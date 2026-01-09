Tân Sơn Nhất International Airport V2 erschienen

Das DominicDesignTeam hat die Version 2 des größten vietnamesischen Flughafens Tân Sơn Nhất International für MSFS 2020 und 2024 herausgebracht, Besitzer der Version 1 erhalten knapp 6 Euro Updaterabatt.

Der internationale Flughafen Tân Sơn Nhất (IATA: SGN, ICAO: VVTS) (vietnamesisch: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất oder Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) ist mit 32,5 Millionen Passagieren im Jahr 2016 und 38,5 Millionen Passagieren im Jahr 2018 der verkehrsreichste Flughafen Vietnams. Er bedient Ho-Chi-Minh-Stadt sowie den Rest Südostvietnams. Im Januar 2017 lag seine Gesamtkapazität bei lediglich 25 Millionen Passagieren, was zu ständiger Überlastung führte und Diskussionen über eine Erweiterung oder den Bau eines neuen Flughafens auslöste. Der IATA-Code des Flughafens, SGN, leitet sich vom früheren Namen der Stadt, Saigon, ab. Im Jahr 2020 war es der 15. verkehrsreichste Flughafen der Welt. Von den angebotenen Strecken ist die Inlandsverbindung Ho-Chi-Minh-Stadt – Hanoi die verkehrsreichste in Südostasien und die viertverkehrsreichste weltweit. Sie beförderte 2019 10.253.530 Passagiere.

Die folgenden Funktionen sind enthalten: