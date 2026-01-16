Accu-Sim Comanche 250 Native MSFS24

Die MSFS 2024 native Version der A2A Simulations Accu-Sim Comanche 250 ist jetzt auch im simMarket erhältlich, somit erhalten Käufer der vorherigen Version die Möglichkeit für 17.84 Euro ein Update durchzuführen.

Für viele unserer langjährigen Kunden ist Accu-Sim bestens bekannt. Seit über einem Jahrzehnt treibt es die Flugsimulationen von A2A-Flugzeugen an, und in dieser Zeit haben wir enorm viel darüber gelernt, was ein Flugzeug wirklich lebendig wirken lässt. Diese Erfahrung führte zur Entwicklung von Accu-Sim 2.0: eine komplette Neuentwicklung der Flugzeugsimulation, von Grund auf für moderne Plattformen konzipiert.

Die native MSFS2024 Accu-Sim Comanche 250 repräsentiert die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Technologie. Vollständig für MSFS2024 neu entwickelt, integriert diese Version native Plattformfunktionen und bewahrt gleichzeitig die Kernphilosophie, die Accu-Sim seit jeher auszeichnet: die Simulation des Flugzeugs als lebendiges System, nicht als Ansammlung vordefinierter Verhaltensweisen.

Das Herzstück von Accu-Sim 2.0 ist ein eigens entwickeltes Aerodynamik- und Systemmodell, das es uns ermöglicht, das tatsächliche Flugverhalten eines Flugzeugs sowie seine Reaktionen auf Steuereingaben, Beladung, Umgebung und Flugtechnik des Piloten zu simulieren. Diese Detailtiefe geht weit über reine Zahlen und Checklisten hinaus und konzentriert sich stattdessen auf Verhalten, Fluggefühl und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Dieser Ansatz prägt bis heute jedes Accu-Sim-Flugzeug, das wir entwickeln.

Die Comanche 250 war die naheliegende Wahl für Accu-Sim 2.0. Ich besitze und fliege dieses Flugzeug seit vielen Jahren und kenne es daher bestens. Dank dieser praktischen Erfahrung konnten wir Fragen untersuchen, die nicht immer mit einfachen Lehrbuchantworten beantwortet werden können, und Szenarien testen, die ohne direkten Zugriff auf das Flugzeug schlichtweg unmöglich wären. Das Ergebnis ist eine Simulation, die auf Besitz, Erfahrung und Flugtests basiert – nicht auf Annahmen.

Diese native MSFS2024-Edition baut auf diesem Fundament auf und bietet moderne Plattformfunktionen wie native Walkaround-Unterstützung, permanente Abnutzungs- und Verschmutzungseffekte, aktualisierte Avionikoptionen und ein verbessertes Flugverhalten. Gleichzeitig bleiben die Tiefe und der Charakter erhalten, die die Comanche von Anfang an so besonders gemacht haben.

Bei Accu-Sim ging es schon immer darum zu verstehen, warum sich ein Flugzeug so verhält, wie es sich verhält. Mit dem nativen MSFS2024 Accu-Sim Comanche 250 wird diese Philosophie fortgeführt, verfeinert, erweitert und ist bereit für die nächste Generation der Flugsimulation.

Merkmale: