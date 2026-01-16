MSFS Weekly Briefing 15 Januar 2026

Eigentlich eine Kopie der letzten Woche. Außer das es irgendwann eine SU5 Beta geben wird, ist nichts Neues über die Simulatoren zu finden. Eigentlich besteht das Weekly Briefing nur noch aus Hinweisen auf irgendwelche Community Events.
Willkommen zurück zu unserem wöchentlichen Update! Wie bereits letzte Woche angekündigt, arbeitet das Team weiterhin mit Hochdruck an Sim Update 5 für den Microsoft Flight Simulator 2024. Wir planen, die öffentliche Beta in Kürze zu starten. Wie immer findet ihr alle Infos zur Teilnahme an der Beta in unseren offiziellen Foren, sobald diese verfügbar ist.
Für PlayStation 5-Spieler: Einige Mitglieder der Community haben kürzlich ein neues Subreddit speziell für PS5-Nutzer des MSFS erstellt. Dort werden auch Gruppenflüge speziell für PS5-Spieler organisiert! Reddit-Nutzer, die sich mit anderen PS5-Spielern austauschen möchten, finden das neue Subreddit unter r/MSFlightSimulatorPS5.
Das vollständige Weekly Briefing kann man sich hier ansehen.