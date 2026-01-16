Drzewiecki Design verschenkt einen Flughafen

EPRA Radom von Drzewiecki Design für MSFS 2020 und 2024 ist ab sofort kostenlos im simMarket erhältlich.

Der Flughafen Warschau-Radom (offiziell Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku) (IATA: RDO, ICAO: EPRA) ist ein moderner, zivil-militärisch genutzter internationaler Flughafen in Zentralpolen, der Radom und die gesamte Region Masowien bedient. Er liegt im Stadtteil Sadków, etwa 3–4 km östlich des Stadtzentrums von Radom, und befindet sich in strategisch günstiger Lage rund 90–100 km südlich von Warschau. Dadurch ist er sowohl ein regionales Drehkreuz als auch eine potenzielle Entlastungsmöglichkeit für die polnische Hauptstadtregion. Der Flughafen verfügt über eine 2.500 m lange Start- und Landebahn (07/25) und eine moderne Passagierinfrastruktur für Linien- und Charterflüge.

SZENE-MERKMALE