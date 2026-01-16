Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlightControlSpotter MSFS 2020/2024 erhält Update

FlightControlTools freut sich, mehrere wichtige Updates für FlightControlSpotter MSFS 2020/2024 anzukündigen.

FlightControlSpotter ist ab sofort offiziell im Microsoft Flight Simulator Marketplace verfügbar und bietet damit erstmals auf dieser Plattform volle Unterstützung für Xbox Series X|S. Das Tool wurde speziell für die reibungslose Funktion auf Konsolen entwickelt und getestet.

Parallel dazu ist Update v1.1 ab sofort für alle bestehenden SIMMARKET-Kunden erhältlich. Neukunden im Microsoft Marketplace erhalten FlightControlSpotter direkt mit dieser neuesten Version.

Änderungsübersicht v1.1:

  • POI-Verwaltung hinzugefügt
  • Verhalten der Schaltflächen zum Aktivieren/Deaktivieren der Spot- und Tower-Ansicht korrigiert
  • Problem mit leeren Spots in der Tower-Ansicht behoben
  • Automatische Pause beim Auswählen der Tower- oder Spot-Ansicht entfernt
  • Schriftgröße passt sich nun der Bildschirmauflösung an
  • Drohnenzoom auf 70 % für verbesserte Flugverfolgung eingestellt
  • Höhenberechnung für Tower- und Spot-Ansicht angepasst
  • Flugzeug pausiert beim Wechsel in die Spot-Ansicht ab einer Entfernung von 30 NM

Der kostenlose Download der PDF-Kurzanleitung ist hier verfügbar.

