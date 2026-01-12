Facebook-f Youtube Instagram Discord

SimInstructorAI für MSFS veröffentlicht

In drei Editionen ist SimInstructorAI für MSFS erschienen. Der Hauptunterschied sind die enthaltenen KI-Modelle, die auch nachträglich ergänzt werden können. Die Standard-Version enthält drei und die Pro-Version sieben erweiterte KI-Modelle nach Wahl. Die Basic-Version enthält keine und funktioniert nur mit den Standard-Flugzeugen. Eine 24-Stunden-Demo kann über die Herstellerwebseite angefordert werden.

Ihr KI-Fluglehrer für Microsoft Flight Simulator

Wünschten Sie sich nicht auch schon mal einen Fluglehrer an Ihrer Seite? Jemanden, der Ihnen bei einem hektischen Anflug die Frage „Was kommt als Nächstes?“ beantwortet, Ihnen den unbekannten Autopilotmodus erklärt oder Sie durch einen vergessenen Triebwerksstart führt? SimInstructor AI ist genau das – ein intelligenter Flugmentor, der Ihre Fragen per Sprach- oder Textnachricht beantwortet und in Echtzeit reagiert, immer mit Kenntnis Ihres aktuellen Flugzustands. Kein lästiges Wechseln zu YouTube mehr. Kein Anhalten mehr, um Verfahren zu googeln. Einfach fragen, fliegen und lernen.

Einmalkauf · Kein Abonnement

Was Sie erhalten

Allgemeiner KI-Fluglehrer – Ein intelligenter Flugmentor, der mit jedem Flugzeug im Microsoft Flight Simulator 2020 & 2024 funktioniert. Ob Cessna, A320 oder Warbird – Ihr KI-Fluglehrer passt sich Ihrem Flugzeugtyp an.

Fluglage in Echtzeit – Kein gewöhnlicher Chatbot. SimInstructor verbindet sich direkt über SimConnect mit MSFS und liest Ihre Flughöhe, Geschwindigkeit, Kurs, Flugphase und mehr. Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie eine Antwort, die genau weiß, was in Ihrem Cockpit passiert.

Sprach- und Textinteraktion – Sprechen Sie natürlich per Push-to-Talk oder tippen Sie Ihre Fragen ein. Ihr Fluglehrer antwortet per Sprach- oder Texteingabe – Sie haben die Wahl. Kein Alt-Tabben mehr. Keine Unterbrechung der Immersion. Kein stundenlanges Suchen mehr auf YouTube nach der einen, nervigen Frage.

Windows-Desktop-App – Speziell für Flugsimulatoren entwickelt. Läuft parallel zu MSFS, verbindet sich automatisch und bleibt im Hintergrund, bis Sie sie benötigen.

Was die allgemeine KI kann (und was nicht)

Die allgemeine KI ist ein kompetenter Allrounder. Sie greift auf umfassendes Luftfahrtwissen und Echtzeit-Flugdaten zurück, um bei jedem Flugzeugtyp zu helfen – verfügt aber nicht über flugzeugspezifische Trainingsmaterialien.

Stellen Sie es sich so vor: Die allgemeine KI ist ein belesener Fluglehrer, der Ihnen bei jedem Flugzeugtyp helfen kann – aber nicht das Handbuch Ihres Flugzeugs auswendig kennt. Für tiefgreifendes, flugzeugspezifisches Fachwissen (exakte Verfahren, Systemdiagramme, Cockpit-Abläufe aus dem Flughandbuch) upgraden Sie auf Standard oder Pro, um erweiterte KI-Modelle freizuschalten, die mit spezifischer Flugzeugdokumentation trainiert wurden. Alternativ können Sie diese KI-Modelle auch separat erwerben.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
Neue Produkt für Prepar3D gibt es kaum noch, P3D4 und P3D5 Besitzer können sich auf den Van Don International Airport ...
/ / Keine Kommentare zu Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
AerosoftTOLISS INC
Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Aerosoft hat auf Facebook ein kleines Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht: ...
/ / Keine Kommentare zu Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
MSFS2024TFDi Design
TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
Das Warten hat ein Ende: TFDi Design veröffentlicht am morgigen 12. Januar die "Definitive Edition" ...
/ / Keine Kommentare zu TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
INIBUILDS
iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
Überblick iniBuilds gönnt der A340 im Microsoft Flight Simulator 2024 ein kostenloses VIP‑Upgrade – und ...
/ / 12 Kommentare zu iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
CLI4D DesignsMSFS2024SIMMARKET
CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
CLi4D arbeitet sich weiter rund um den Globus mit seinen Wasserfällen. Diesmal geht es in ...
/ / Keine Kommentare zu CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
Joliet Airport von UK2000 erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETUK2000 Scenery
Joliet Airport von UK2000 erhältlich
UK2000 macht mal wieder einen Ausflug in die USA und veröffentlicht den Joliet Airport für ...
/ / Keine Kommentare zu Joliet Airport von UK2000 erhältlich
Tân Sơn Nhất International Airport V2 erschienen
AllgemeinDominicDesignTeamMSFS2020MSFS2024SIMMARKET
Tân Sơn Nhất International Airport V2 erschienen
Das DominicDesignTeam hat die Version 2 des größten vietnamesischen Flughafens Tân Sơn Nhất International für ...
/ / Keine Kommentare zu Tân Sơn Nhất International Airport V2 erschienen
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x