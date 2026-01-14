FS Jahrbuch 2025 veröffentlicht

Bert Groner hat das FS Jahrbuch 2025 als Onlineversion im simMarket veröffentlicht. Neben Neuigkeiten über die Redaktionskater Sunny und Flocke ist folgendes enthalten:

Herzlich willkommen zum FS Jahrbuch 2025!

Seit Mitte 2023 ist das FS MAGAZIN Geschichte. Seine Nachfolge hat FS Reviews übernommen. Unter diesem Label habe ich in der Zwischenzeit diverse PDF als Free- und Payware bei Aerosoft https://aerosoft.com und SIMMARKET https://simmmarket.com veröffentlicht. Und eine Menge Freeware-Reviews von Airports für den MSFS 2020 und MSFS 2024 bei FSNews24 https://fsnews24.de und im simFlight-Netzwerk unter www.simflight.de und simFlight.com.

Letztes Jahr kam der Gedanke auf, die Idee des „FS Jahrbuchs“ wieder aufleben zu lassen, das einst in der Szene beliebt war. Ohne Termindruck, ohne Produktionsstress, dafür mit sorgfältiger Auswahl der Themen, die im „FS Jahrbuch“ für das vergangene Jahr rekapituiliert werden sollen. Mit mehr Inhalt, oft längeren, mehr in die Tiefe gehende Artikeln. Im Druck wegen der Kosten unmöglich, ist das bei einen PDF eine einfache Sache. Langweilig(er) wird das Lesen dadurch nicht – versprochen!

Im Ergebnis des Gedanken und einigen Monaten „lockererer“ Arbeit liegt es nun vor Euch, das „FS Jahrbuch 2025“ mit rund 130 (!) Seiten und gut 1,25 GByte Rohdaten als PDF. Zugegeben hat die Vorbereitung länger gedauert als geplant – bloß kein Stress – weswegen es erst im Januar 2026 erscheint. Und zugegebenermaßen beinhaltet das „FS Jahrbuch 2025“ einige Berichte von Add Ons und dem MSFS 2024, die bereits 2024 auf den Markt gekommen sind. Die Reviews wurden wo nötig aktualisiert. So wurde die 2025 „frisch“ geschriebene Vorstellung der Boeing 727-Serie von der Flightsim Studio AG (FSSAG) um die Anfang Oktober 2025 erschienene Super 27 und die Anfang Januar 2026 vorgestellte 727-100 ergänzt. Auch aktueller gewordene Add On-Versionen wurden berücksichtigt.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei den Autoren, allen voran „Vielschreiber“ Ingo Voigt, der diverse Themen zum MSFS und X-Plane 12 beisteuert sowie bei Jan Haselhorst, der den „Nachflieger“ liefert und die Vorstellung des MSFS 2024. Mein Dank geht ebenso an die zuverlässigen und zuvorkommenden Lieferanten Aerosoft, Contrail, Orbx und SIMMARKET… Diese Shops unterstützen FS Reviews ebenso umfänglich wie zuvor schon über fast zwei Jahrzehnte das FS MAGAZIN: Chapeau!

Zum Inhalt…

Meinung

…über zu viele fehlerbelasterte Airport-Szenerien.

Kurzmeldungen

…unter anderem über die Hardware von WinWing, die sich seit dem Jahreswechsel 2025/2026 WINCRTL nennen und die Hardware von Meridian GMT, dem neuen Unternehmen von Nikki Reppening, dem einstigen Frontmann von Honeycomp. Weiter geht es um die eng getakteten Aktivitäten und Neuheiten bei und von Navigraph, über „Check die Listen“, die Checklisten von „JayDee“, den MSFS 2024-Online-Flugplaner mit Lido-Charts und Daten, wir gratulieren dem Leonardo Software House in Italien zu „20 Jahren Maddog“, schauen vorausschauend auf die A340, die Aerosoft und ToLiss gemeinsam für MSFS 2020 und 2024 entwickeln, gehen kurz auf die aktuellen Versionen von „Flight Control Replay“ und „Flight Control Spotter“ von Fabio Merlo ein sowie auf die reale Weiterbildung durch „Capt A320“ bei YouTube, und die „sichere Bodennavigation“ mit dem vRAAS von Land3 Simulations. Dann haben wir „Avatar, Klospülung und mehr“ von FS Realistic im Programm, berichten über GSX Pro, das jetzt Reinigungskräfte für Passagiermaschienen anbietet: Eine „saubere Sache“ also. Nicht zu vergessen der Hinweis auf „noch mehr Flugfelder“ von Burning Blue Design in und für Großbritannien…

Szenerien

Vorstellt wird per „Pott-Cast“ der Flughafen von Dortmund designed von Pavel Movzer, der Gentest zum zweieiigen Zwilling Düsseldorf von Aerosoft und MK Studios, das Einzelkind, der Mega Airport Frankfurt und die nahezu vollständige „POItisierung“ mit den „Landmarks of Germany“ von der Flightsim Development Group (FSDG). Weiterhin gibt es Berichte zum „Doppelten Findelkind“, den Airport von Luxembourg von Atelic und JustSim, dem viertgrößten Airport in Polen, Katowice, gemacht von Drzewiecki Design, der „runden Sache“, dem EGBB Birmingham von Pyreegue Dev. Co und Helsinki-Vantaa v2 wiederum von MK Studios. Zum Abschluß folgt ein „Flug in die Insolation“ zum Airport von Perth in West-Australien sowie einen Ausflug zum „Jurassic World Archipelago“ – beides gemacht von Orbx.

Flugzeuge

Wir beginnen mit der Vorstellung der Beechcraft Starship von Black Square unter dem Titel „Ente gut, alles gut!“, weiter geht es mit „Night of the Props“ über die Baron Professional und Bonanza Professional ebenfalls entwickelt von Black Square und dem „ersten MSFS-Flugzeug“, der Twin Comanche vom X-Plane-Spezialisten VFlyteAir.

Dann schwenken wir um auf größere Flugzeuge und stellen der Reihe nach diese vor:

Dick, aber nicht doof: RJ Professional von Just Flight

Die alte: 737 Classic von Commercial Simulation Systems (CSS)

Die noch älteren: B727-200 Freighter/Pax/Super 27/-100 von FSSAG

Die alte neue: A321ceo von Flight Sim Labs (FSL)

Die neue neue: A321neo von FSL

Die ganz neue: A350 von iniBuilds

Große Klappe, viel dahinter: B777F von PMDG

Nachflieger

Jan Haselhorst berichtet über ein japamisches Inselabenteuer mit Freeware-Airports

MSFS 2024

„The Sky is not the Limit“: Was kann der „Neue“, was ist anders im Vergleich zum MSFS 2020 und vor allem: Lohnt sich der Umstieg?

Weiterbildung

GTN 750Xi: Mit der C525 von Salzburg nach Cannes

X-Plane

Ingo Voigt bietet uns den Jahresrückblick auf den „anderen Simulator“, den X-Plane 12, und stellt mit der C525 CitationJet von TorqueSim einen guten Biz-Jet vor.

Die Autoren wünschen viel Spaß beim Lesen!

Bitte gebt uns Bescheid, ob Ihr die Idee mit dem „FS Jahrbuch“ gut findet oder nicht? Wenn ja, welche Themen wollte Ihr im Rückblick auf 2026 lesen? Meldet Euch bitte unter redaktion@fsreviews.de – danke sehr!