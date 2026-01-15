Vizkaine landet im simMarket

Vizkaine ist ein neuer Entwickler aus Costa Rica, der gleich drei neue Produkte für MSFS 2020 und 2024 präsentiert.

MRHB – BANCO NACIONAL HELIPAD MSFS24/20

Diese individuell gestaltete 3D-Modellierung bildet den Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Banco Nacional-Gebäudes im Zentrum von San José, Costa Rica, detailgetreu nach. Die realistische Nachtbeleuchtung gibt die Details des Landeplatzes und der umliegenden Gebäude originalgetreu wieder. Der Hubschrauberlandeplatz der Banco Nacional wird hauptsächlich für Geschäftsreisen, Notfalleinsätze und Regierungsflüge genutzt und ermöglicht einen schnellen Zugang zum Finanzviertel der Hauptstadt. Ideal, um Ihre Flüge in Costa Rica noch realistischer zu gestalten.

SLRI – RIBERALTA MSFS24/20

Der Flughafen Capitan Av. Selin Zeitun Lopez, auch bekannt als Flughafen Riberalta, liegt in der Stadt Riberalta im bolivianischen Departamento Beni. Er dient hauptsächlich Inlandsflügen und verbindet Ziele wie La Paz, Trinidad, Santa Cruz und Cochabamba.

Der Flughafen befindet sich in der Nähe des Zusammenflusses von Beni und Madre de Dios im Westen der Stadt und verfügt über eine 1.753 Meter lange Start- und Landebahn sowie ein kleines Terminal mit eingeschränktem Serviceangebot. Zu den Fluggesellschaften, die diesen Flughafen anfliegen, gehören EcoJet und Amaszonas.

Eine wunderschöne Stadt mitten im Amazonasgebiet.

UTAA – ASHGABAT INTERNATIONAL AIRPORT MSFS24/20

Dieses Add-on erweckt den internationalen Flughafen Ashgabat (UTAA) in Turkmenistan mit einer hochdetaillierten, eigens entwickelten Szenerie für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 zum Leben.

Das ikonische Hauptterminal des Flughafens, berühmt für seine markante, vogelähnliche Architektur, wurde sorgfältig nachgebildet, um sein einzigartiges Design und seine Präsenz einzufangen. Es wurde alles darangesetzt, den Realismus sowohl am Boden als auch im Anflug zu maximieren, wodurch UTAA zu einem visuell beeindruckenden Ziel für regionale und internationale Flüge wird.

Funktionen