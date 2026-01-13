Facebook-f Youtube Instagram Discord

Raimundo räumt die Themse auf

Raimund Taburet lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, diesmal befreit er die Themse in London im MSFS 2024 von Pixelmüll.

Thames ist eine umfassende Überarbeitung des Themse-Abschnitts zwischen Battersea und Southend. Sämtliche Fotogrammetriedaten wurden korrigiert und die Wasseroberfläche wiederhergestellt. Wo keine Fotogrammetriedaten vorhanden sind, wurden alle Unterwasserstrukturen wie Piers, Rohre und andere Bauwerke vom Wasser befreit und terraformt, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Dadurch sind alle Objekte beim Überfliegen gut sichtbar und erkennbar. Die Häfen entlang Tilbury wurden nachgebaut und zeigen nun geparkte Schiffe, Container und Kräne. Die HMS Belfast und die Dartford Crossing wurden hinzugefügt. Die geparkten Standardboote wurden angepasst, um unübersichtliche Objektansammlungen zu beseitigen. Die Westminster Bridge wurde korrigiert. Wasserartefakte wie sichtbare Stufen wurden beseitigt. Bereiche rund um den London City Airport wurden durch zusätzliche Fotogrammetrie-Anpassungen und das Hinzufügen fehlender Wasserflächen optimiert. Die Installation ist unkompliziert und beeinträchtigt die Bildrate nicht.

