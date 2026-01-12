Facebook-f Youtube Instagram Discord

Aerosoft zeigt Entwicklungsupdate für den A340-600 Pro

Aerosoft hat auf Facebook ein kleines Entwicklungsupdate für den Airbus A340-600 Pro für MSFS veröffentlicht:

Kleines Update zu unserem kommenden A340-600 Pro!

Diese Woche haben wir insbesondere im visuellen Bereich Fortschritte erzielt. Der Dunst-/Nebel-Effekt auf den Displays wurde behoben, die Texturen für MSFS 2024 optimiert und die meisten Lackierungen der Release-Version sind nun enthalten. Auch diverse Animationen, darunter die Flügelbiegung, wurden verbessert. Zusätzlich haben wir einige systembezogene Fehler behoben. Aktuell fehlen im 3D-Bereich lediglich das Fahrwerk mit Landeklappen und Vorflügeln sowie einige kleinere Details.

Wir können noch kein Veröffentlichungsdatum nennen, aber die Entwicklung schreitet sehr gut voran. Wie immer gilt: Alles, was Sie hier sehen, ist noch in der Entwicklung.

