem Schreibtisch wesentlich aufgeräumter als die Konkurrenzmodelle, die sich eher für den Einbau in komplexe Cockpit-Nachbauten eignen.

Das linke extra Panel der EFIS Einheit

Die EFIS-Cube-Einheit verfügt auf der linken Seite über ein zusätzliches Warnpanel, das die folgenden vier Funktionen umfasst:

SIDE STICK PRIORITY

CHRONO

MASTER WARN

MASTER CAUTION

Dies entspricht dem original Airbus A320 Glareshield und ich muss es besonders erwähnen, denn dieses ist bei der Konkurrenz einfach nicht vorhanden.

Das rechte Radio Panel

Es ist absolut sinnvoll, die rechte Seite im Heimcockpit nicht bloß durch eine zweite EFIS-Einheit zu belegen, nur weil es ‚im Original so ist‘. Da zu Hause kein Co-Pilot mitfliegt, wäre dies eine unnötige Ausgabe und reine Platzverschwendung. Wesentlich praktischer ist die Lösung von WingFlex: Hier wird der Platz für ein funktionales 4-in-1-Gerät genutzt, das folgende vier Einheiten in sich vereint:

RMP (Radio Management Panel)

(Radio Management Panel) ATC (Transponder)

(Transponder) TCAS

ATC MSG & AUTOLAND Warnleuchte/Schalter

Software

WingFlex bietet eine eigene App namens ‚WINGFLEX Bridge Software‘ an, welche die Plug-and-Play-Funktionalität zwischen der Hardware und der Software sicherstellt. Mit dieser lassen sich auch Firmware-Upgrades durchführen. Viel mehr bietet sie allerdings nicht – wohl auch, um den Benutzer nicht mit komplizierten Menüs zu verwirren

Benutzung und Haptik

Es ist sicher nicht wie das Original – das kann es wegen der reduzierten Größe, der Herstellungskosten und der erweiterten Funktionalität auch gar nicht sein. Trotzdem (oder gerade deswegen) ist es sehr gut gelungen! Alles lässt sich wunderbar drehen und drücken, und die Beleuchtung macht ordentlich was her!

Die Hintergrundbeleuchtung ist sehr angenehm und reguliert sich automatisch mit dem entsprechenden Drehregler im Simulator. Die digitalen Zahlenfelder sind gestochen scharf. Beides ist besonders im dunklen raum sehr effektiv.

Extra Drehregler

Ein weiteres Detail, das mir erst gegen Ende des Tests aufgefallen ist: WingFlex hat sogar die beiden Drehregler für INTEG LT (Integral Lighting) und FLOOD LT (Flood Light) unterhalb der mittleren Einheit integriert. Besonders erfreulich ist, dass beide Regler nicht nur Zierde, sondern voll funktionstüchtig sind!

Squawk

Ein weiteres Feature befreit den Anwender noch ein Stück mehr von der lästigen ‚Mausklickerei‘ auf dem Bildschirm: Der zugewiesene Squawk-Code lässt sich direkt am RMP-Cube eingeben. Durch Drücken der ATC-Taste wird der Code im linken Display eingeblendet. Die Tasten verfügen über eine – wenn auch unbeschriftete – Doppelfunktion für die Ziffern 1 bis 8 sowie eine Löschfunktion. Das ist zugegebenermaßen anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und fummelig, doch man gewöhnt sich schnell an den Workflow.

Ich habe versucht, diesen Vorgang im Video zu visualisieren:

Testumgebung und Kompabilität

Die Performance im Flugbetrieb ist wie erwartet perfekt: Eine direkte 1:1-Bedienung ohne Verzögerungen, wie man es von hochwertigen Geräten kennt. Getestet habe ich es im MSFS 2024 mit der Fenix A320 (CFM/SL). Laut Hersteller unterstützt das Produkt alle bekannten A320-Versionen (und ähnliche) im MSFS 2020/2024, X-Plane 11/12 sowie im P3D (ProSim A320 und Jeehell A320).

Fazit: Ein kleiner Riese auf dem Schreibtisch

Abschließend lässt sich sagen, dass WingFlex mit der Cube-Serie und dem dazugehörigen CUBE STAND eine echte Marktlücke schließt. Was anfangs wie ein Kompromiss bei der Größe wirkte, entpuppt sich in der täglichen Flugsimulation als durchdachte und äußerst platzsparende Ideallösung für den Schreibtisch.

Die Kombination aus der kinderleichten Plug-and-Play-Installation, der überraschenden Standfestigkeit und dem funktionalen Mehrwert – wie dem integrierten Warnpanel und der cleveren 4-in-1-Radioeinheit – macht dieses Set zu einer klaren Empfehlung. WingFlex beweist hier eindrucksvoll, dass ein kompaktes Design und ein hoher Immersionsgrad kein Widerspruch sein müssen.

Wer nicht den Platz für einen 1:1-Cockpit-Nachbau hat, aber dennoch nicht auf präzise, haptische Kontrolle und ein aufgeräumtes Design verzichten möchte, findet mit den Cubes das derzeit wohl attraktivste Preis-Leistungs-Paket auf dem Markt. Ein rundum gelungenes Setup, das bei mir ab jetzt einen festen Platz auf dem Schreibtisch hat!

Zu bekommen ist es hier direkt beim Hersteller.