Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D

Neue Produkt für Prepar3D gibt es kaum noch, P3D4 und P3D5 Besitzer können sich auf den Van Don International Airport (VVVD/VDO) in Vietnam von TVA Design freuen.

Der internationale Flughafen Van Don, auch bekannt als Flughafen Ha Long (IATA: VDO, ICAO: VVVD), liegt in der Sonderverwaltungszone Vân Đồn der Provinz Quảng Ninh in Vietnam. Er befindet sich etwa 50 km von Hạ Long und 20 km von Cẩm Phả entfernt. Dieser Flughafen ist der erste privat gebaute und betriebene Flughafen Vietnams und wurde von der Sun Group entwickelt.

Hauptmerkmale:

Vollständig aktualisiertes Layout: Entspricht dem realen Flughafenlayout von 2025.

Immersive Beleuchtung: Umfasst eine dynamische Beleuchtung mit individuell gestalteten Rollweg- und Startbahnlichtern.

Hochwertige Texturen: Detaillierte Bodenpolygone und PBR-Materialien für realistische Oberflächen.

Optimierte Leistung: Entwickelt für detaillierte Grafik bei gleichzeitig hoher Bildwiederholrate.

Umgebung: Hochauflösende, fotorealistische Landschaft rund um den Flughafen.

…und vieles mehr zu entdecken.

HO CHI MINH CITY LANDMARKS MSFS20/24

Als Ergänzung zu dem letzte Woche erschienenen VVTS TAN SON NHAT AIRPORT V2 MSFS20/24 sind nun detaillierte Gebäude und Landmarken für Ho Chi Min City erhältlich. Wer den Flughafen gekauft hat bekommt sogar einen Rabatt.

Das Produkt enthält viele ikonische Gebäude in Ho-Chi-Min-Stadt

Verbesserte Nachtbeleuchtung

Animierte Werbetafeln

Dynamische Beleuchtung und Werbetafeln schalten sich innerhalb eines festgelegten, realitätsnahen Zeitrahmens ein und aus.

Kompatibel mit VVTS Flughafen

Hubschrauberlandeplatz auf dem Bitexco-Gebäude

Modellierung eines Teils der ersten U-Bahnlinie der Stadt

ISTANBUL SABIHA GÖKÇEN LTFJ MSFS

Dieser Flughafen ist sowohl für MSFS 2020 und MSFS 2024 erhältlich. Wer eine Version gekauft hat, kann die andere kostenlos erhalten.

Der internationale Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen (ICAO: LTFJ, IATA: SAW) ist das zweitwichtigste Drehkreuz der Stadt und gemessen am Passagieraufkommen einer der zehn größten Flughäfen Europas. Er ist nach der ersten türkischen Pilotin und Kampfpilotin benannt.

Als dominierender Flughafen auf der asiatischen Seite Istanbuls ist Sabiha Gökçen ein wichtiger Stützpunkt für Billigfluggesellschaften. Seine dynamische, stetig wachsende Infrastruktur, einschließlich der zwei Start- und Landebahnen, bietet ein einzigartiges, lebendiges und effizientes Flughafenerlebnis.

Erleben Sie die dynamische Energie von Istanbuls asiatischem Luftfahrtdrehkreuz mit dieser detailgetreuen Szenerie des internationalen Flughafens Sabiha Gökçen. Diese Szenerie bildet den expandierenden Flughafen mit seinen zwei Start- und Landebahnen und dem realistischen Betrieb als wichtiger Stützpunkt für Pegasus Airlines und AJet detailgetreu nach. Jedes Element ist für ein optimales visuelles Erlebnis und maximale Performance optimiert und bietet so die ultimative Simulation dieses Top-Ten-Flughafens Europas.

Szenerie-Features für Sabiha Gökçen