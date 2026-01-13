Facebook-f Youtube Instagram Discord

[UPDATE: Ist Da!] TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024

Die MD-11 ist jetzt veröffentlicht worden!

Das Warten hat ein Ende: TFDi Design veröffentlicht am morgigen 12. Januar die „Definitive Edition“ ihrer McDonnell Douglas MD-11. Das Paket bringt neben umfassenden grafischen Überarbeitungen auch die lang erwarteten Pratt & Whitney-Triebwerke sowie volle Kompatibilität für den Microsoft Flight Simulator 2024.

TFDi Design setzt mit diesem Release neue Maßstäbe für die Simulation des legendären Dreistrahlers. Die MD-11 wird als Ultra-High-Fidelity-Modell beschrieben, das sowohl Enthusiasten der Systemtiefe als auch Fans detaillierter Optik ansprechen soll.

Vielfalt und Systemtiefe

Das Produkt erscheint mit einer beeindruckenden Liste an Features:

  • Triebwerksoptionen: Erstmalig stehen sowohl General Electric (GE) als auch Pratt & Whitney (PW) Triebwerke zur Verfügung.
  • Varianten: Das Add-on umfasst sowohl die Passagier- als auch die Frachtkonfiguration mit subtilen Unterschieden im Cockpit und Außenmodell.
  • Systemsimulation: Eine tiefgreifende Umsetzung des Flight Management Systems (FMS) und des Autoflight-Systems (AFS), inklusive präziser Treibstoff- und Zeitvorhersagen sowie ECON/CI-Simulation.
  • Extended Simulation: Für Nutzer, die das Maximum fordern, bietet das „Extended Simulation“-Paket funktionierende Sicherungsschalter (Circuit Breakers) und über 230 mögliche Fehlerszenarien.
  • Interaktive Kabine: Eine vollständig modellierte Passagierkabine mit bedienbaren Türen, Sonnenblenden und Waschräumen.

Ein bedeutendes Update für Bestandskunden

Für bisherige Besitzer der MD-11 stellt dieser Release gleichzeitig das große Update dar, auf das viele gewartet haben. Es beinhaltet das „Art Update“ für verbesserte Texturen und Modelle sowie die offizielle Unterstützung für den neuen Microsoft Flight Simulator 2024. Die Soundkulisse wurde in Zusammenarbeit mit Echo 19 Audio originalgetreu nachempfunden.

Verfügbarkeit

Die TFDi Design MD-11 wird ab morgen, dem 12. Januar 2026 (wohl eher abends, amerikanische Zeitzone beachten bitte), direkt beim Entwickler sowie auf unserem hauseigenen Marketplace simMarket erhältlich sein.

Einen ersten Eindruck von der Umsetzung vermittelt der offizielle Trailer:

Bleiben Sie dran auf simFlight.de für weitere Details und eventuelle Reviews nach dem Release.

Marek24
Marek24
1 Tag zuvor

gelandet aber in Warteschleife 🙂

