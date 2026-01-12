Facebook-f Youtube Instagram Discord

FlyByWire: Neue Integration für MSFS Flugpläne

FlyByWire teilt auf Discord mit, dass ab jetzt der A32NX und der A380X die MSFS 2024 Funktion des Flugplanaustauschs zwischen EFB und Flugzeugystemen besitzen.

Im Simulator ist diese als Send to Avionics und Request from Avionics bekannt. Dies ersetzt die alte Integration aus dem MSFS2020 und bietet damit einen offiziel unterstützen Weg, um einfach und schnell einen Flugplan zu laden.

Für bestehende MSFS2020-Nutzer entsteht dadurch keine Änderung. Das neue Feature ist momentan nur in der Developmentversion des A320 und A380 vorhanden.

Weitere Erklärungen sind hier zu finden: https://docs.flybywiresim.com/aircraft/common/flight-planning-with-msfs/#filing-a-flight-plan-with-atc

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
SimInstructorAI für MSFS veröffentlicht
MSFS2020MSFS2024SIMMARKET
SimInstructorAI für MSFS veröffentlicht
In drei Editionen ist SimInstructorAI für MSFS erschienen. Der Hauptunterschied sind die enthaltenen KI-Modelle, die auch nachträglich ergänzt werden können ...
/ / Keine Kommentare zu SimInstructorAI für MSFS veröffentlicht
Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
MSFS2020MSFS2024P3DSIMMARKET
Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
Neue Produkt für Prepar3D gibt es kaum noch, P3D4 und P3D5 Besitzer können sich auf ...
/ / Keine Kommentare zu Neue Flughäfen in Asien für MSFS und P3D
Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
AerosoftTOLISS INC
Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
Aerosoft hat auf Facebook ein kleines Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht: ...
/ / Keine Kommentare zu Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro
TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
MSFS2024TFDi Design
TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
Das Warten hat ein Ende: TFDi Design veröffentlicht am morgigen 12. Januar die "Definitive Edition" ...
/ / 1 Kommentar zu TFDi Design: Die MD-11 erscheint morgen für den Microsoft Flight Simulator 2024
iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
INIBUILDS
iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
Überblick iniBuilds gönnt der A340 im Microsoft Flight Simulator 2024 ein kostenloses VIP‑Upgrade – und ...
/ / 13 Kommentare zu iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair
CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
CLI4D DesignsMSFS2024SIMMARKET
CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
CLi4D arbeitet sich weiter rund um den Globus mit seinen Wasserfällen. Diesmal geht es in ...
/ / Keine Kommentare zu CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024
Joliet Airport von UK2000 erhältlich
MSFS2020MSFS2024SIMMARKETUK2000 Scenery
Joliet Airport von UK2000 erhältlich
UK2000 macht mal wieder einen Ausflug in die USA und veröffentlicht den Joliet Airport für ...
/ / Keine Kommentare zu Joliet Airport von UK2000 erhältlich
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x