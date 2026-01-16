Accu-Sim Comanche 250 Native MSFS24

Die MSFS 2024 native Version der A2A Simulations Accu-Sim Comanche 250 ist jetzt auch im simMarket erhältlich, somit erhalten Käufer der vorherigen Version die Möglichkeit für 17.84 Euro ein Update durchzuführen.
Für viele unserer langjährigen Kunden ist Accu-Sim bestens bekannt. Seit über einem Jahrzehnt treibt es die Flugsimulationen von A2A-Flugzeugen an, und in dieser Zeit haben wir enorm viel darüber gelernt, was ein Flugzeug wirklich lebendig wirken lässt. Diese Erfahrung führte zur Entwicklung von Accu-Sim 2.0: eine komplette Neuentwicklung der Flugzeugsimulation, von Grund auf für moderne Plattformen konzipiert.
Die native MSFS2024 Accu-Sim Comanche 250 repräsentiert die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Technologie. Vollständig für MSFS2024 neu entwickelt, integriert diese Version native Plattformfunktionen und bewahrt gleichzeitig die Kernphilosophie, die Accu-Sim seit jeher auszeichnet: die Simulation des Flugzeugs als lebendiges System, nicht als Ansammlung vordefinierter Verhaltensweisen.
Das Herzstück von Accu-Sim 2.0 ist ein eigens entwickeltes Aerodynamik- und Systemmodell, das es uns ermöglicht, das tatsächliche Flugverhalten eines Flugzeugs sowie seine Reaktionen auf Steuereingaben, Beladung, Umgebung und Flugtechnik des Piloten zu simulieren. Diese Detailtiefe geht weit über reine Zahlen und Checklisten hinaus und konzentriert sich stattdessen auf Verhalten, Fluggefühl und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Dieser Ansatz prägt bis heute jedes Accu-Sim-Flugzeug, das wir entwickeln.
Die Comanche 250 war die naheliegende Wahl für Accu-Sim 2.0. Ich besitze und fliege dieses Flugzeug seit vielen Jahren und kenne es daher bestens. Dank dieser praktischen Erfahrung konnten wir Fragen untersuchen, die nicht immer mit einfachen Lehrbuchantworten beantwortet werden können, und Szenarien testen, die ohne direkten Zugriff auf das Flugzeug schlichtweg unmöglich wären. Das Ergebnis ist eine Simulation, die auf Besitz, Erfahrung und Flugtests basiert – nicht auf Annahmen.
Diese native MSFS2024-Edition baut auf diesem Fundament auf und bietet moderne Plattformfunktionen wie native Walkaround-Unterstützung, permanente Abnutzungs- und Verschmutzungseffekte, aktualisierte Avionikoptionen und ein verbessertes Flugverhalten. Gleichzeitig bleiben die Tiefe und der Charakter erhalten, die die Comanche von Anfang an so besonders gemacht haben.
Bei Accu-Sim ging es schon immer darum zu verstehen, warum sich ein Flugzeug so verhält, wie es sich verhält. Mit dem nativen MSFS2024 Accu-Sim Comanche 250 wird diese Philosophie fortgeführt, verfeinert, erweitert und ist bereit für die nächste Generation der Flugsimulation.
Merkmale:
- Brandneuer Accu-Sim 2.0 „Merlin“-Motor mit externer Aerodynamik, von Grund auf neu entwickelt
- Leistungsgenauigkeit basierend auf jahrelanger Erfahrung mit der A2A Comanche 250 (N6229P)
- Außergewöhnliches Fluggefühl, Handling und Trimmverhalten dank umfangreicher Flugtests unter realen Bedingungen
- Vollständige physikbasierte Zylindersimulation des Lycoming O-540-A-Motors
- Fortschrittliche Motorstartersimulation, die den Motor physikalisch durch die Kompressionszyklen dreht
- Authentische Kraftstoffsystemmodellierung mit Kraftstoffleitungen, Primer, Filtern und Verunreinigungen
- Benutzerdefiniertes Ölsystem mit dynamischer Viskosität, Alterung und Farbveränderungen im Laufe der Zeit
- Detaillierter JPI EDM-830-Motormonitor mit authentischen Anzeigen und Abmagerungsverfahren
- Grafischer, tabletbasierter Motoranalysator für tiefe Einblicke in den Kolbenmotorbetrieb
- Dynamische Bodenphysik mit realistischer Radlastmodellierung und Reifenseitenbelastung
- Realistisches Ansprechverhalten auf verschiedene Start- und Landebahnen
- Fortschrittliche Turbulenzreaktion und subtile Flügelbiegung basierend auf Luftströmung, Stöße und Treibstoffmenge
- Ausgereifte Flugzeugvibrationsphysik mit einzigartigen Bodenroll- und Triebwerkseffekten
- Physikbasierte Klangumgebung mit Hunderten dynamischer Soundeffekte
- Vollständig natives MSFS2024-Modell und Instrumente mit optimierten LODs
- Native MSFS2024-EFB-Integration, die es dem Tablet ermöglicht, Karten und unterstützte EFB-Apps anzuzeigen
- Vollständiges MSFS2024-Walkaround-System mit vielen interaktiven und inspizierbaren Komponenten
- Kontinuierliche Verschmutzung der Außenfläche zwischen den Flügen
- Wunderschön gerendertes Exterieur und Interieur mit dezenten Abnutzungseffekten und fortschrittlichen Animationen
- Dynamische Flugzeugregistrierungsaufkleber
- Benutzerdefinierter Narco-Avionik-Stack, einschließlich COM/NAV, DME, Transponder, Audiopanel und ADF
- Narco NS-800 RNAV-Konfiguration für klassisches, nicht-GPS-basiertes RNAV-Fliegen
- Century NSD-360A HSI mit benutzerdefinierter Nadelglättungsphysik
- Fortschrittliche Simulation des S-TEC System 30 Zwei-Achsen-Autopiloten
- Optionales STEC ST-901 GPSS-Modul für GPS-gekoppelten Autopilotenbetrieb
- Flexible GPS-Integrationsoptionen: MSFS / Working Title GNS 430W & 530W, PMS GTN 750/650 und TDS GTNxi 750/650
- Optionale Nachrüstung mit Asobo G5-Elektronikinstrumenten
- Vollständig anpassbares, persistentes Flugzeug mit einstellbarer Verschleiß- und Ausfallsimulation
- Piloten-Tablet für intuitive Flugzeugkonfiguration und -verwaltung
- Echtzeit-Lastmanager mit dynamischer Gewichts- und Schwerpunktanzeige
- Elektrischer Systemanalysator mit funktionsfähigen Schutzschaltern
- Zwei natürlich animierte Passagiere auf den Rücksitzen und Unterstützung für native MSFS-Avatare auf den Vordersitzen
- Unterstützung für Zeitkomprimierung und weitere Komfortverbesserungen
- Flüssige In-Sim-Performance vergleichbar mit Standardflugzeugen derselben Klasse