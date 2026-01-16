FSS Boeing 727-100 landet im simMarket

Nach dem B727-200 Frachter, der B727 Passagiere und der SUPER 27 ist nun auch die erste Version der Boeing 727-100 im simMarket erhältlich. Wer schon eine der anderen Varianten besitzt, bekommt immerhin 13 Euro Nachlass.

Die Boeing 727-100 hob erstmals 1963 ab und nahm 1964 den Liniendienst auf. Als eines der prägenden Flugzeuge der frühen Jet-Ära stand sie vor allem für eins: echte Einsatzflexibilität. Typisch sind das markante Trijet-Layout mit einem Triebwerk in der Mitte, die überzeugende Leistung bei niedrigen Geschwindigkeiten dank ihrer großen Tragflächen sowie die integrierte Bordtreppe – ideal für Flughäfen mit eingeschränkter Bodenabfertigung. Später bewährte sich die 727 ebenso im Frachtbetrieb. Genau diese Mischung macht sie bis heute zur Lieblingsmaschine für Piloten und Simmer, die klassisches, „hands-on“ fliegen lieben.



Mit der FlightSim Studio Boeing 727-100 Series kommt dieses Erlebnis in drei Varianten in den Microsoft Flight Simulator: als Passagierversion, als Frachter und als modernisierte Super 27-100. Sie erwartet ein Cockpit, das saubere Abläufe und gutes Energiemanagement belohnt – mit einem authentischen Workload, der Sie fordert, aber nicht überfordert.

Highlight Features