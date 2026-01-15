Es werde dunkel

Im MSFS 2020 war angeblich alles zu dunkel und es gab unzählige Add-Ons von verschiedenen Entwicklern, die die Nachtbeleuchtung aufhellten. Im MSFS 2024 gibt es das kaum noch; jetzt geht Raimundo Taburet den anderen Weg und macht es zumindest teilweise dunkler, insbesondere auf amerikanischen Landstraßen und auch im MSFS 2020.

USA Roads Lights Clear

Straßenbeleuchtung außerhalb von Stadtgebieten wird entfernt; kleinere Ortschaften außerhalb von Großstädten sind weiterhin ausreichend beleuchtet. Das Design ist ruckelfrei und realistisch. Das Paket ist kompatibel mit MSFS 2020 und MSFS 2024. Es richtet sich an alle, die keine beleuchteten Straßen außerhalb von Stadtgebieten wünschen, wo diese nicht benötigt werden.